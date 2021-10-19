Как южноазиатский массаж может улучшить здоровье ребенка и даже спасти ему жизнь

Массаж маленьким детям в Южной Азии делали столетиями. Теперь ученые выяснили, что порой он способен сохранить ребенку жизнь.

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Дело было в городе Бангалор на юге Индии. Прохладным октябрьским вечером Рену Саксена принесла новорожденную дочку домой из больницы и подивилась, какая та хрупкая.

Девочка родилась до срока, после 36 недель беременности, и весила всего 2,4 килограмма. Тоненькие ниточки вен просвечивали сквозь прозрачную кожу.

Родные посоветовали Саксене немедленно начать использовать старый индийский метод — ежедневный укрепляющий массаж. Врачи при этом осторожно рекомендовали подождать, пока младенец наберет вес.

Саксена приняла компромиссное решение и отложила начало процедур на две недели. За это время малышка поправилась меньше чем на 200 граммов и плохо спала.

Только после того, как Саксена обратилась к опытной патронажной сестре, чтобы та научила ее традиционному детскому массажу, дело пошло на лад. Дочка начала хорошо спать и набрала вес.

И это не единичный случай. Опыт Саксены подтверждается все возрастающим количеством свидетельств пользы от южноазиатского детского массажа, в том числе для недоношенных младенцев.

Исследования показывают, что масляный массаж, если делать его правильно, ускоряет рост, повышает сопротивляемость организма бактериальным инфекциям и в целом снижает смертность новорожденных наполовину.

Родителям, которых это заинтересует, следует, конечно, посоветоваться с врачом, чтобы понять, подходит ли метод именно для их ребенка.

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Для семей, которые бережно хранят практики своих предков, в этом нет ничего нового, данные ученых лишь подтверждают их опыт.

Саксена, бывший специалист по рекламе, родом из северного индийского штата Уттар-Прадеш, известного обычаем сразу после рождения начинать делать массаж и ребенку, и матери. Ее большая родня поступала так из поколения в поколение. "Когда мы росли, мама постоянно рассказывала, как благодаря массажу быстро оправилась после того, как родила меня, своего третьего ребенка, и как я замечательно росла, потому что мне стали делать массаж в первый же день после нашего возвращения из больницы", — рассказывает Саксена.

Патронажная сестра показала ей, как греть масло, поочередно очищенное кокосовое и миндальное, как безопасно нанести его на кожу дочери для получасового массажа, после которого следовала теплая ванночка.

"Мы начали с нежного поглаживания по животику, как бы рисуя на нем сердечки, потом перешли к другим частям тела, — рассказывает Саксена. — Я осторожно упражняла суставы дочери, поднимая ее ножки ко лбу, чтобы отходили газы".

Польза, полученная от массажа в раннем детстве, сохраняется и во взрослом возрасте, утверждают ученые.

"Кожа — самый большой орган человеческого тела, но мы часто недооцениваем важность ухода за ней для здоровья всего организма", — говорит Гэри Дармштадт, профессор неонатальной и развивающей медицины Стэнфордского университета.

В своих путешествиях по Бангладеш и Индии он видел, как мамы и бабушки проводят много времени, массируя новорожденных. "Когда я узнал, что там это делали веками, то заинтересовался и принялся изучать тему", — рассказывает профессор.



В опубликованной в 2008 году работе, основанной на наблюдении за 497 недоношенными младенцами, которым ежедневно делали массаж в клинике в Бангладеш, Дармштадт и его коллеги доказывают, что этот метод порой может спасать жизни.

"Риск заразиться инфекцией для них снижался на 40%, а вероятность смерти — на 25-50%, что немало", — говорит он.

При помощи разных испытаний команда ученых установила, что регулярный массаж способствует формированию в детском организме микробиома — совокупности всех микроорганизмов, населяющих человека. Микробиом играет ключевую роль в укреплении иммунитета, будучи эффективной защитой от инфекций.

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"У младенцев с недостаточным весом, которым делали масляный массаж, вырабатывался гораздо более разнообразный микробиом. Масла повышали защитную функцию кожи, затрудняя проникновение опасных для жизни бактерий в кровь", — говорит профессор Дармштадт.

Полученные результаты особенно важны для ухода за недоношенными младенцами. "У них кожа не функционирует так, как нужно. Через нее происходит потеря влаги. Вода быстро уходит из организма, а с ней — и тепло. Такие младенцы подвержены переохлаждению, а когда температура тела падает ниже определенного уровня, это может повлечь за собой смерть", — объясняет ученый.

"Ребенок затрачивает на борьбу с переохлаждением массу энергии, которая в ином случае пошла бы на его рост и другие функции организма", — подчеркивает профессор. В новой работе, которую готовят к публикации Гэри Дармштадт и его коллеги, обобщены наблюдения за 26 тысячами младенцев, как недоношенных, так и нормально развивавшихся, сделанные в штате Уттар-Прадеш.

Половина из них получала массаж подсолнечным маслом, а другая — горчичным. У тех и других наблюдалось улучшение развития.

"У детей, родившихся с нормальным весом, влияние массажа на показатель смертности незначительно, но у младенцев с весом до 1,5 килограмма она сокращается на 52%", — говорит профессор Дармштадт.

К таким же выводам пришли другие исследователи. В одной из работ отмечается, что массаж стимулирует вагус — парасимпатический (блуждающий) нерв, идущий от головного мозга к брюшной полости. Вагус улучшает переваривание и усвоение пищи и помогает ребенку быстрее набирать вес, способствует лучшему отдыху организма, обеспечивает бесперебойную работу сердца.

Ежедневное поглаживание животика снижает боль и стресс, что особенно важно для недоношенных младенцев, которые проводят в клиниках долгие одинокие месяцы.

"Мы полагаем, что родителям следует начинать делать своим детям массаж сразу после рождения", — говорит Тиффани Филд, профессор педиатрии, психологии и психиатрии университета Майами, специализирующаяся на этой теме.

Изучив данные о массировании недоношенных детей, полученные в ряде стран, она теперь пропагандирует эту практику, хотя всегда напоминает о принципиальной важности правильной техники массажа.

"Надо двигать кожу, нажимая на нее с умеренной силой. Слишком нежные поглаживания вызывают щекотку, которую дети не любят, и не дают терапевтического эффекта", — указывает Тиффани Филд.

Дармштадт рекомендует не перегибать палку. "Чего не следует делать, особенно с недоношенными детьми, — так это тереть их чересчур сильно. Так можно повредить кожный барьер и причинить вред", — говорит он.

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Нужно также тщательно подбирать и употреблять масло, и традиция здесь — не всегда лучший учитель. Исследование 2013 года, охватившее 194 ребенка в Южной Индии, почти всем из которых массаж делали их матери, показало, что женщины мазали маслом глаза и уши младенцев. Ученые предупреждают, что так можно занести инфекцию.

"Нужна разъяснительная кампания, чтобы избежать этого и внедрять правильные техники", — говорит его ведущий соавтор Нитин Джозеф, профессор медицинского колледжа имени Кастурбы Ганди (супруги Махатмы Ганди) в Мангалоре.

Согласно данным, полученным Гэри Дармштадтом и его коллегой, профессором дерматологии Калифорнийского университета Питером Элиасом, наиболее полезны подсолнечное, кокосовое и кунжутное масла.

"Эти масла имеют высокое содержание линолевой кислоты — полезного вещества, которое человеческий организм не производит, а получает извне, — поясняет Дармштадт. — На коже имеются рецепторы, поглощающие жирные кислоты, которые усваиваются организмом и укрепляют иммунитет".

Между тем, по его словам, в штате Уттар-Прадеш широко применяется горчичное масло, которое может вызвать воспаление и повредить кожу.

В больших индийских семьях детский массаж — это еще и связь между поколениями.

Писательница Пранджади Бхонде из города Пуна в западной Индии массирует своего 14-месячного сына Самара дважды в день. Первые четыре месяца ей помогала мать, и обе получали удовольствие от занятия.

Теперь, когда сын подрос, молодой маме нравится во время массажа ловить его взгляд, она поет ему песни и читает стихи. "Регулярный массаж улучшает его сон и укрепляет кожу, но для нас это еще и дополнительная духовная связь", — говорит она.

Масляный массаж полезен и старикам, потому что с возрастом кожа становится хрупкой и уязвимой, трескается и пропускает микробы, а масло ее омолаживает, говорит Гэри Дармштадт.

Следование семейной традиции помогло не только дочке Рену Саксены, но и ей самой. После того, как она родила своего первого малыша в 40 лет, у нее развился диабет, и третий ребенок появился на свет путем запланированного кесарева сечения.

"После массажа дочка спала, не просыпаясь, по четыре часа (чего прежде никогда не было), давая и мне отдохнуть, — рассказывает она, вспоминая, как понравился девочке первый сеанс. — Поразительно, как регулярный массаж делает детство счастливым и здоровым!".

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