Дефицит педагогов и их выгорание, крайне слабая дошкольная подготовка, плохие учебники, раздутые классы, устаревшие методики и программа - это лишь часть проблем в современной системе образования. Учителя жалуются на отсутствие мотивации у детей, родители и дети - на полную незаинтересованность преподавателей и погоню за рейтингом в ущерб знаниям. Отдельная боль - языковая реформа в школах нацменьшинств, однако нелегко приходится и детям в школах с латышским языком обучения. И только в министерстве образования, похоже, считают, что все не так уж плохо.

Разбираемся, что не так с современным образованием, почему практически каждому второму школьнику нужен репетитор, какие предметы наиболее востребованы, где искать частных педагогов и сколько это стоит.

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