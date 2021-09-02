Грибнику на заметку. Как не заблудиться в лесу: советы для безопасной прогулки

В Латвии пошли грибы и многие отправляются в лес на "тихую охоту" или просто на приятную прогулку. Но каждый год фиксируются случаи, когда люди не могут самостоятельно выбраться из леса — в итоге им приходится рассчитывать на собственные силы и спасателей. Как избежать подобных ситуаций?
Правильная подготовка
Беда может случается даже с теми людьми, которые уверены в своем знании леса. Они считают, что хорошо ориентируются, но при изменении погодных условий попадают в сложное положение. Дождь, ветер и упавшие деревья могут сильно изменить обстановку. Поэтому эксперты рекомендуют людям, идущим в лес, хорошо подготовится:
- Сообщите родственникам, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться.
- Наденьте яркую одежду, возьмите с собой теплые вещи.
- Возьмите с собой свисток, фонарик, нож и компас.
- Зарядите телефон, загрузите в него карту местности, которую можно открыть без доступа в интернет.
- Захватите запас воды, еды, спички и зажигалку.
- Не забудьте лекарства для ежедневного применения.
Действия родственников
Если грибник не вернулся домой в назначенное время, нужно сразу же позвонить в экстренную оперативную службу ("службу спасения") по номеру "112" и сообщить предполагаемый район нахождения человека. Спасатели начнут поиск, при необходимости привлекут кинологов и волонтеров. Чем раньше это будет сделано, тем больше вероятность найти человека здоровым. Особенно ситуация касается пожилых людей и детей. Опасность несут резкое изменение погоды, ветер, понижение температуры.
Действия заблудившегося человека
Очень важно иметь с собой заряженный мобильный телефон — это существенно облегчает поиск. Оператор может запеленговать его координаты. Лучше, если человек сам позвонит по номеру "112" и сообщит о происшествии. Если он находится в здоровом состоянии, может передвигаться, спасатели сориентируют его, подскажут, как выйти к ближайшему населенному пункту.
Также специалисты дают следующие рекомендации:
- Попытайтесь вспомнить дорогу назад.
- Попробуйте залезть на дерево, осмотреться. Возможно, будут видны просеки, опоры линий электропередач, которые приведут к людям.
- Внимательно прислушайтесь. Не исключено, что где-то рядом проходит дорога, где ездят машины или лают собаки в ближайших домах.
- Подавайте сигналы свистком.
- Если имеется возможность, разожгите костер, чтобы дым был виден с воздуха.
- При наличии телефона оставайтесь на месте. Это поможет запеленговать координаты и быстрее вас найти.