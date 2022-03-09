"Коллега высказала свое мнение, и понеслось". Как не перессориться на работе из-за политики

Политические события провоцируют конфликты не только в семьях, но и в рабочих коллективах. Как бы ни старались сотрудники обходить эту тему, она неминуемо всплывает в офисных разговорах.

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Однако, по мнению HR-специалистов, происходящее в Украине не стоит обсуждать на работе, а руководителям важно объяснять, как будут существовать коллектив и компания дальше. Как избежать ссор и продолжать работать — в материале "Газеты.Ru".

Как общаться с коллегами на работе



Страх, тревога и непонимание — те состояния, с которыми люди приходят на работу в последнее время. Из-за того, что происходит в Украине, люди часто спорят и ссорятся. Атмосфера в коллективах накаляется и перестает быть рабочей.

По словам Анастасии Добровольской, карьерного и HR консультанта, многие ее клиенты признаются в потере трудоспособности. "Я не могу ничего делать; в голове каша; я пытаюсь сконцентрироваться, но ничего не получается; я не понимаю, какой смысл мне сейчас делать мою работу", — говорят они.