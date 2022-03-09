"Коллега высказала свое мнение, и понеслось". Как не перессориться на работе из-за политики

Политические события провоцируют конфликты не только в семьях, но и в рабочих коллективах. Как бы ни старались сотрудники обходить эту тему, она неминуемо всплывает в офисных разговорах.
Однако, по мнению HR-специалистов, происходящее в Украине не стоит обсуждать на работе, а руководителям важно объяснять, как будут существовать коллектив и компания дальше. Как избежать ссор и продолжать работать — в материале "Газеты.Ru".
Как общаться с коллегами на работе
Страх, тревога и непонимание — те состояния, с которыми люди приходят на работу в последнее время. Из-за того, что происходит в Украине, люди часто спорят и ссорятся. Атмосфера в коллективах накаляется и перестает быть рабочей.
По словам Анастасии Добровольской, карьерного и HR консультанта, многие ее клиенты признаются в потере трудоспособности. "Я не могу ничего делать; в голове каша; я пытаюсь сконцентрироваться, но ничего не получается; я не понимаю, какой смысл мне сейчас делать мою работу", — говорят они.
Людей, которые сеют панику и не могут справиться со своими эмоциями, немного, но они есть. Для них такое состояние — защитная реакция на происходящее. Это подтверждает Юлия Санина, директор по персоналу. Она отмечает, что таким же образом человек пытается избавиться от своих негативных эмоций.
"Важно не оставлять такого сотрудника наедине с его состоянием и не допустить, чтобы коллеги стали "громоотводом" для этих эмоций, — советует Санина. — Если в компании есть HR, он должен поговорить с сотрудником, предложить ему помощь: консультацию со специалистами кризисного центра или психологами".
Тем сотрудникам, от которых зависит финансовое состояние их семьи, Анастасия Добровольская рекомендует ограничить поток потребляемой информации до двух или трех раз в день, ориентироваться на свое состояние здесь и сейчас (высыпаться, регулярно питаться, быть в тепле), не сидеть на месте, при этом стараться выбирать небольшие и посильные задачи.
Как руководителям решать проблемы в коллективе
Работодатели в силах облегчить состояние сотрудников на работе. По словам Юлии Саниной, для поддержания работоспособности коллектива руководителям стоит собирать людей вместе, обсуждать рабочие дела, напоминать работникам об их важности, а также заботиться об их ментальном здоровье.
"Нужно понимать, что не все сотрудники могут самостоятельно справиться со своими эмоциями и продолжать продуктивно трудиться", — отмечает директор по персоналу. Для этого можно запустить ежедневный мониторинг обстановки в команде и отслеживать настроения в коллективе, чтобы не допустить ссор.
Первая и основная задача руководителей сейчас, по мнению Екатерины Лисейчевой, основательницы event-агентства, дать информацию о том, как будет действовать бизнес. "Не нужно делать прогнозы на полгода и даже год, нужно сначала рассказать, что будет делаться конкретно сейчас и чем каждый член команды может помочь", — говорит Лисейчева.
Таким образом сотрудник будет чувствовать себя частью команды. "Работа выступает как помощник, как показатель, что жизнь продолжается, что то, к чему ты привык, у тебя есть. И отдельно это отличный способ сконцентрироваться на своих действиях, а не на новостной повестке", — считает Екатерина Лисейчева.
Если сложности все равно продолжают возникать, то об этом стоит сообщать HR-специалистам. Для них Анастасия Добровольская дает следующие советы: "Обеспечьте сотрудникам регулярный поток информации — пусть это будут короткие сообщения о конкретных тактических шагах компании, отвечайте на вопросы сотрудников в прямых включениях и индивидуально, обеспечьте сотрудникам психологическую помощь и поддержку".
Какая обстановка на рабочих местах на самом деле
Новая реальность застала врасплох всех, поэтому часто разговоры на работе сводятся лишь к одной теме.
"Обстановка на работе напряженная — все в надежде, что скоро все завершится, — рассказывает Светлана К., которая работает маркетологом. — Много вопросов без ответов. Происходят ссоры между сотрудниками, которые по разным сторонам".
Елизавета С., работающая в PR-агентстве, рассказывает, что все сотрудники перессорились в первый же день. Руководители попытались решить вопрос, но не получилось. "У нас была планерка в Zoom, на которой мы обсуждали, как будет работать агентство в такой ситуации. Одна из коллег решила высказать свое мнение, которое отличалось от мнения большинства, и понеслось. Многие, конечно, промолчали, но другие не выдержали, перешли на оскорбления и покинули чат", — рассказывает Елизавета.
Для того чтобы не допустить такой ситуации Екатерина Лисейничева предлагает жестко держать тайминг встреч и сократить видеозвонки до 30 минут. Помимо этого нужно четко выбирать слова и формулировки. "Важен тон коммуникации. Мягкий, заботливый и протягивающий ниточки в будущее. Никто не знает, что дальше будет и более того, слабо может на это влиять", — говорит она.