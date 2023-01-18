Куда пойти учиться? Сделайте выбор на выставке "Школа 2023"

С 3 по 5 марта крупнейшее событие Латвии в области возможностей образования — выставка "Школа 2023" — соберет на Кипсале наиболее активные и творческие высшие школы, учреждения профессионального образования и учебные центры. Посетите выставку и изучите возможности обучения в Латвии и за рубежом.

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"Выставка "Школа" может дать лучший обзор предложения всех уровней образования. Возможно, именно на Кипсале кто-то заинтересуется профессией, о которой раньше даже не задумывался. Уже 28 лет выставка придает решающий импульс на пути к образованию тысячам и тысячам молодых людей. Приходите, узнавайте и сделайте лучший выбор", — приглашает руководитель выставки "Школа" Санита Бломниеце.

Выберите свой вуз

Посетителей выставки "Школа 2023" на Кипсале будут ждать лучшие и крупнейшие государственные и частные вузы: Рижский технический университет, Рижский университет Страдиня, Латвийский университет бионаук и технологий (LBTU, бывший Латвийский сельскохозяйственный университет), Латвийская академия спортивной педагогики, Латвийская академия культуры, Латвийская Национальная академия обороны, Латвийская морская академия, Рижский медицинский колледж Латвийского университета, Медицинский колледж П. Страдиня Латвийского университета, Даугавпилсский университет, Резекненская высшая школа технологий, Вентспилсская высшая школа, Видземская высшая школа, Высшая школа бизнеса Turība, Высшая школа бизнеса, искусства и технологий RISEBA, Рижская высшая школа экономики, Высшая школа менеджмента информационных систем, Высшая банковская школа, Балтийская Международная академия, Рижская школа бизнеса РТУ, Рижская высшая юридическая школа, Рижский институт аэронавигации, Институт транспорта и связи и другие учебные заведения.

Впервые на выставке "Школа" будет Национальный совместный стенд Украины, на котором около 20 украинских университетов и проект "Центр высшего образования Европы и Украины" ознакомят молодых людей с возможностью получения двойного диплома, обучаясь и в Латвии, и в Украине.

Освойте профессию уже после основной школы

Если после окончания 9-го класса или средней школы вы планируете выучиться на автомеханика, кондитера, парикмахера или освоить другую полезную специальность — воспользуйтесь возможностью встретить на выставке "Школа 2023" представителей центров компетенции профессионального образования — колледжей, техникумов и средних профессиональных училищ. Консультируйтесь и открывайте для себя нюансы различных профессий.

Познавательная программа мероприятий

Если вас увлекает мир IT, то 3 и 4 марта посетите сцену технологий Datorium. Уже второй год воспитанники школы Datorium помогают всем желающим лучше понять мир информационных технологий. В свою очередь на Открытой сцене преподаватели в 20-минутных презентациях будут знакомить со своим актуальным предложением.

Еще не решили?

Если вы не определились, кем хочтите стать и что изучать, воспользуйтесь возможностью встретиться на выставке с карьерными консультантами и на стенде Государственного агентства развития образования ознакомиться с исчерпывающими тестами по выбору карьеры. Тесты позволят измерить ваш интерес к различным областям, оценить свои сильные стороны, выяснить, какая рабочая среда подойдет вам лучше всего, и определить оптимальную профессию.

Если хотите учиться за рубежом

Актуальнейшей информацией о возможностях образования на выставке поделятся представители иностранных образовательных учреждений, Института Франции в Латвии, DAAD-Informationszentrum и Kalba. На Кипсале абитуриенты смогут узнать об иностранных университетах, программах высшего образования, финансирования обучения, своих шансах на поступление и учебном процессе, часто сильно отличающемся от латвийского. В свою очередь Балтийско-Американский Фонд свободы предложит ученикам 11-х классов образовательный бесплатный лагерь в США продолжительностью один месяц.

Одновременно с выставкой "Школа 2023" на Кипсале пройдет "Латвийская книжная выставка 2023", предлагающая встречи с любимыми писателями, авторские чтения, праздники открытия книг и знакомство с новинками издательств. Единый входной билет действителен для посещения обеих выставок.

Место проведения:

Международный выставочный центр, ул. Кипсалас, 8, Рига.

Время работы:

3 — 4 марта: 10.00–18.00

5 марта: 10.00–17.00

Билеты:

Билеты для групп школьников (10+) — 3 EUR

Билеты в предварительной продаже через интернет — 4 EUR

Билеты во время выставки — 5 EUR

Детям до 7 лет — бесплатно.