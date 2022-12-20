Из-под бомбардировок прямиком в сексуальное рабство. Что угрожает украинским женщинам в Европе?

В Европе усиливается сексуальная и трудовая эксплуатация украинских беженцев. Дискуссии на эту тему в конце ноября прошли в стенах Европарламента. Правозащитные и волонтерские организации просят законодателей ЕС остановить человеческий трафик. Кажется, не все в Брюсселе готовы публично обсуждать столь деликатный вопрос.

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На Delfi вышла серия статей о домашнем насилии. Мы пишем о том, почему в Латвии мужчины так часто убивают своих жен и подруг; рассказываем о мифах вокруг домашнего насилия и о том, как украинские женщины спасаются от бомб и ракет, но оказываются в сексуальном рабстве. О том, как остановить гендерное насилие, рассказывает евродепутат Элис Кунке. И, наконец, может ли город (в частности, Рига) сделать жизнь женщин безопаснее?

"Сотни тысяч украинских женщин стали жертвами торговли людьми. Так было и до войны, война только усугубила ситуацию", — заявил на слушаниях председатель Комитета по правам женщин, евродепутат из Польши Роберт Бедронь.

По данным ООН, 90% беженцев, бегущих из Украины после начала российского вторжения, — это женщины и дети. Заместитель европейского подразделения ООН по гендерному равенству Джо-Энн Бишоп напомнила евродепутатам, что 65% случаев торговли людьми касаются женщин, которых, как правило, привлекают для сексуальной эксплуатации, и украинские женщины подвержены сейчас высокому риску оказаться в европейских сетях проституции или порнографической индустрии.

Торговцы людьми часто набирают людей через онлайн-платформы и социальные сети, сообщает Euroactiv. Украинские жители находились в фокусе внимания международных работорговцев и до начала войны. Данные Управления ООН по наркотикам и преступности показывают, что в 2018 году украинские жертвы были проданы в 29 стран. Более половины были выявлены в России, четверть — в Польше, то есть в странах, куда ринулся основной поток беженцев после 24 февраля.

"Формы торговли людьми, которым подвергаются беженцы из Украины, включают сексуальную эксплуатацию, принудительный труд, незаконное усыновление и суррогатное материнство, принуждение к попрошайничеству и принуждение к преступной деятельности. Особую обеспокоенность вызывают риски сексуальной эксплуатации и насилия в Интернете, поскольку многие украинцы используют социальные сети (в частности, Facebook, Telegram и Viber) для поиска поддержки, а секс-торговцы осуществляют вербовку жертв и рекламируют эксплуататорские услуги в Интернете", — говорится в масштабном исследовании Управления ООН по наркотикам и преступности.

В случае, освещенном в СМИ в июле 2022 года, украинские власти расследовали предполагаемый случай трафика не менее десяти украинских женщин в Турцию с целью сексуальной эксплуатации. Полиция перехватила 21-летнюю украинку, которую пытались отправить в Турцию через Венгрию и Австрию для оказания услуг проституции. По словам украинского прокурора, цитируемого в докладе ООН: "Ее уязвимое положение было очевидным: отсутствие денег, ребенок, которого нужно содержать, общие финансовые трудности из-за войны". Расследование привело к аресту подозреваемого в организации торговли людьми в Киеве.

Изнасилование и эксплуатация

По данным ОБСЕ, с начала войны случаи изнасилования украинских женщин выросли на 260% (как на территории Украины, так и вне ее). Имеются сведения о том, что украинские беженцы страдают в Европе и от трудовой эксплуатации. Украинцы имеют право легально работать в ЕС на основании Директивы ЕС о временной защите, но, как пояснила Сюзанна Хофф из Платформы международного сотрудничества в отношении нелегальных мигрантов, "некоторые люди оказываются в неформальном круге". Обычно это происходит из-за того, что беженцы не знают местного языка и вынуждены соглашаться на незадекларированную и несправедливо оплачиваемую работу.

Правозащитные организации призвали Евросоюз усилить защиту беженцев от угрозы сексуальной и трудовой эксплуатации, причем распространить ее не только на украинцев, но также на афганцев, белорусов и других.

Весной этого года Еврокомиссия представила новый проект Директивы о борьбе с насилием в отношении женщин и семейным насилием. Этот законодательный акт должен установить минимальные стандарты в отношении прав, поддержки и защиты всех жертв преступлений, а также предусмотреть инструменты для взаимного признания мер защиты, чтобы запреты и ограничения, введенные в одном государстве-члене, признавались бы в другом без бюрократических проволочек. Государства-члены будут обязаны запрещать сексуальные домогательства в сфере занятости, а также при доступе к товарам и услугам.

Недобрый выбор

Обсуждение директивы в Европарламенте запланировано на начала следующего года. Однако тема сексуальной эксплуатации и торговли людьми может прозвучать относительно тихо. В Брюсселе не хотят педалировать, что многие украинские беженки, которым в Европе обещалась правовая защита, в реальности стали жертвами сексуального трафика.

"На уровне европейских учреждений часто звучит мнение, что украинские женщины занимаются проституцией добровольно. Но это в корне ошибочный подход. Эти женщины оказались в Европе из-за войны — без денег и защиты. Они — жертвы, и им нужна помощь", — указала в интервью Delfi руководитель латвийского Центра защиты прав женщин Marta Илута Лаце. Сигналов о том, что украинские женщины могут подвергаться сексуальной эксплуатации на территории Латвии, у правозащитников и правоохранительных органов пока нет. Но, как отмечает Лаце, территория Латвии может использоваться для транзита в Германию или Голландию, где бордели официально разрешены. Правозащитники проводят образовательные беседы с приезжающими в Латвию беженками, объясняя им все потенциальные риски.

Европейские правозащитные организации считают, что ЕС должен усилить обмен информацией о возможных случаях торговли людьми, а также ужесточить наказание за подобные преступления. Есть и более радикальные предложения. Для защиты женщин, в том числе из Украины, от сексуальной эксплуатации Евросоюз по примеру Швеции должен задуматься о криминализации покупки услуг проституток, отметила в разговоре с Delfi Элис Кунке, депутат Европарламента от фракции "Зеленые — Европейский свободный альянс".

Осторожно, дети!

Оценивая риски для украинских беженцев, европейские правозащитники уделяют особое внимание проблеме несовершеннолетних мигрантов, которые перемещаются без присмотра взрослых. Эти дети и подротки часто остаются незарегистрированными в ЕС и их дальнейшие судьбы после пересечения границ трудно отследить.

Еврокомиссия обещает предоставить специальный план на основе стратегии борьбы с торговлей людьми, которая была представлена полтора года назад. По данным ЕС, каждый год тысячи людей в ЕС идентифицируются как жертвы торговли людьми. Только в 2021 году благодаря действиям правоохранительных органов было арестовано 3 108 преступников и изъято 35 миллионов евро.

По данным ООН, в 2018 году на каждые 10 жертв торговли людьми, обнаруженных во всем мире, около пяти были взрослыми женщинами и две — девочками. Большинство выявленных жертв торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации (92 процента) — женщины. Ситуация заметно ухудшилась из-за пандемии COVID-19. По данным, опубликованным на сайте Евросовета, в 2017–2018 годах в ЕС было зарегистрировано свыше 14 тысяч жертв торговли людьми.