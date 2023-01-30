Как научиться экономить: 5 работающих способов от психолога

Вокруг столько соблазнов, что очень сложно удержаться и не потратить накопленные деньги на то, без чего вполне можно обойтись. Как научиться держать себя в руках и научиться планировать свои траты? 7sisters.ru рекомендует работающие приемы от психолога.

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Казалось бы, что сложного? Мало денег — значит, нужно урезать траты и не покупать лишнего. Но разумно тратить сложнее, чем кажется — на практике отказаться от удовольствия прямо сейчас ради перспективы бывает невыносимо. С одной стороны, это понятно: человек в стрессе, видит нечто очень соблазнительное в магазине, так и хочется порадовать своего внутреннего ребенка, и гори оно все синим пламенем. С другой — нужно все же выстроить некую стратегию, которая позволит пережить непростые времена, утверждает психолог Людмила Дао.

Парадокс покупателя: богатые покупают сразу

Психологи обнаружили очень любопытный парадокс: богатые люди, когда идут за покупками, чаще всего выбирают именно то, за чем пришли. А вот те, кто должен считать деньги и тратить с умом, куда чаще тратят на различные необязательные вещи или услуги. Кажется, что должно быть наоборот — но нет.

Оказывается, чем дольше мы размышляем, можем ли мы позволить себе какую-то вещь, тем больше вероятность, что мы отвлечемся. Поддадимся соблазну. И вместо одного достойного и действительно нужного приобретения сделаем сто маленьких и опрометчивых. Что же делать, если помнить об этом парадоксе во время шопинга? Как он поможет тренировать силу воли стать экономнее и разумнее в тратах?

1. Один день — одно решение

Важные финансовые решения требуют от нас серьезной силы воли, мудрости и часто смелости. Если попытаться решить сразу несколько вопросов за один раз, сила воли окажется перенапряженной. А это значит — контроль над собой и своими действиями ослабнет. Именно в таком состоянии мы и делаем ненужные покупки, о которых потом искренне жалеем (и впадаем в чувство вины).

2. Ведите дневник расходов

Мобильный банк — это другое. Очень важно записывать свои расходы (да, кофе на заправке тоже считается!) руками в тетрадь. Скорее всего, вы очень удивитесь, когда увидите внушительную сумму, которая за месяц уходит вообще непонятно, на что. А с ведением дневника станет очень даже понятно.

3. Учитесь копить

Создайте для этого отдельный счет, поставьте красивую коробку — совершенно не важно, что это будет технически. Главное — научиться регулярно откладывать некую сумму денег. И не трогать уже накопленное на глупости и внезапные капризы.

Это, как ни странно, освободит от необходимости принимать решение, на что потратить условные сто рублей. Вы ведь уже решили, на что? На перспективу.

4. Определите свой лимит

Посчитайте свою домашнюю бухгалтерию, чтобы понять, какую сумму вы тратите на жилье и еду. Сколько вы откладываете (и эти деньги тратить нельзя). И сколько у вас остается на "побаловаться". Именно этот остаток берите с собой — но не больше.

5. Ищите другие способы побаловать себя

Подумайте, как вы могли бы проводить то время, которое вы тратите на поездки в торговый центр? Может быть, стоит начать ходить в бассейн? На танцы? На медитацию или тренировки по боксу? Вариантов может быть множество — если вы не знаете, чего вы хотите, выбирайте методом слепого тыка. Если не понравится рисование или вышивка, то секция по скалолазанию или лепке из глины придется вам по душе.