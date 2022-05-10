Кибербуллинг: что делать, если вы столкнулись с травлей в интернете

Психологическое насилие может проявляться по-разному. Издеваться над человеком могут не только лично, но и в сети. Кибербуллинг — угрозы, оскорбления, унижение и травля в интернете, — об этом рассказывает sovets.net
Жертва часто не знает, кто над ней издевается, а потому так трудно бывает защитить себя. Хулиганы действуют через разные профили, поэтому их атаки тяжело прекратить. Психика подростков особо страдает от этого вида насилия: они замыкаются, теряют интерес к жизни, задумываются о суициде. Ребенок с помощью взрослых может прекратить запугивания в интернете.
Не вступайте в контакт
Игнорируйте обидные комментарии, издевательства, троллинг. Не отвечайте даже на незначительное оскорбление в интернете. Не переписывайтесь с хулиганом, если он провоцирует вас на разговор. Жертве хочется ответить обидчику, чтобы защитить себя или оправдаться.
Не принимайте близко к сердцу
Никто не заслуживает издевательств. Чтобы ни говорили хулиганы, не дайте им разрушить вашу самооценку. Их сообщения и комментарии полностью лживы: действия кибербуллеров больше связаны с их собственными проблемами, чем с вами. Если издевательства вызывают тревогу, стыд, заставляют комплексовать, поговорите с человеком, которому доверяете. Он возвратит вам веру в себя.
Сохраните доказательства
Сделайте скриншот, видео или аудиозапись запугивания в интернете. Если анонимные сообщения приходят на электронную почту, сохраните их. Распечатайте угрозы, чтобы можно было показать в полиции или близким людям. Это будет реальным доказательством кибербуллинга. Компетентные органы, изучив материал, смогут вычислить IP-адрес и найти преступника.
Естественная реакция жертвы кибербуллинга — избавиться от оскорбительных, обидных сообщений. Не делайте этого: ссылки на доказательства нужны полиции, администраторам сайта или соцсети. Модераторы проверят IP хулигана, закроют ему доступ к аккаунту.
Заблокируйте учетную запись
Если угрозы приходят по электронной почте, вы можете сразу помечать их как спам. Когда травля происходит в соцсети, пожалуйтесь администраторам. Они заблокируют аккаунт. Будьте готовы, что письма станет присылать другой пользователь.
Когда хулиган оставляет издевательские записи на вашей страничке, заблокируйте возможность писать на ней посторонним людям. Когда он отправляет личные сообщения с оскорблениями, просто не читайте их. Продолжайте блокировать все новые аккаунты хулигана, игнорируя переписку.
Чтобы восстановить контроль над ситуацией, можно сменить учетную запись или перейти в другую социальную сеть. Преступник может отыскать вас по имени или нику, поэтому нужно регистрироваться под другими данными. Иногда и этот метод бесполезен: преследователь может найти вас через общих друзей или по фотографии.
Сообщите администратору сайта
Если вас запугивают через сайт, скажите об анонимных угрозах администратору. Предоставьте доказательства произошедшего, и преступник будет заблокирован. Если модератор недоступен, свяжитесь с интернет-провайдером, оператором сотовой связи. Они изучат подробности инцидента, помогут обнаружить нарушителя, заблокируют оскорбительные письма.
Свяжитесь с правоохранительными органами
Кибербуллинг, травля в интернете должны быть наказаны по нормам закона. Анонимные преследователи становятся агрессивными, когда видят, что все сходит им с рук. Обратитесь за помощью к полиции, предоставив доказательства. Часто хулиган не прячется, уверенный в своей безнаказанности, поэтому компетентные органы легко выйдут на преступника по IP-адресу. Интернет-троллинг и виртуальное хулиганство иногда прекращаются даже после профилактической беседы с полицией.
Расскажите близким
Не оставайтесь в одиночестве, сохраняйте доверие к близким. Сообщите друзьям, родителям о кибербуллинге, травле в интернете. Беседа по душам снимет напряжение, вам будет легче понять, с чем столкнулись и что делать дальше. Друзья помогут принять правильное решение, обеспечат поддержкой, вернут уверенность.
Никогда не делайте этого
- Не опускайтесь до уровня хулигана. Если вы решите запугивать преступника, ситуация только ухудшится. Переругивание сделает обоих более агрессивными, эмоции будут зашкаливать, нервозность нарастать.
- Пересылать знакомым письмо с угрозами. За одним репостом последует другой, и велика вероятность, что сообщение станет достоянием общественности.
- Не отправляйте ответные оскорбительные письма. Так вы спровоцируете хулигана на новые действия.