ФОТО. L’Oréal и UNESCO наградили девять молодых женщин-ученых из Латвии

Состоялась первая с начала пандемии церемония награждения Балтийской программы молодых талантов L'Oréal и ЮНЕСКО для женщин в науке, на которой были награждены победительницы 2020, 2021 и 2022 годов. В Рижском Техническом университете были награждены 21 выдающаяся женщина-ученый из Латвии, Эстонии и Литвы за их достижения и вклад в науку, исследования и инновации.

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Программа действует в Латвии с 2005 года, в Литве и Эстонии с 2017 года и реализуется в рамках уникального партнерства между L'Oréal Baltic, академиями наук каждой страны и национальными комиссиями ЮНЕСКО.

21 талантливая женщина-исследователь из стран Балтии была отмечена и награждена за выдающиеся исследования в области наук о жизни и окружающей среде, физических, формальных, технологических и инженерных наук.

Foto: L’Oréal un UNESCO godina 21 izcilu zinātnieci Baltijā

На церемонии были награждены девять женщин-ученых из Латвии: доктор химических наук Ивета Пугаева, доктор физических наук Айга Ивдре, магистр химии Ивита Бите, докторант физических наук Дана Кигитовича, доктор инженерных наук Инга Пуджа, доктор биологии Вита Ровите, доктор физики Илзе Лихачева, магистр инженерных наук Анда Баркане и магистр инженерных наук Лаура Витола.

“Мир сталкивается с беспрецедентными вызовами: изменение климата, нехватка ресурсов, риски для здоровья и пандемия Covid-19, а также множество других растущих глобальных проблем. Эта церемония – прекрасная возможность собрать вместе все таланты - 21 удивительную женщину- ученого, наградить их за вклад в науку и инновационную исследовательскую работу, которая предлагает решения в различных областях, чтобы сделать наше будущее лучше”, – говорит Валерий Гушеранс, генеральный директор L'Oréal в Польше и странах Балтии.

Все женщины-ученые, которые были отобраны за последние три года и получили награды программы молодых талантов L'Oréal-ЮНЕСКО, демонстрируют, насколько преобразующими являются их исследования в решении этих проблем. Один из них – доктор Ева Пликусиене, литовка, удостоенная премии Женщины в науке в 2021 году. В дополнение к этому она также получила международное признание за исследования взаимодействия белков Sars-CoV-2 и специфических антител с использованием генерации оптико-акустических биосенсоров.

“Гендерное равенство и признание женщин как источников вдохновения сегодня очень важны для продвижения мира вперед и вдохновления будущих поколений, интересующихся наукой и думающих о карьере в этой области. Эта награда важна для нас для достижения наших карьерных целей, и она дает нам уверенность в том, что мы на правильном пути, несмотря на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся”, – говорит лауреат премии Женщины в науке 2021 года из Литвы доктор Ева Пликусиене.

“У нас двойной праздник, так как мы отмечаем годовщину уникальной мирной массовой акции протеста Балтийский путь. Уникальность Балтийского пути заключается не только в способности символически продемонстрировать единство и стремление быть свободным в своем выборе, но и в способности противостоять тьме светом. Наша общая задача – продолжать идти по этому пути. Чествование балтийских женщин-ученых – еще одна остановка на общем символическом Балтийском пути, по которому мы продолжаем идти вместе, отстаивая свободу”, – говорит генеральный секретарь Латвийской национальной комиссии ЮНЕСКО Байба Мольника.

Молодые таланты Латвии

2020 год



Доктор химических наук Ивета Пугаева, ведущий исследователь научного института безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды “BIOR”, руководитель группы хроматографии. Ивета получила награду за свою работу над новой методологией оценки общественного здоровья с применением эпидемиологического подхода, основанного на анализе сточных вод.

Доктор физических наук Айга Ивдре, научный сотрудник лаборатории полимеров Государственного института химии древесины. Айга получила награду за исследования, направленные на поиск возможностей использования побочных продуктов деревообрабатывающей промышленности — от деревообрабатывающей промышленности до наноцеллюлозы, путем одношагового синтеза.

Магистр химических науки Ивита Бите, исследователь лаборатории оптических материалов Института физики твердого тела Латвийского университета. Ивита получила награду за исследование, посвященное анализу влияния различных методов химического синтеза на физические свойства оксидов.

2021 год



Доктор биологических наук Вита Ровите, старший исследователь Латвийского центра биомедицинских исследований, руководитель национального биобанка – базы данных генома жителей страны. Вита получила награду за исследование влияния аналогов соматостатина на микробиом больных акромегалией.

Доктор инженерных наук Инга Пуджа, исследователь лаборатории спектроскопии EXAFS Института физики твердого тела Латвийского университета. Инга получила награду за работу о связи между структурой молибдатов и их функциональными свойствами.

Докторант Дана Кигитовича, врач по внутренним болезням и резидент отделения нефрологии Клинической университетской больницы им. Паула Страдиньша, докторант и ассистент Рижского университета имени Страдиня, практикант Латвийского института органического синтеза. Дана получила награду за исследование нового подхода к лечению правожелудочковой недостаточности.

2022 год



Магистр инженерных наук Анда Баркане, исследователь Института полимерных материалов факультета материаловедения и прикладной химии Рижского технического университета. Анда получила награду за исследование чернил из лигноцеллюлозосодержащих наноструктурированных композитных материалов, имитирующих древесину, с применением стереолитографических аддитивных технологий.

Доктор инженерных наук Лаура Витола, работает исследователем в Институте материалов и конструкций Рижского технического университета. Лаура получила награду за исследования, направленные на разработку устойчивых строительных материалов и продуктов на основе геополимеров низкой плотности.

Доктор физики Илзе Лихачева, ведущий исследователь лаборатории биофотоники Института атомной физики и спектроскопии Латвийского университета. Илзе получила награду за диагностику кожных образований методами мультиспектральной визуализации и оценку антибактериальной резистентности с помощью технологии лазерной спекл-визуализации.



Foto: L’Oréal un UNESCO godina 21 izcilu zinātnieci Baltijā

Foto: L’Oréal un UNESCO godina 21 izcilu zinātnieci Baltijā

Foto: L’Oréal un UNESCO godina 21 izcilu zinātnieci Baltijā

Программа в Латвии была учреждена 18 лет назад патронессой программы, доктором Вайрой Вике-Фрейбергой. С тех пор 54 латвийских женщины-ученых получили признание за свой вклад в науку. Шестой год программа реализуется также в Эстонии и Литве, где за свою научную деятельность были награждены десять женщин-ученых из Литвы и десять из Эстонии.

Международная программа Женщинам в науке была начата в 1998 году. С тех пор L'Oréal и специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) взяли на себя обязательство способствовать увеличению числа женщин, работающих в научных исследованиях.

Foto: L’Oréal un UNESCO godina 21 izcilu zinātnieci Baltijā

Foto: L’Oréal un UNESCO godina 21 izcilu zinātnieci Baltijā