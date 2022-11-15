Как достичь успеха и бизнесе и в жизни: 9 советов от основателя Binance Чанпэна Чжао

Чанпэн Чжао является основателем и исполнительным директором крупнейшей в мире биржи криптовалюты Binance. Учрежденное в 2017 году предприятие уже в 2018 году стало крупнейшим игроком на данном рынке, пишет jana.delfi.ee

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Чжао из обычного шанхайского бизнесмена вырос в руководителя компании, к которому прислушиваются и за которым следуют во всем мире. Недавно он опубликовал главные принципы, которыми руководствуется в жизни и в бизнесе.

Будьте справедливы

Не используйте других людей и не позволяйте использовать себя. Каждый из нас склонен к некоторой субъективности и поиску более выгодных для себя решений. Однако этому следует противостоять, стараясь быть как можно более объективным. Вы никогда не достигните в жизни большого успеха, если вы не сможете достичь баланса.

Выстраивайте долгосрочные отношения и заключайте взаимовыгодные сделки

Успех выстраивается в долгосрочной перспективе, и поэтому необходимо выстраивать долгосрочные отношения, приносящие выгоду всем сторонам. Чтобы сделка имела смысл, она должна быть прибыльной для всех участников. Сроки действия односторонних сделок обычно являются непродолжительными, в результате чего вам будет нужно постоянно искать новых партнеров. Единовременная краткосрочная выгода в итоге обычно приводит к отрицательным последствиям, так как она отвлекает внимание от долгосрочной перспективы. Нужно искать более крупную и долгосрочную выгоду.

Избегайте плохих отношений

В мире существуют неэтичные и токсичные люди. Люди, которые не поддерживают ваши ценности и цели. Люди, которые тратят ваше время. Отпустите их и отрежьте их от своей жизни. Для поддержания отношений с некоторыми людьми требуется немало времени. Например, им постоянно нужно внимание, они обижаются из-за мелочей, все время хотят с вами общаться и постоянно нуждаются в напоминании о том, насколько они хороши и важны. Они могут вести себя таким образом совершенно неосознанно, однако я предпочитаю уверенных в себе и независимых людей. У меня просто нет времени для пустых разговоров.

Этика

Никогда не нарушайте своих этических принципов. Это всегда приводит к негативным последствиям. Работая с клиентами, всегда исходите из того, что будет наиболее правильным и полезным для клиента, а не из того, что будет легче всего для вас самих.

Концентрируйтесь на самом важном

Успех не определяется количеством различных вещей, которые вы делаете. Для достижения успеха необходимы результаты в каждой конкретной области. Концентрируйтесь на том, чему вы уделяете свое внимание и освободитесь от факторов, мешающих вам в вашей жизни.

У меня не слишком много хобби.