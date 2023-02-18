Интим и близость — предлагать! Значение секса в жизни онкологических больных

Пожалуй, последнее, о чем думаешь, выйдя из кабинета онколога с диагнозом "рак" — это секс. Вообще, о другом все мысли. Но жизнь продолжается. Мы продолжаем жить, проходя лечение. А секс и нежности — часть жизни. Сейчас, на этой неделе, заполненной красными сердечками, шоколадом и цветами, поговорим про секс и близость.

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Итак, диагноз получен. Шок, бездна под ногами, непонимание и беспомощность. Потом все как-то "устаканивается" — терапия по расписанию возвращает чувство стабильности. Но ты все равно забываешь спросить у доктора про интимную жизнь во время и после лечения. А иногда и стесняешься — до того ли, если на приеме вы обсуждаете достаточно серьезные вопросы медицинского протокола. Однако лечение онкологического заболевания длится достаточно долго — иногда это шесть месяцев, иногда год или даже полтора. Шок проходит — отношения между любящими людьми остаются. Любовь пробивается сквозь любые преграды, и вопрос нуждается в прояснении. Можно ли вести сексуальную жизнь во время лечения рака или об этом стоит забыть на время лечения? Попробуем разобраться.

Немного теории о раке груди

Лечение разных типов рака разное. Соответственно, и разговор про побочные эффекты лечения, которые могут быть преградой к интимным отношениям, разные.

Сначала о лечении самого распространенного типа рака у женщин — о раке груди. Во время терапии, помехой к интимной жизни могут быть психологические преграды и "побочки" химиотерапии.

Серьезными побочными эффектами здесь являются:

усталость,

вялость,

снижение либидо,

медикаментозный климакс,

сухость и хрупкость слизистых.

Секс и близость

Вот тут возникает нюанс — влечение снижается, а желание нежности и любви в сложные периоды жизни увеличивается. Не лишайте себя и партнера этих удовольствий! Для гармонии со своей второй половиной обговорите возможные последствия заранее. Договоритесь, что частота проникающего секса может снизиться, а объятия, поцелуи, стимуляция — будут чаще. Интимность сохранится, хотя она будет другой. Чтобы уменьшить сухость слизистых, можно воспользоваться смазками. К приливам ночью тоже можно подстраиваться, выбирая температуру в помещении, корректируя питание и напитки на ночь.

Сложности принятия нового тела

Психологические трудности появляются из-за изменения внешнего вида, вследствие терапии и опасений по поводу реакции на них своей второй половинки. Из-за лечения химиопрепаратами и операции внешность женщины меняется. Исчезают, считающиеся главными, внешние атрибуты женской привлекательности — волосы и грудь. И ей начинает казаться, что она некрасива или неженственна, что она не может быть желанной. Но все наши проблемы в нашей голове. Если принимать себя и свое тело в разные фазы жизни, особенно в трудные, и ценить себя, то не будет зависимости от чужого мнения и от стереотипов красоты. Некоторым женщинам очаровательно с ультракоротким ежиком. Они нежны и беззащитны. Их хочется обнимать и опекать.

Целостность груди сейчас восстанавливают имплантами, и надо сказать, что почти все хирурги подбирают варианты, при которых и опухоль будет удалена и возвращена красота груди. Если в ходе операции удаляют соски, а иногда опухоль прорастает и в них, то можно сделать красивый татуаж или микропигментацию ореола соска. Некоторые мастера предлагают такие услуги бесплатно. Да, это будет по-другому, чем было раньше или чем есть у большинства женщин. Но если носить это как свою изюминку, как уникальность пережитого опыта, то проблем с принятием своего тела не будет. А именно от принятия себя и своего тела зависят интимные отношения. У женщины точка Джи в голове (это метафора).

Что касается любимого человека — настоящая любовь и отношения проверяются испытаниями. Крепкие связи становятся еще более крепкими, хрупкие же — болезнь разрушает. Если партнер по-настоящему любит, то он больше будет озабочен вашим самочувствием, настроением или лечением, чем концентрацией на шрамах. Тем более, если вы носите их с чувством уникальности. Ваш настрой, чувственность, родной запах и нежность, важнее визуальных шрамов или отсутствия волос.

Упражняться принимать себя

Сексологи говорят, что образ своего тела у нас в голове может сильно отличаться от отражения в зеркале. Чтобы привыкнуть к себе новой и принять то тело, которое у нас есть, рекомендуют на протяжении 10 дней каждый день смотреть на себя в зеркало 20 минут. Почему так долго? Потому что за это время можно рассмотреть себя реальной и зафиксировать свой настоящий образ в голове. Через 10 дней произойдет принятие и примирение к себе настоящей.

Рак малого таза

Что касается лечения рака органов малого таза — второго по частоте типа рака, то побочные эффекты от химиотерапии будут похожими на эффекты от химиотерапии при раке груди.

Про интимную жизнь — после операции, врачи, как правило, советуют заниматься проникающим сексом через 2-2,5 месяца после, но иногда и раньше, все зависит от объема проведенной операции.

Удаление яичников и матки не влияет на возможность оргазмов и никак не чувствуется в интимной жизни. Изменения коснутся гормонального фона женщины. Это вызовет преждевременный климакс, которому нужно уделить внимание. Придется сбалансировать свое питание, физическую активность, применять смазки при сухости во влагалище. Если изменение в гормонах сильно влияют на настроение и эмоции, нужно не бояться и обратится к психиатру, чтобы он сбалансировал антидепрессантами эмоциональные проявления. Всем женщинам необходимо подстраиваться к своему климаксу, женщинам с удаленными яичниками всего лишь чуть раньше.

Эндорфины — это хорошо

Но важно обращать на себя внимание и не опускать руки. Да, рак случился, но если он излечен, то жизнь во всех красках должна продолжаться.

Онкологи рекомендуют принять изменения в себе, подстроится к себе новой и не сдерживать себя в интимной жизни, ведь интимная жизнь очень влияет на настроение. Это драйв к жизни. Гормоны, которые тело вырабатывает в ответ на оргазм, влияют на иммунитет и на состояние здоровья в целом.

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в общество помощи онкологическим пациентам "Про Жить" (https://pardzivot.lv)

Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)