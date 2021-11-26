Хуже смерти. Как сохранить спокойствие в ожидании судьбоносных новостей

У каждого человека в жизни случаются моменты, когда он ждет новостей, способных изменить его привычный ритм жизни на 180 градусов. Это могут быть самые разные новости. Возможно, вы только что были на собеседовании и ждете ответа о том, приняты ли вы на работу. Или отправили заявку в престижный вуз.

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Вы с нетерпением ждете ответа, наступила беременность или нет. Возможно, вас беспокоит предстоящее сообщение врача по поводу проведенного обследования. Мучительное ожидание наступает даже тогда, когда вы ждете результата школьного экзамена.

По большей части мы не имеем никакого контроля или власти над вышеупомянутыми ситуациями. Все, что вы можете сделать, это подождать. Но как это сделать наилучшим способом? Как сохранить способность сосредотачиваться на других аспектах жизни, преодолевая мучительную неизвестность и сильные эмоции — страх, беспокойство, неуверенность?

Рекомендации для портала Psychology Today дает клинический психолог и писатель Алисе Бойсс.

"В этих примерах я предполагаю, что вы ждете около недели ответов на важные вопросы. Адаптируйте их к своим потребностям", — говорит она.

Будьте готовы как к позитивным, так и к негативным сценариям

В ожидании ответов на важные вопросы, спросите себя: если полученная новость будет положительной, как бы я хотел провести эту неделю? Но если новость будет отрицательной, также ответьте: чем бы вы хотели заниматься на этой неделе? Внимательно обдумав и проанализировав свои ответы, вы поймите, чем вы хотите заниматься, независимо от того, какой ответ ждет вас через неделю.

Что именно вы можете контролировать?

Даже когда кажется, что ситуация выходит из-под вашего контроля, всегда есть что-то, что, хоть и незначительно, но вы можете контролировать. По общему признанию, чувство бессилия из-за невозможности повлиять на решения о себе сильно огорчает. В ожидании важных ответов стресс и сильнейшее беспокойство заставляют вас испытывать переживания в течение нескольких дней, недель и даже месяцев. В это время важно не забывать о вещах, которые вы можете контролировать.