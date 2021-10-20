ФОТО: Осторожно, электричество! Около Дома конгрессов появился гигантский "проводник"

Осенью компания Sadales tīkls начала информационную кампанию с целью призвать молодых родителей следить за электробезопасностью детей. Одним из элементов кампании является специальный пространственный объект "Проводник" (Vadu vīrs), установленный на площади возле Рижского дома конгрессов, — воплощение потенциальной опасности электрического тока.

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"Проводник" высотой три метра изготовлен из проводов разного цвета и сечения и имеет лампочки вместо глаз. Объект окружен оградой из оголенных проводов, которая напоминает о том, что касаться электричества опасно. Возле пространственного объекта установлены также стенды с изображениями случаев реальных электротравм у детей, зарегистрированных в Латвии за последние два года.

Детские электротравмы не редкость для Латвии. В период с января по сентябрь этого года зарегистрировано девять случаев, за весь прошлый год — 24. Наиболее частыми причинами являются неприкрытые розетки, в которые малыши суют пальцы или мелкие предметы, а также неизолированные или поврежденные провода и электроприборы. Зарядные устройства для смартфонов, оставленные подключенными к контактной розетке, тоже могут стать причиной опасной электротравмы. В Латвии зарегистрирована серьезная травма у ребенка, который засунул в рот конец зарядного устройства, подключенного к электросети.

"Электротравмы — один из самых опасных видов травм, способных повлечь за собой необратимые повреждения тканей и даже смерть. Лечатся они долго и обычно оставляют "память" на всю жизнь — не только видимые, но зачастую и функциональные последствия, т. е. увечья и нарушения двигательной способности конечностей", — говорит специалист по лечению ожогов Детской клинической университетской больницы Джеймс Розитис.

Инсталляция "Проводник" будет выставлена для осмотра на площади возле Рижского дома конгрессов до 19 ноября.

Кроме того, во время кампании 1000 молодых мам получат специальные наборы электробезопасности, в которые входит обучающий буклет-раскраска, помогающий понятным языком рассказать детям об электробезопасности, а также заглушки для розеток и розетки с предохранительным щитками. Наборы будут доставлены более 10 родильным отделениям по всей Латвии.