Как умирают мачо: чрезмерная мужественность ведет к одинокой старости

Излишнее стремление к мужественности приводит мужчин к одинокой старости без жены и друзей, предупреждают социологи. Образ сильного и независимого мужчины мешает заводить друзей, что выливается в социальную изоляцию в зрелые годы.

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Стремление следовать стереотипам о "настоящем мужчине", сильном, суровом и независимом, наносит мужчинам вред, предупреждают социологи из Мичиганского государственного университета. Исследование было опубликовано в журнале Sex Roles.

"Старея, мы можем поддерживать свое благополучие несколькими способами, — говорит Стеф Шустер, один из авторов работы. — Наличие людей, с которыми мы можем обсуждать личные вопросы — одна из форм социальной поддержки. Если у людей есть лишь кто-то один, с кем можно пообщаться, а то и вообще никого, они лишаются возможности делиться информацией и рефлексировать".

Когда у человека появляются проблемы с финансами или здоровьем, и ему не с кем об этом поговорить, он оказывается в очень невыгодном положении, подчеркивает Шустер.

Такая ситуация отрицательно сказывается на его психическом здоровье.

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"Социальная изоляция широко распространена среди стареющего взрослого населения. Выход на пенсию, вдовство или переезд в новый дом могут разрушить их социальные связи, — говорит соавтор исследования Селеста Кампос-Кастильо.

"Пожилые мужчины, которые поддерживают идеалы токсичной маскулинности, с возрастом могут замкнуться в себе, — предупреждает Шустер. — Не все пожилые мужчины находятся в опасности — только те, кто поддерживает определенный набор стереотипов".

Авторы работы проанализировали данные о почти 5500 пожилых мужчин и женщин в США. Женщины, в целом, имели больше друзей и знакомых, с которыми могли делиться своими проблемами. Это соответствовало результатам более ранних исследований.

Далее мужчины должны были пройти опрос, где указывали, насколько они согласны с определенными утверждениями, например, "Когда муж и жена принимают решения о крупных покупках для дома, последнее слово должно быть за мужем", "Мне не нравится, когда мужчины делают что-то "женское", "У мужчин больше сексуальных потребностей, чем у женщин", "Когда мужчине больно, он не должен этого показывать" и т. п. По итогам опроса исследователи определяли, насколько мужчины склонны к так называемой гегемонной маскулинности, отражающей общественные стереотипы о том, каким должен быть "настоящий мужчина".

Гегемонная маскулинность избегает всего "женственного", ей присущи гомофобия, агрессивность, соревновательность, борьба за высокий социальный статус, безличная сексуальность и эмоциональная сдержанность. Воспитание мальчиков в подобном ключе культивирует у них сильные эмоции в отношении господства и власти, любовь к острым ощущениям, а также табуирует проявление слабости в виде страха, нежности или чувства стыда.

Как оказалось, чем более "мужественными" пытались казаться мужчины, тем чаще в старости они оставались в полном одиночестве, без жены или друзей.

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Исследователи признают ярко выраженное "мужественное" поведение травмирующим.

"Токсичная маскулинность — это термин, который мы используем, описывая, как маскулинность влияет на других людей, особенно на женщин, — говорит Шустер. — Но наше исследование показывает, что она имеет пагубные последствия и для самих мужчин, которые придерживаются этих идеалов. Сам посыл маскулинности отчасти основан на идее изоляции, потому что подталкивает к автономности и скрытию эмоций. Трудно заводить друзей, когда живешь в соответствии с такими принципами".

Авторы рабты предполагают, что социальную изоляцию можно победить, пересмотрев взгляды на мужественность и перестав считать, что независимость и "крутизна" — ее основополагающие элементы. Однако они признают, что чем больше баллов в тесте на гегемонную маскулинность набирают мужчины, тем ниже вероятность, что они окажутся способны изменить свою позицию.

"Можете ли вы изменить чужие идеологические принципы? Я думаю, это труднее, чем убедить людей, что социальная изоляция невероятно вредна для их здоровья, — говорит Шустер. — Речь о том, чтобы научиться предлагать людям инструменты, которые помогут им справиться с социальной изоляцией, помогут осознать, что не все способы быть "настоящим мужчиной" хорошо скажутся на их жизни с возрастом".

Исследователи рассчитывают, что полученные данные позволят углубить понимание того, как гегемонная маскулинность вредит налаживанию социальных контактов, особенно в пожилом возрасте.