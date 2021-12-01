Исполняя мечты о рождественском чуде: благотворительному домику Laima — 10 лет

Вот уже десятый год подряд открыл свои двери благотворительный домик Laima, чтобы каждый мог доставить радость 1200 детям из 8 регионов и городов Латвии, подготовив такие желанные для них рождественские подарки.

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Учитывая текущие меры эпидемиологической безопасности, благотворительный домик работает в виртуальной среде — www.laimasnamins.lv

Благотворительная инициатива проводится в сотрудничестве с социальными службами регионов Латвии, благодаря которым в домике Laima есть карточки с пожеланиями от детей из семей разного социального статуса. Отмечая десятилетие этой сердечной инициативы, Laima дополнительно подарит сладкие подарки 10 тысячам детей по всей Латвии.

Президент Латвии Эгил Левитс вместе с супругой Андрой Левите и в этом году продолжат традицию осуществления детской мечты: "Мы очень рады, что уже десять лет инициатива благотворительного домика Laima становится рождественским чудом для латвийских детей. Эта акция наполняет праздничный сезон светом и любовью как для маленьких получателей подарков, так и для дарителей. Искренне благодарим команду благотворительного домика Laima!".

Каждый, кто хочет оказать поддержку, может виртуально посетить благотворительный домик Laima до 19 декабря на сайте проекта www.laimasnamins.lv

В этом домике будет возможность познакомиться со всеми карточками и желаниями, которые подготовили дети, а также удобным образом выбрать для выполнения те из них, которые кажутся наиболее близкими сердцу.

Когда карточка выбрана и подарок подготовлен, просим заполнить форму доставки на сайте проекта. Каждый сможет удобно передать свой подарок в ближайший пакомат DPD (в одном из 206 пунктов Pickup по всей Латвии) или бесплатно отправить более крупные подарки с курьером DPD.