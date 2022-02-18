Как не стать жертвой мошенников на сайтах знакомств

Однажды она набрела на аккаунт красивого мужчины, представлявшегося Тони Колби, хирургом из Лос-Анджелеса. Он писал, что планирует скоро приехать во Францию.

Завязался контакт. Сайт знакомств определил их как "подходящую пару". Они болтали друг с другом около недели.

"Он рассказывал мне о своей жизни, а я рассказывала о моей. Оказалось, что и у него, и у меня есть дочь и собака, причем их имена оказались похожи. Женщины верят в подобные совпадения, это показалось мне очень романтичным. Я сама не заметила, как увлеклась".

Затем Исабель захотела увидеть его по видеосвязи.

Встречаясь вечером с друзьями, она позвонила "Тони", чтобы и они могли взглянуть на него.

"Это была движущаяся голова в маленьком экране. В таких случаях больше думаешь о том, как самой хорошо выглядеть, так что я не очень присматривалась к деталям", — рассказывает Исабель.

Они еще какое-то время переписывались и переговаривались, а затем "Тони" вдруг перестал выходить на связь без объяснения причин.

"Мурат"



Наконец виртуальный поклонник ответил на звонок и огорошил ее известием, что он на самом деле не "Тони", а "Мурат".

"Он сказал, что он турок и живет в Стамбуле. Я не рассердилась, хоть и была удивлена. А больше всего меня поразило новое совпадение: моего бывшего мужа тоже звали Мурат".

"На вопрос, зачем было называться чужим именем, он ответил, что боялся, как бы его ближневосточное происхождение не повредило нашим отношениям. Я сказала, что для меня в этом нет никакой проблемы, потому что мой прежний муж был французом арабо-турецкого происхождения, что я даже рада такому совпадению, и пусть он не беспокоится".

"Я все же решила поискать о нем какую-то информацию в Google, и нашла массу фото, видео и текстов на турецком языке. Он был везде, даже на местном телевидении. Не могло быть сомнений — он действительно существует и является известным хирургом".



Все шло неплохо: короткие видеозвонки, частые любовные письма и обещания скоро увидеться.

Потом "Мурат" сообщил, что прежде, чем приехать в Париж, ему надо купить в Шанхае медицинское оборудование. Тогда и прозвучал первый сигнал тревоги.