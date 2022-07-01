Как помочь младенцу уснуть? Советы врача

Что делать, если младенец беспокойно спит? Как определить, тепло ему или холодно? Соблюдение каких ритуалов поможет ребенку быстро заснуть? Ответы дает немецкий доктор.

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Когда малыши плохо спят, это может стоить родителям последних нервов и сил. В какое время лучше всего укладывать ребенка спать вечером? Какие ритуалы помогают уснуть детям с нарушениями сна? И стоит ли вести дневник сна? На эти и другие вопросы ответила врач из Франкфурта-на-Майне (Германия) Наргес Пойян.

Что говорит о нарушении сна у ребенка?

Ну, на первом году жизни ребенка говорить о нарушении у него сна вообще еще рано, поскольку у грудничка нет четкого разделения между состоянием бодрствования и состоянием сна. Он живет в некой промежуточной стадии и периодически впадает в фазы глубокого сна, который очень важен для него: во сне младенец растет, а его организм привыкает к новой обстановке. Это абсолютно нормально, если новорожденный просыпается каждые два часа и днем, и ночью, чтобы поесть. К ритму день-ночь младенцы обычно адаптируются только к трехмесячному возрасту. Постепенно они начинают фиксировать, что когда светло, все вокруг бодрствуют, а когда темнеет — спят. Примерно с этого времени дети в большинстве случаев спят ночью по шесть часов подряд, то есть тут уже может идти речь о полноценном ночном сне.

Ну, а к шести месяцам продолжительность ночного сна малыша может достигать семи, а то и восьми часов, пусть даже у него все еще и часты фазы беспокойного сна. Примерно к году дети должны быть в состоянии проспать за раз восемь часов. Однако это — теоретически. На практике же изменения в режиме сна и бодрствования для каждого ребенка индивидуальны.