"И мужчины плачут". Кто и зачем звонит на кризисный телефон доверия

Вы когда-нибудь звонили на номер телефона доверия? Если да, то задумывались ли, кто слушает вас на другом конце провода? Как консультанты справляются с такой эмоционально сложной работой? Где они находятся, как попадают на такую работу и вообще — неужели у телефона сидят только профессиональные психологи?

Беда, стресс и кризис у каждого свои и каждый имеет право получить поддержку и помощь. Не стоит думать, что телефон доверия — это для отчаявшихся людей. Он работает круглосуточно для всех, даже если вам просто нужно выговориться.

В Латвии уже много лет работает телефон доверия центра Skalbes, который был открыт в 1997 году. Тогда это было не очень популярно, но услуга до сих пор является главным направлением деятельности центра. Анда Швинка по профессии психолог и специалист по кризисной интервенции, в центре Skalbes работает с 2011 года. В Skalbes можно пройти специальный курс по кризисной интервенции и отработать 200 часов на линии, после чего волонтер получает сертификат о прохождении обучения и имеет право работать со звонящими. По сути, любой желающий может стать консультантом. Сейчас Анда является руководителем кризисной линии Skalbes и обучающей программы по кризисной интервенции, а также сама все еще принимает звонки. В интервью DELFI она рассказала: