Как перестать плакать, когда страшно: метод Анджелины Джоли

В некоторых тяжелых ситуациях бывает очень непросто сосредоточиться и найти способ успокоиться. Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о способе, которому ее научил военный психолог, когда у нее случилась истерика в Камбодже, пишет 7sisters.ru

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Анджелина Джоли известна не только в качестве актрисы — она плотно работала и продолжает работать с теми, кому нужна помощь. Это происходит в горячих точках планеты — в тех местах, где тысячам человек нужны кров, еда и спасение от огромного страха. В одном из своих интервью, данном австралийскому журналу, она рассказала, как она научилась успокаиваться в подобных ситуациях.

"Эти несчастные люди ждали от меня помощи, а я пребывала в страшной истерике от ужаса, я никак не могла смириться с тем, что я видела — не получалось даже слова толком сказать", — признается Энджи. Именно там и тогда она познакомилась с офицером армии и психологом, который профессионально помогал быстро справиться с эмоциями в экстремальных ситуациях. С тех пор Джоли всегда следует полученным у Эндрю Уоллша рекомендациям — любому из нас они тоже могут пригодиться.

Позвольте себе признать любую эмоцию

Есть довольно большое количество "запрещенных эмоций" — то есть тех, которые вроде бы не положено испытывать хорошим девочкам. Это гнев, ярость, зависть — и страх тоже. Порой самого разрешения на эмоцию уже достаточно, чтобы сила эмоции стала меньше.

В сложной ситуации нужно поступить таким образом: позволить себе чувствовать именно то, что получается, на полную катушку. Максимально сильно. Если вы чувствуете ненависть — пусть это будет самая огромная ненависть, на которую вы способны. То же самое касается любых других негативных эмоций. Это нужно для того, чтобы прожить состояние — но сделать это быстро. Дело в том, что наша психика не может долго находиться в состоянии на пиковом значении, поэтому после серьезного всплеска довольно быстро случится эмоциональный спад.

Установите лимит на переживание

Засеките время на секундомере или телефоне — и следите за ним. Скажите себе примерно следующее: я разрешаю себе бояться или ненавидеть изо всех сил ровно три минуты. И отведенное время проживать свой негатив. Если мозг знает, что есть некий временной лимит, он "постарается" сделать так, чтобы к окончанию заявленного срока эмоция сильно уменьшилась.

После этого нужно сделать несколько глубоких вдохов (или использовать, например, технику дыхания "по квадрату", когда вдохи и выдохи занимают четыре счета, как и задержка дыхания между ними. Можно применить любую дыхательную технику, которая вам помогает или приложение. Выпейте стакан чистой холодной воды и посмотрите на горизонт.

Включите рациональные доводы

Если вам нужна дополнительная мотивация, чтобы перестать бояться или злиться, попробуйте договориться сами с собой. "Я спрашивала у себя: ты понимаешь, что этим людям не нужны твои слезы? Им нужны твой мозг, твое сердце, твоя способность оплачивать счета и быстро принимать решения", — такой диалог звучал в голове Анджелины Джоли, когда она плакала рядом с беженцами в Камбодже. Вы можете сами придумать себе любой довод перестать нервничать и начать действовать.

Обещайте себе, что когда все закончится, вы обязательно сделаете себе какой-то подарок: посетите SPA-салон или сходите на массаж, купите красивое платье или просто наплачетесь всласть и съедите потом ведерко любимого мороженого. Или даже два. Главное — быть собранной сейчас, когда от вашего умения держаться может зависеть не только ваша безопасность и даже жизнь, но и другие люди. А потом — потом можно будет все.