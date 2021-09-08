Комната на четверых: как получают образование европейские принцессы

Осенью учебный год начинается не только для простых школьников всего мира, но и наследников разнообразных королевских престолов, которым тоже приходится получать образование. Младшие представители европейских монархий разъезжаются после каникул по школам и колледжам, причем многие учатся за границей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Испанская принцесса Леонор, старшая дочь короля Фелипе VI, отправилась из Мадрида в британский Уэльс: 15-летняя представительница династии Бурбонов будет учиться в Атлантическом колледже (UWC Atlantic College), расположенном в замке XII века в долине Гламорган, по двухлетней программе международного бакалавриата.

В Instagram королевской семьи была опубликована сцена прощания принцессы с родителями и младшей сестрой Софией.

Принцесса Леонора станет не единственной представительницей европейских монархий, которая будет учиться в Атлантическом колледже UWC. В учебное заведение также отправилась представительница королевской семьи Нидерландов, 15-летняя принцесса Алексия. В том же колледже к слову, получал образование и ее отец, король Виллем-Александр — с 1983 по 1985 год.

В 2020 году этот же колледж закончила наследница бельгийского престола, 19-летняя принцесса Елизавета, герцогиня Брабантская. Теперь она поступила на трехлетнюю программу по изучению истории и политологии в Линкольнский колледж в Оксфордском университете.

К слову, брат Елизаветы, 18-летний Габриэль, тоже начнет в этом году учиться в Великобритании — но не в Уэльсе, а в Англии, в Национальном научно-математическом колледже в Уорвике. Юноша интересуется математикой, точными науками, инженерией, а учебное заведение предлагает программу, которая готовит в крупнейшие университеты мира.