Готовимся к Лиго: история праздника, приметы, поверья, амулеты

Совсем скоро вся Латвия будет праздновать Лиго, который у нас именуется еще и днем пива и шашлыка. Какова же история этого праздника и его древние традиции, его философия, и система сакральных ритуалов? Как правильно собирать целительные травы в Янов день и искать цветок папоротника в Янову ночь, как приготовить "вкусный" стол с лучшими рецептами, как уберечься от злых кровососущих? Портал DELFI напоминает.

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Что за праздник Янов день?

Foto: F64

День летнего солнцеворота — самый длинный день в году и, следовательно, самый долгий праздник. На Лиго особо чествовали Яниса — божество плодородия. Это божество было известно почти всем земледельческим народам Европы. У древних римлян бог Янус определял смену времен года. Этот праздник назван днем Лиго, потому что в этот день люди пели песни, имевшие припев "лиго" (ligoties — колыхаться), таким образом, как бы обращаясь к солнцу, чтобы оно поднялось над нивами. Сейчас "лиговать" означает "ликовать", "праздновать".

Канун Янисовой ночи — Травный (или Зеленый) день, в этот день девушки и женщины собирали цветы и целебные травы, которые в это время особенно богаты витаминами: клевер, шалфей, ромашку, мяту, валериану, зверобой. Из этих полевых цветов девушки составляли букеты, чтобы подарить их "папе" и "маме" Яниса, а также его тезкам. Дом украшали срезанными ветками молодых дубков, рябинок и березок (особенно углы, ворота, окна и кровати). Особо почитаемы дубовые венки. Дуб — это как раз именно то дерево, которое чаще всего поражает молния, и дубовые венки, освещенные солнцем, кажутся шапками, полными небесного огня. Дуб, как известно еще и символ долголетия и, надевая всем Янисам на голову дубовый венок, мы желаем ему долгих лет, чтобы они были крепкими, как дуб.

Считается, что все собранные в Янов день травы обретают лечебные свойства.