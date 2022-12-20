Фемицид по-латвийски. Почему в Латвии мужчины так часто убивают своих жен и подруг?

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Латвия занимает первое место в Евросоюзе по числу женщин, убитых своими интимными партнерами, свидетельствуют данные Eurostat. Почему для нашей страны так характерно семейное насилие и как можно предотвратить новые смерти? Delfi с помощью экспертов попробовал разобраться в сложной проблеме.

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На Delfi вышла серия статей о домашнем насилии. Мы пишем о том, почему в Латвии мужчины так часто убивают своих жен и подруг; рассказываем о мифах вокруг домашнего насилия и о том, как украинские женщины спасаются от бомб и ракет, но оказываются в сексуальном рабстве. О том, как остановить гендерное насилие, рассказывает евродепутат Элис Кунке. И, наконец, может ли город (в частности, Рига) сделать жизнь женщин безопаснее?

Рекордсмены по женской смертности



Статистика о случаях насилия в семье всегда занижена. Как отмечают международные правозащитники, жертвы часто не обращаются в полицию, и даже если конфликт заканчивается летальным исходом, правоохранительные службы не всегда могут и хотят это так охарактеризовать.

Во многих странах мира даже не ведется отдельного учета, сколько женщин погибло от рук своих мужей и любовников. В Евросоюзе последние годы пытаются фиксировать хотя бы общую картину по ЕС. Согласно данным Eurostat, в 2020 году в Латвии шесть женщин были убиты интимными партнерами, что составляет 0,58 на 100 тысяч жителей. За те девять лет, что Eurostat ведет учет по Латвии, насилие со стороны интимных партнеров стало официально причиной смерти 33 женщин.



Случаи семейного насилия, в том числе с летальных исходом, довольно сложно официально фиксировать: у правоохранительных органов может не хватать доказательств, в дело могут вмешиваться другие родственники, жертва насилия, если она остается жива, может отказаться от обвинений, опасаясь за свою жизнь или детей, говорит в интервью Delfi Илута Лаце, руководитель негосударственной организации Marta. Возглавляемый ею центр уже на протяжении двадцати лет занимается защитой прав женщин в Латвии, в том числе жертв семейного насилия.

Самая большая угроза для жизни женщины возникает обычно в тот момент, когда она решает порвать отношения с абьюзером. Именно поэтому так важны различные центры временной защиты (приюты) и оперативное вмешательство правоохранительных органов, которые должны запретить агрессору приближаться к жертве.

Как отмечает Илута Лаце, "сигнальными флажками" о том, что семейный тиран может решиться на убийство, служат случаи сексуального насилия, попытки удушения жертвы, словесные угрозы в отношении женщины, детей или обещания покончить жизнь самоубийством.

Международные исследования доказывают, что решение жертвы выйти из абьюзивных отношений обычно является предтечей будущего убийства. Мотивация преступника коренится в чувстве собственности по отношению к жертве, основанном на дискриминационных и жестких гендерных стереотипах. Иногда преступник эмоционально неспособен представить себе жизнь без нее.

В убийствах, совершенных интимным партнером, 82% жертв составляют женщины, и только 18% — мужчины. По данным Eurostat, в 2020 году в Латвии ни один мужчина не был убит женой или любовницей.

Гендер как повод



Организация Объединенных наций рассматривает убийство женщин интимными партнерами как один из видов фемицида. Сам по себе термин "фемицид" — преднамеренное убийство женщин и девочек из-за их гендерной принадлежности — был введен в 1976 году с подачи феминистки Дианы Рассел.

Различают несколько видов фемицида: ритуальные убийства, насилие ради "защиты чести", убийства женщин в вооруженных конфликтах, детоубийство по гендерной принадлежности, убийство женщин, связанные с организованной преступностью (чаще — проституцией), целенаправленное убийство (например, убийство феминисток). Однако убийство интимным партнерам — самый распространенный вариант фемицида.

Согласно исследованию ООН, в прошлом по всему миру были убиты 81 тысяч женщин, из них 45 тысяч — более половины — стали жертвами своих интимных партнеров или членов семьи. Это означает, что порядка пяти женщин ежедневно умирают от рук людей, которых они хорошо знают. Глобальный показатель по миру составляет 1,1 жертвы на 100 тысяч женщин.

Географически самым опасным регионом для женщин является Африка: 2,5 смертей от рук партнеров или членов семьи на 100 тысяч женщин. В Северной и Южной Америке этот индикатор равен 1,4 жертвы, в Азии — 0,8, в Европе — 0,6 жертвы.

Для Латвии, согласно исследованию, проведенному по заказу Европейского парламента, показатель смертности в 2019 году был равен 4,2 на 100 тысяч женщин, то есть хуже, чем в среднем по Африке (замечание: Eurostat и ООН используют разные методики подсчета случаев фемицида, но по обоим рейтингам Латвия имеет на международном уровне драматически плохие показатели).

Закон и исполнение



Есть несколько научно доказанных факторов, которые влияют на показатели интимного фемицида. Один из них — законодательство и его исполнение. За последние годы в Латвии произошел большой прогресс в понимании проблемы домашнего насилия — как на институциональном, так и на практическом уровне. Например, сотрудники полиции только недавно получили право выносить полицейское решение о принудительном разделении (изоляции) жертвы и насильника без письменного заявления потерпевшего.

Согласно поправкам от 2020 года, сотрудники полиции теперь обязаны информировать социальные службы обо всех случаях, когда во время вызова был выявлен риск насилия, не зависимо от того, было ли принято решение полиции о разделении насильника и жертвы (например, если был выявлен риск насилия, но насильник успел покинуть дом до прибытия полиции, и так далее).

В прошлом году Государственной полицией было зарегистрировано свыше десяти тысяч семейных конфликтов. Из них риск насилия был выявлен в более чем четырех тысячах случаев. В период с 1 января 2022 года по 30 сентября государственной полицией было принято 466 решения о принудительном разделении насильника и жертвы, что составляет в среднем 1,7 вызова в день, сообщили Delfi в пресс-службе ведомства.

Глава центра Marta Илута Лаце также отмечает заметные улучшения в том, как латвийские правоохранительные органы и самоуправления стали относиться к проблеме домашнего насилия. Правда, ситуация, по ее словам, может отличаться по районам (в столице и больших городах уровень подготовки традиционно выше), к тому же случаются сбои в практическом применении законов.

Например, если насилие совершенно в отношении женщины, у которой есть дети, то решение об изоляции ее и детей от мужа-агрессора может приниматься медленнее, нежели в ситуации бездетной женщины.

Другая проблема — отсутствие у чиновников долгосрочного видения. В сотрудничестве с министерствами и самоуправлениями центр Marta реализовал несколько успешных проектов, но, как признает Илута Лаце, по мере завершения проекта и необходимости отчетности по нему интерес к проблеме со стороны учреждений обычно падает.

Для политиков не приоритет



В отличие от других стран Евросоюза, в Латвии на политическом уровне тема защиты прав женщин не слишком популярна. Мало какие партии и политические деятели определяют ее в качестве приоритета. Более того, в Латвии до сих пор не ратифицирована Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, также называемая Стамбульская конвенция.

Этот международный договор устанавливает минимальные стандарты для властей Европы по предотвращению, защите и судебному преследованию за насилие в отношении женщин. Конвенция накладывает на государства ряд обязательств, в том числе, организацию достаточного количества убежищ для переживших гендерное и домашнее насилий, создание кризисных центров для переживших сексуальное насилие, организацию бесплатных круглосуточных телефонов доверия, запуск программы психологического консультирования и медицинской помощи пережившим насилие.

Конвенция также призывает власти просвещать население по вопросам гендерного равенства, сексуальности и здоровых отношений. С последним в Латвии есть проблемы. Например, уже сейчас суд может направить обвиняемого в домашнем насилии на специальные образовательные курсы, но в реальности это происходит только в 30% случаях. Создаваемая сейчас в Латвии правительственная коалиция вопрос ратификации Стамбульской конвенции к своим первоочередным задачам не относит.

Помимо Латвии, среди стран ЕС Конвенцию до сих пор не ратифицировали в Болгарии, Чехии, Венгрии, Литве и Словакии. Польша ратифицировала договор, но в 2020 году сообщила, что намерена выйти из него.

"Скандинавский парадокс"



Среди классических причин возникновения гендерного насилия международные организации обычно называют социально-экономическое неравенство между женщинами и мужчинами. Латвия по этому параметру подходит идеально. По данным Eurostat, в 2020 году в нашей стране был зафиксирован самый большой в Евросоюзе разрыв в оплате труда мужчин и женщин — 22,3% (в среднем по ЕС — 13%). Но это не единственный фактор.

Например, опрос, проведенный Агентством Европейского союза по фундаментальным правам, показал, что высокие показатели интимного фемицида традиционно отмечаются в странах Северной Европы, которые формально имеют самые высокие показатели гендерного равенства в мире. Конечно, нельзя исключать, что в Скандинавии и Великобритании сбор статистики просто ведется лучше, чем в странах Южной и Восточной Европы. Тем не менее, кажущееся противоречие оказалось в фокусе внимания исследователей, получив название "Скандинавский парадокс".

Высокие показатели гендерного насилия в условно благополучной Северной Европе эксперты объясняют тем, что на поведение мужчин влияют не только официально признанные стандарты гендерного равенства, но также доминирующие общественные установки, опыт физического и сексуального насилия в детстве, модели алкогольного поведения, качество социальных связей.

В странах Южной Европы, где традиционно сильна связь поколений в семье и выше интенсивность контактов с соседями, мужья и любовники намного реже поднимают руку на своих женщин. Немаловажно, что в благополучных странах Северной Европы проживает большое число мигрантов, и, как показывают исследования, в силу языкового и культурного барьера женщинам-иностранкам сложнее вовремя найти защиту официальных властей, чем местным.

Таким образом, как отмечают эксперты ООН, для предотвращения семейного насилия недостаточно просто увеличить занятость среди женщин или обеспечить им равные с мужчинами зарплаты (хотя это обязательные условия для недискриминации женщин) — требуются серьезные изменения в программах начального образования, политике властей, работе СМИ, полиции и общественных организаций.

Исследование, проведенное британской Федерацией помощи женщинам Англии Women's Aid, доказывает, что на показатели гендерного насилия влияют также сексизм, женоненавистничество и распространение порнографии.