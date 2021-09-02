Грибнику на заметку. Как не заблудиться в лесу: советы для безопасной прогулки
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В Латвии пошли грибы и многие отправляются в лес на "тихую охоту" или просто на приятную прогулку. Но каждый год фиксируются случаи, когда люди не могут самостоятельно выбраться из леса — в итоге им приходится рассчитывать на собственные силы и спасателей. Как избежать подобных ситуаций?

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Правильная подготовка


Беда может случается даже с теми людьми, которые уверены в своем знании леса. Они считают, что хорошо ориентируются, но при изменении погодных условий попадают в сложное положение. Дождь, ветер и упавшие деревья могут сильно изменить обстановку. Поэтому эксперты рекомендуют людям, идущим в лес, хорошо подготовится:

  • Сообщите родственникам, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться.
  • Наденьте яркую одежду, возьмите с собой теплые вещи.
  • Возьмите с собой свисток, фонарик, нож и компас.
  • Зарядите телефон, загрузите в него карту местности, которую можно открыть без доступа в интернет.
  • Захватите запас воды, еды, спички и зажигалку.
  • Не забудьте лекарства для ежедневного применения.

Действия родственников


Если грибник не вернулся домой в назначенное время, нужно сразу же позвонить в экстренную оперативную службу ("службу спасения") по номеру "112" и сообщить предполагаемый район нахождения человека. Спасатели начнут поиск, при необходимости привлекут кинологов и волонтеров. Чем раньше это будет сделано, тем больше вероятность найти человека здоровым. Особенно ситуация касается пожилых людей и детей. Опасность несут резкое изменение погоды, ветер, понижение температуры.

Действия заблудившегося человека


Очень важно иметь с собой заряженный мобильный телефон — это существенно облегчает поиск. Оператор может запеленговать его координаты. Лучше, если человек сам позвонит по номеру "112" и сообщит о происшествии. Если он находится в здоровом состоянии, может передвигаться, спасатели сориентируют его, подскажут, как выйти к ближайшему населенному пункту.

Также специалисты дают следующие рекомендации:

  • Попытайтесь вспомнить дорогу назад.
  • Попробуйте залезть на дерево, осмотреться. Возможно, будут видны просеки, опоры линий электропередач, которые приведут к людям.
  • Внимательно прислушайтесь. Не исключено, что где-то рядом проходит дорога, где ездят машины или лают собаки в ближайших домах.
  • Подавайте сигналы свистком.
  • Если имеется возможность, разожгите костер, чтобы дым был виден с воздуха.
  • При наличии телефона оставайтесь на месте. Это поможет запеленговать координаты и быстрее вас найти.
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