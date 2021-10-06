Испанская Золушка. Как разведенная простолюдинка стала королевой вопреки скандальному прошлому



Дополнял наряд четырехметровый шлейф, а также алмазная тиара стоимостью свыше 680 тысяч долларов. Испанцы уже видели ее в 1962 году, когда королева София, будущая свекровь Летиции, надевала ее на свадьбу с королем Хуаном Карлосом.

Пока священнослужитель проводил мессу, будущие супруги обменялись влюбленными взглядами. Публика, следившая за каждым их шагом, была в восторге. После церемонии молодожены сели в Rolls-Royce, чтобы проехаться по улицам Мадрида и поприветствовать своих поклонников.

Следующей остановкой стал Королевский дворец. Когда Летиция и Фелипе вышли на балкон, все с замиранием сердца ждали традиционного поцелуя молодоженов на публике. Однако в этот раз пара их разочаровала — целоваться на глазах у всех муж и жена не стали.

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После этого — праздничный банкет, на который пригласили полторы тысячи человек. Среди гостей числились королевские особы из разных стран мира. Их ждали более тысячи бутылок дорогого шампанского, блюда высокой кухни и двухметровый праздничный торт. Свадьба обошлась чете в 25 миллионов долларов. Во время торжества всех присутствующих особенно тронули слова молодого супруга: "Я счастлив, потому что осуществил свою заветную мечту — женился на женщине, которую люблю".

В октябре 2005 года у Летиции и Фелипе родилась первая дочь — инфанта Леонор, а через полтора года вторая — инфанта София.

"Прощай, принцесса"





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Многие в стране считали, что Летиция — не пара наследному принцу: разведенная женщина, да и к тому же простолюдинка. Она родилась в небольшом городке Овьедо, расположенном на северо-западе Испании, в семье журналиста и медсестры. В детстве Летиция увлекалась балетом и музыкой.

Будущая королева окончила факультет журналистики в престижном Мадридском университете Комплутенсе (UCM), успела поработать в ведущих испанских СМИ: EFE, ABC, La nueva Espana, получила самую престижную награду для молодых журналистов Larra Award, а также стала ведущей вечернего выпуска новостей на главном испанском телеканале TVE. В 16 лет она вышла замуж за Герреро Переса, преподавателя литературы из университета Эстремадуры Алонсо. Они расстались после десяти лет брака.

Летицию всегда окружали поклонники. От одного из них она забеременела в 2002 году и сделала аборт, в то время в Испании процедура считалась незаконной. Эта история всплыла через десять лет — ее рассказал двоюродный брат королевы Дэвид Рокасолано. Разразился скандал, однако королевская семья приложила все усилия, чтобы его замяли.

Но Дэвид на этом не остановился и опубликовал биографию кузины под названием "Прощай, принцесса". В книге он раскрыл все секреты двоюродной сестры и, в частности, сообщил о том, что в подростковом возрасте она пробовала наркотики. Помимо этого, он пожаловался на непростой характер родственницы: "Она слишком много говорит и командует, поэтому создается впечатление, что она главная в семье".

Сами испанцы убедились в этом чуть позже. Уже в день помолвки Летиция нарушила королевский протокол. Она перебила жениха, общавшегося с журналистами, со словами: "Дай мне сказать". "Испанская Золушка командует будущим мужем и уже показывает властный характер", — отреагировали СМИ.

Обнаженная натурщица





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Массовое недовольство вызвал другой скандал, произошедший после пасхальной службы в апреле 2018 года. Выйдя из кафедрального собора Санта-Мария в Пальма-де-Майорке, свекровь Летиции, королева София, решила позировать для фотографов вместе с внучками. Но мать девочек помешала съемке. Загородив камеру спиной, она что-то сказала свекрови и увела дочерей. При этом одна из них — принцесса Леонор — небрежно оттолкнула руку бабушки. В сети поползли слухи о том, что София и Летиция не ладят.

Впервые об этом случае рассказала испанская журналистка Пилар Эйр. По ее словам, с приходом Летиции семья начала разваливаться. Во время одного из частных визитов в Грецию королева София якобы пожаловалась, что теперь ей нет места в Ла Сарсуэла. Она также заявила, что видит внучек только на официальных мероприятиях, поскольку Летиция не позволяет им встречаться в неформальной обстановке. Зато во дворце поселилась мать невестки и постоянно проводит время с детьми.