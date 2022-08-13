В весьма консервативном и закрытом иранском обществе сохранение девушкой целомудрия до замужества — важная составляющая системы ценностей для многих девушек и их семей. Некоторые мужчины перед заключением брака требуют от невесты предоставить медицинское свидетельство целомудрия — несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает эту практику нарушением прав человека. Однако в последнее время все больше жителей страны открыто выступают против подобных проверок.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Ты обманом заставила меня на себе жениться, скрыв от меня, что не девственница! Никто бы на тебе не женился, если бы знал правду", — кричал муж Мариам после их первой брачной ночи, не обнаружив следов крови на простыне.

Мариам пыталась уверить мужа, что он ее первый мужчина и раньше она ни разу сексом не занималась, но он ей не верил и требовал предоставить медицинский сертификат, подтверждающий факт девственности.

В Иране это обычная история. Многие девушки после помолвки идут к доктору, чтобы тот официально засвидетельствовал тот факт, что они еще не начали половую жизнь.

И это несмотря на то, что, по мнению Всемирной организации здравоохранения, "сертификат девственности" не имеет под собой научной медицинской основы. Так, например, в сертификате Мариам сказано, что ее девственная плева "эластичного типа", то есть при проникновении она лишь растягивается, но не разрывается, так что крови вполне может и не быть.

"Это больно задело мою гордость, — с горечью говорит Мариам. — Я была ни в чем не виновата, но муж продолжал меня оскорблять. В какой-то момент я больше просто не могла этого вынести, поэтому напилась таблеток, чтобы покончить с собой".

Мариам вовремя доставили в больницу, и ее удалось спасти.

"Никогда не забуду эти черные дни. В то время я потеряла почти 20 килограммов", — рассказывает Мариам.

Протесты против проверки на девственность

Истории, подобные рассказанной Мариам — страшная реальность для многих иранских женщин, поскольку их семьи озабочены сохранением целомудрия девушки до замужества. Это ценность, которая глубоко укоренена в консервативной культуре.

Однако недавно положение дел начало меняться. Не только женщины, но и мужчины в Иране начали все чаще выступать против практики "подтверждения девственности".

Опубликованную в ноябре прошлого года соответствующую петицию за первый же месяц подписали около 25 тысяч человек. Так широко и открыто тесты на девственность в Иране еще не обсуждались никогда.

"Это грубое нарушение личных границ, и эта практика унизительна", — считает Неда. Она рассказывает, что потеряла девственность в 17 лет, будучи студенткой, занявшись любовью со своим тогдашним бойфрендом.

"Я запаниковала, — рассказывает Неда. — Сама мысль о том, что моя семья об этом узнает, приводила меня в ужас".

Неда решила восстановить девственность при помощи пластического хирурга. Технически эта процедура в Иране законна, однако чревата риском серьезно настроить против себя общественное мнение, и идти на такой риск больницы не готовы.

Поэтому Неде пришлось искать частную клинику, где за операцию запросили огромные деньги.

"[Чтобы оплатить процедуру] я потратила все свои сбережения, — вспоминает девушка. — Продала ноутбук, телефон, свои золотые украшения".

Ей пришлось подписать документ, о том, что она несет полную ответственность за последствия операции или в случае, если в процессе что-то пойдет не так. Сама процедура заняла минут 40, но восстанавливалась Неда еще несколько недель, на протяжении которых ее мучили боли внизу живота — так, что она почти не могла двигать ногами.

Родителям она не сказала ни слова.

"Я чувствовала себя очень одинокой. Думаю, справиться с болью мне в значительной мере помог страх перед родителями", — добавляет Неда.

Однако все мучения девушки оказались напрасны. Через год она встретила мужчину, который захотел на ней жениться, но крови на простыне после брачной ночи не обнаружилось. Только тогда девушка поняла, что пластическая операция не удалась.

"Муж заявил, что женила я его на себе обманом, обвинил во лжи и ушел от меня", — рассказывает Неда.

Давление семьи

ВОЗ считает "сертификаты девственности" неэтичной и научно не обоснованной практикой, однако она все еще широко распространена не только в Иране, но и некоторых других преимущественно мусульманских странах, таких как Индонезия, Турция или Ирак.

Представители медицинских властей Ирана уверяют, что проверка на девственность проводится только в исключительных обстоятельствах — например, в ходе расследования заявлений об изнасиловании.

Тем не менее, большинство запросов на подтверждение девственности по-прежнему поступает от пар, которые планируют вступить в брак. Поэтому обращаются молодые в частные клиники — нередко в сопровождении собственных матерей.

Врач-гинеколог или акушерка проводят осмотр, по результатам которого выдается официальный медицинский документ, где указано полное имя женщины, имя ее отца, номер паспорта, а и иногда и приложена фотография. Изучив состояние девственной плевы пациентки в ходе осмотра, врач выдает заключение: "Эта девушка, скорее всего, девственница".

В наиболее консервативных семьях сертификат дополнительно подписывают два свидетеля — чаще всего матери жениха и невесты.

Доктор Фариба выдает подобные справки уже много лет. Она признает, что это унизительная практика, но считает, что на самом деле помогает многим женщинам.

"На них оказывается мощное давление со стороны семьи. Иногда я фактически иду на подлог: когда вижу пару, которая живет половой жизнью и собирается вступить в брак, я по просьбе молодоженов говорю их семьям, что девушка девственница", — признается врач.

Для многих иранских мужчин женитьба на девственнице — по-прежнему дело принципа.

"Если девушка потеряла девственность до брака, верить ей нельзя. Она может бросить мужа ради другого мужчины", — уверен 34-летний Али, электрик из Шираза.

Сам он признается, что имел секс с 10 девушками, поскольку "не мог устоять".

Али признает, что в иранском обществе существуют двойные стандарты, однако не видит причины отказываться от традиций.

"Социальные нормы устанавливают факт того, что мужчина имеет большую свободу, чем женщина", — поясняет он.

И взгляды Али разделяют много иранцев, особенно в сельской местности.

Несмотря на растущие протесты против проверки на девственность, многие иранцы считают, что практика эта глубоко укоренилась в культуре и ожидать ее запрета со стороны властей в ближайшее время не приходится.

Надежда на будущее

Несколько недель назад, спустя четыре года после попытки самоубийства, Мариам наконец удалось развестись. Но вряд ли в ближайшее время она вновь соберется замуж.

"Мне будет очень сложно вновь довериться мужчине, — объясняет она. — В ближайшем будущем замужем себя я не представляю".

Вместе с десятками тысяч других женщин Мариам подписывает различные петиции с требованием положить конец практике подтверждения девственности. Быстрых изменений она не ожидает — говорит, может, на ее веку этого и не произойдет, — однако верит, что однажды иранские женщины добьются своего.

"Я уверена, что однажды это произойдет. Надеюсь, в будущем ни одной девушке не придется проходить через то, что пришлось пережить мне", — заключает Мариам.

Все имена собеседников изменены.