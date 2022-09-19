Кто такая альфа-самка: 5 признаков и чек-лист

"Альфой" обычно называют лидеров, когда речь заходит о мужчине. Применительно к женщинам тоже есть такой термин, который может показаться даже обидным. Это жесткая и волевая дама? А может быть, та, кто умеет за себя постоять? Подробности — в статье 7sisters.ru

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В традициях домостроя женщина должна быть мягкой и покладистой — той, что находится "за-мужем". Иногда это удобно и комфортно для самой женщины — но бывает и другое. Есть дамы, которые кажутся волевыми и даже суровыми. Он помешаны на собственной независимости и настаивают на соблюдении личных границ. Хорошо ли это? Или же это просто здоровое отношение к жизни и любым отношениям?

Ирина Рахимова, семейный психолог, говорит, что быть альфой в современном мире — значит быть взрослой во всех смыслах. Отвечать за себя и отношения, точно понимать свои желания, потребности и возможности. А еще — преодолевать трудности, становясь еще сильнее и ценя свободу выше всего. Это женщина, которая умеет щедро отдавать своему партнеру, но и возьмет она с него немало. Проверьте себя, насколько вы совпадаете с образом альфа-самки: перечисляем признаки.

Уважение к себе



Любить себя — это одно. Это качество дается не так-то просто, но оно безусловно. А вот уважают обычно за что-то, за некие поступки или душевные качества. Уважение к себе взращивается годами — но когда оно уже есть, от него невозможно отказаться. Кроме того, мы начинаем действительно уважать других людей только в том случае, если знаем на собственном опыте, что такое самоуважение.



Умение признавать свои и чужие ошибки, извиняться и принимать извинения



Мы все делаем ошибки. Просто одни усердно отрицают очевидное или, хуже того, впадают в агрессию (тем больше, чем серьезнее собственный промах). А другие находят в себе силу признать, что они неправы. Альфа умеет извиняться сама — так, чтобы не унижаться и не унижать другого человека. И принимает извинения таким образом, что случившееся делает отношения только прочнее и крепче.



Честность и неприятие лжи



Альфе не нужно быть вежливой или удобной, она не видит необходимости приукрашивать действительность. В крайнем случае, она просто промолчит или уйдет от ответа — например, когда правда человеку может нанести душевную рану.

Но лгать она точно не станет. На честности и искренности должны строиться любые отношения — этого правила сильные женщины придерживаются всегда. Этого же они ждут от близких людей — или же они переходят в состав "далеких".

Умение держать слово



"Я своему слову хозяин. Сам дал — сам и назад взял". Даже если человек альфе дорог, первое же подобное заявление или отношение к делам и людям станет последним. Нельзя бросать слов на ветер, нельзя обещать лишь бы сгладить момент — а дальше будь, как будет. Сама сильная женщина всегда делает то, что пообещала. Или сразу признается, что желаемое невозможно.



Умение хранить верность



Верность — это не отсутствие желания заниматься любовью с другими людьми. И не отсутствие физических измен. Верность — это соблюдение тех договоренностей, которые для конкретной пары приемлемы. Если это открытые отношения — это одно.

А если условились о полной и безусловной моногамности — это совсем другое. Если же у кого-то из партнеров меняются вкусы или интересы, об этом нужно сказать словами. А не обманывать за спиной. И тогда честно обсудить, подходят ли новые условия и договоренности — или же лучше для всех завершить отношения с благодарностью.