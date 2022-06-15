Когда мечты сбываются: создана уникальная бесплатная программа роста для девушек

Создана первая в Латвии программа роста для девушек Beat It. В ходе программы участницы вместе с отобранными для них менторами разработают свой уникальный план, который — шаг за шагом — приведет к исполнению их главной мечты.

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Программу в виде практических занятий создала руководитель латвийского предприятия информационных технологий MAK IT Яна Трапане. В проект приглашаются девушки в возрасте от 16 лет до 21 года, которые до 24 июня могут подать заявку на участие в этой бесплатной программе.

"Моим девизом всегда было — брать и делать. Возможно, поэтому иногда грустно видеть, как прекрасные идеи не удается воплотить в жизнь. Исследования показывают, что особая поддержка на пути к своим мечтам необходима именно женщинам. Европейский индекс равенства полов 2021 показывает, что Латвия в этой сфере стоит ниже среднего уровня Европейского союза, но ситуация особенно плоха, если мы говорим о неравенстве женщин и мужчин в отношении знаний, власти и денег — женщины в Латвии все еще зарабатывают меньше и реже находятся на руководящих должностях, чем мужчины. Программу роста Beat It я задумала как трамплин, который поможет девушкам от идеи, мечты дойти до ее воплощения", — рассказывает Яна Трапане.

Программа будет проходить в течение двух месяцев — в июле и августе. Она создана в формате "один на один", где для каждой участницы привлекается соответствующий именно ее целям ментор, который в ходе обучения будет помогать девушке решать разные вопросы, чтобы она максимально приблизилась к своей мечте — например, стать президентом страны, блогером или осуществить свою бизнес-идею. Дополнительно к регулярному сотрудничеству с менторами участницы будут также встречаться на очных и заочных мероприятиях, где они познакомятся друг с другом, будут слушать вдохновляющие истории успеха, а также приобретут уверенность в своих силах и знания о руководстве проектами, коммуникации, маркетинге, финансах и т. д. Планируется, что в заключение программы девушки отправятся домой с разработанным планом, чтобы превратить свои мечты в реальность.