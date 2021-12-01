Исполняя мечты о рождественском чуде: благотворительному домику Laima — 10 лет
Foto: 'Publicitātes foto

Вот уже десятый год подряд открыл свои двери благотворительный домик Laima, чтобы каждый мог доставить радость 1200 детям из 8 регионов и городов Латвии, подготовив такие желанные для них рождественские подарки.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Учитывая текущие меры эпидемиологической безопасности, благотворительный домик работает в виртуальной среде — www.laimasnamins.lv

Благотворительная инициатива проводится в сотрудничестве с социальными службами регионов Латвии, благодаря которым в домике Laima есть карточки с пожеланиями от детей из семей разного социального статуса. Отмечая десятилетие этой сердечной инициативы, Laima дополнительно подарит сладкие подарки 10 тысячам детей по всей Латвии.

Президент Латвии Эгил Левитс вместе с супругой Андрой Левите и в этом году продолжат традицию осуществления детской мечты: "Мы очень рады, что уже десять лет инициатива благотворительного домика Laima становится рождественским чудом для латвийских детей. Эта акция наполняет праздничный сезон светом и любовью как для маленьких получателей подарков, так и для дарителей. Искренне благодарим команду благотворительного домика Laima!".

Каждый, кто хочет оказать поддержку, может виртуально посетить благотворительный домик Laima до 19 декабря на сайте проекта www.laimasnamins.lv

В этом домике будет возможность познакомиться со всеми карточками и желаниями, которые подготовили дети, а также удобным образом выбрать для выполнения те из них, которые кажутся наиболее близкими сердцу.

Когда карточка выбрана и подарок подготовлен, просим заполнить форму доставки на сайте проекта. Каждый сможет удобно передать свой подарок в ближайший пакомат DPD (в одном из 206 пунктов Pickup по всей Латвии) или бесплатно отправить более крупные подарки с курьером DPD.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Laima Рождество
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи