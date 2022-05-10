Кибербуллинг: что делать, если вы столкнулись с травлей в интернете

Не принимайте близко к сердцу

Никто не заслуживает издевательств. Чтобы ни говорили хулиганы, не дайте им разрушить вашу самооценку. Их сообщения и комментарии полностью лживы: действия кибербуллеров больше связаны с их собственными проблемами, чем с вами. Если издевательства вызывают тревогу, стыд, заставляют комплексовать, поговорите с человеком, которому доверяете. Он возвратит вам веру в себя.

Сохраните доказательства

Сделайте скриншот, видео или аудиозапись запугивания в интернете. Если анонимные сообщения приходят на электронную почту, сохраните их. Распечатайте угрозы, чтобы можно было показать в полиции или близким людям. Это будет реальным доказательством кибербуллинга. Компетентные органы, изучив материал, смогут вычислить IP-адрес и найти преступника.

Естественная реакция жертвы кибербуллинга — избавиться от оскорбительных, обидных сообщений. Не делайте этого: ссылки на доказательства нужны полиции, администраторам сайта или соцсети. Модераторы проверят IP хулигана, закроют ему доступ к аккаунту.

Заблокируйте учетную запись

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Если угрозы приходят по электронной почте, вы можете сразу помечать их как спам. Когда травля происходит в соцсети, пожалуйтесь администраторам. Они заблокируют аккаунт. Будьте готовы, что письма станет присылать другой пользователь.

Когда хулиган оставляет издевательские записи на вашей страничке, заблокируйте возможность писать на ней посторонним людям. Когда он отправляет личные сообщения с оскорблениями, просто не читайте их. Продолжайте блокировать все новые аккаунты хулигана, игнорируя переписку.

Чтобы восстановить контроль над ситуацией, можно сменить учетную запись или перейти в другую социальную сеть. Преступник может отыскать вас по имени или нику, поэтому нужно регистрироваться под другими данными. Иногда и этот метод бесполезен: преследователь может найти вас через общих друзей или по фотографии.