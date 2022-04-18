"В нашей группе почти 20 детей, есть с российским гражданством и дети беженцев из Украины. Меня неприятно удивил, расстроил и даже разозлил случай, когда воспитательница на вопрос о происходящем в Украине честно ответила, что это война, - рассказывает отец одного из воспитанников детсада. - Родители после этого буквально взорвались! Одна мама, гражданка России, начала агрессивно упрекать педагога, что она такое себе позволяет - говорить с пятилетками о войне недопустимо, а высказывать позицию тем более. По мнению этой мамы, воспитатель должен был найти любую возможность, чтобы не отвечать".

И многие родители поддержали осуждение воспитателя. "Те же, кто пытался встать на ее защиту и говорили, что дети дома также задают такие вопросы, получили в ответ настоящий поток помоев, - говорит мужчина. - Еще острее дискуссия стала, когда к ней присоединилась воспитательница и заявила, что не будет обманывать детей и войну станет называть войной.

Досталось также папе ребенка из Украины - ребенка, который собственными глазами видел происходящее. Отцу посоветовали попридержать язык, так как он не в своей стране. Указали также, что это русский детский сад, а не латышский или украинский, а если что-то не нравится, пусть уезжает. "Хватало и фраз про русский корабль и его направление, куда родители посылали друг друга, - добавляет мужчина. - Те, кто пытался сгладить ситуацию и защищать воспитательницу, были в меньшинстве. Война в Украине превратилась в войну в родительском чате".