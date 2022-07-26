Как пережить жару: перец чили, лимонад и никакого пива!

В Европе небывалая жара — в некоторых странах температура достигает 40 градусов. Как противостоять экстремальным температурам?

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Перец чили повышает потоотделение и тело быстрее охлаждается



Давно подмечено, что самые острые продукты едят в самых жарких странах. И не случайно. Перец чили не только продлевает срок годности блюд. В нем содержится активный растительный ингредиент капсаизин, который "обманывает" мозг, заставляя его поверить в то, что температура тела повышается, и, таким образом, активирует потовые железы. Испарение пота, соответственно, способствует охлаждению.



Кокосовая вода отлично утоляет жажду





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В странах с влажным тропическим климатом распространено употребление кокосовой воды: в ней очень много витаминов, минералов, электролитов, а организм не тратит усилий на ее переработку и усвоение. В традиционной китайской медицине продукты питания делятся на "холодные" и "теплые", для гармоничного сочетания энергии инь и ян. К "холодным" относятся арбуз, огурец и зеленый чай.

Лимонад с ароматом мяты и кубиками льда прекрасно освежает в жару



Limonade в Германии, limonata в Италии — названия этого освежающего напитка во всем мире звучат почти одинаково. И лимон в нем — главный ингредиент. Ну, а особый вкус и аромат этому напитку можно придать, добавив немного перца, мяты, слив или ложечку меда. С кубиками льда — истинное наслажление и охлаждение в жару!



Холодное пиво или кофе? Ни то, ни другое!





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Холодное пиво, вопреки существующему мнению, в жару не спасет. Сегодня пиво считается напитком номер 1 по потреблению в мире. Но в жару от него лучше отказаться — содержащийся в нем алкоголь обезвоживает организм. Это касается и кофе — он "выгоняет" жидкость, повышая риск возникновения спазма сосудов и гипертонического криза.

Раздеться или… одеться?



Чем выше поднимается столбик термометра, тем больше одежды хочется с себя сбросить. И напрасно! От экстремальной температуры можно защититься, надев на себя вещи свободного покроя, с длинным рукавом, из натуральных, "дышащих" материалов, таких как хлопок и лен. Свободная одежда позволяет воздуху циркулировать и не мешает испарению пота, охлаждающего наш организм.



В черном жара переносится легче



В 1980 году в журнале Nature опубликовали результаты исследования, проведенного в пустыне с целью выяснить, влияет ли цвет одежды на восприятие человеком жары. Оказалось, что светлые цвета на самом деле лучше отражают свет, а черный лучше поглощает тепло собственного тела. Но независимо от цвета, самое важное, чтобы одежда сидела свободно, способствуя хорошей циркуляции воздуха.



Зонт — универсальная защита от дождя и солнца





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Раньше под зонтами в солнечные дни прогуливались, в основном, только азиатские туристы. А сегодня их примеру следуют все больше европейцев. Для защиты от солнечных лучей появились даже специальные теплоотражающие модели зонтиков. Впрочем, во время жары лучше все же оставаться в помещении, особенно с 12 до 16 часов.

Веер — охладит и украсит



Отлично помогает справиться с жарой веер. Дешево и сердито, особенно в условиях стремительного роста цен на электроэнергию в Европе. Веер в привычном для нас виде появился в Древнем Египте 4 тысячи лет назад. А истоки идут из Японии или Китая, где веер долго считался символом статуса. На показе одной из коллекций Dior модели шли по подиуму с веерами в испанском стиле.



Холодная вода на запястьях принесет облегчение



Еще один способ охладиться — облизывать кисти рук. Звучит странно, выглядит еще более странно, но работает. На наших запястьях есть пульсирующие точки, при облизывании которых благодаря слюне имитируется эффект испарения пота, в результате чего кожа охлаждается. Но все же более гигиенично погрузить запястья в воду или прикладывать к ним бутылку с холодной водой. То же самое касается висков и шеи.



В музей — за вдохновением и прохладой!





Foto: Valters Lācis

Зимой, чтобы согреться, нам приходится больше двигаться, а в летнюю жару, наоборот, лучше вырабатывать как можно меньше тепловой энергии. В более жарких регионах в самое жаркое время дня люди устраивают сиесту и избегают напряженных занятий, игр на свежем воздухе, спортивных нагрузок. В городе также можно отдохнуть от жары в прохладных общественных зданиях: музеях, кинотеатрах, магазинах.

Спасительная прохлада в лесу





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Леса работают как гигантские кондиционеры: деревья и растения дают нам спасительную тень, прохладу и свежий воздух. Деревья поглощают своими корнями воду, а затем она испаряется через листья, охлаждая окружающую среду. Исследования показали, что в населенных пунктах со взрослыми деревьями на 2-3 градуса холоднее, чем в местностях без деревьев.

"Зеленый дом" сохраняет прохладу внутри помещения



Одна из достопримечательностей Вены — "дом Хундертвассера", названный по имени австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера, — может стать образцом для подражания для всех домовладельцев. В нем гармонично сочетаются архитектура и природа. Подобные "зеленые дома" могут стать хорошим решением проблемы сохранения прохлады в жилых помещениях на фоне глобального потепления климата.

