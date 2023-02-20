"И мужчины плачут". Кто и зачем звонит на кризисный телефон доверия
Foto: Pixabay.com/StockSnap

Вы когда-нибудь звонили на номер телефона доверия? Если да, то задумывались ли, кто слушает вас на другом конце провода? Как консультанты справляются с такой эмоционально сложной работой? Где они находятся, как попадают на такую работу и вообще — неужели у телефона сидят только профессиональные психологи?

Беда, стресс и кризис у каждого свои и каждый имеет право получить поддержку и помощь. Не стоит думать, что телефон доверия — это для отчаявшихся людей. Он работает круглосуточно для всех, даже если вам просто нужно выговориться.

В Латвии уже много лет работает телефон доверия центра Skalbes, который был открыт в 1997 году. Тогда это было не очень популярно, но услуга до сих пор является главным направлением деятельности центра. Анда Швинка по профессии психолог и специалист по кризисной интервенции, в центре Skalbes работает с 2011 года. В Skalbes можно пройти специальный курс по кризисной интервенции и отработать 200 часов на линии, после чего волонтер получает сертификат о прохождении обучения и имеет право работать со звонящими. По сути, любой желающий может стать консультантом. Сейчас Анда является руководителем кризисной линии Skalbes и обучающей программы по кризисной интервенции, а также сама все еще принимает звонки. В интервью DELFI она рассказала:

  • Как выглядит работа оператора кризисной телефонной линии
  • Что консультант точно не может говорить или рассказывать и почему
  • Как человеку определить, что его ситуация достаточно кризисная и он может позвонить
  • Как позвонивший человек может быть уверен, что разговор анонимный и его содержание конфиденциально
  • О чем говорили люди, звонившие после начала войны
  • Почему именно в Рождество люди звонят больше всего
  • Почему люди, оказавшиеся на грани самоубийства, не ищут помощи у близких
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