Лечение рака груди: развенчиваем самые популярные мифы

Октябрь заканчивается, но розовые ленточки и интерес к здоровью женской груди продолжает быть на повестке дня, и я хочу продолжить об этом говорить. В этой статье я постараюсь развеять два мифа, касающиеся лечения рака груди. Первый миф — что рак в 100% случаев смертельный приговор, второй — о том, как выглядят женщины, получающие химиотерапию.

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Миф первый. Рак — всегда смертельный приговор

Я не буду упрощать ситуацию и говорить о том, что рак простая болезнь, но в жизни выглядит не так, как тиражируется в литературе или демонстрируется в кино — если в кадре онкопациентка, то к концу фильма она обязательно умрет. В современном мире медицина каждый год увеличивает процент излечившихся от рака груди в сторону 90%. При раннем обнаружении рака, на нулевой, 1-й или 2-й стадии, болезнь вероятнее всего полностью вылечится, но чем выше стадия, тем, к сожалению, пессимистичней результат. Еще раз повторюсь о важности и необходимости проверок, потому что ранняя стадия означает легкость лечения и доказано высокий процент выздоровления. По данным Всемирной организации здравоохранения в 2020 году в мире было выявлено 2,3 миллиона новых случаев рака молочной железы и зарегистрировано 685 тысяч смертей от этой болезни (30% от обнаруженных случаев). То есть, 70% женщин, независимо от стадии, независимо от страны проживания, независимо от возраста, состояния здоровья и других сопутствующих раку заболеваний, вылечились. Это прекрасная, оптимистичная новость! Увы, я не могу привести статистику про латвийских женщин, свежих данных не публикуется.

Что уберегает женщин от смерти после постановки диагноза рак груди? Безусловно, лечение. Сложное и многоэтапное. Но именно оно спасает женщинам жизнь.

Как лечат рак груди? При начальной стадии, когда опухоль небольшого размера, нет метастазов в другие органы и ближайший лимфоузел, а также нет генетической мутации BRCA1/BRCA2 лечение начнется и окончится операцией.

При 1, 2, 3 стадиях в арсенал лечения включена химиотерапия, операция, возможно лучевая терапия, возможно гормональная терапия. Выбор средств лечения зависит от результатов биопсии, которая показывает, на какое именно лечение будут реагировать рецепторы опухоли. Протокол терапии подразумевает путь долгий, сложный, требующий последующей реабилитации, но благодаря ему происходит выздоровление.

При 4 стадии каждая ситуация отличается от другой, все зависит от степени распространения метастазов по телу. Чем больше ареал распространения, чем в большее количество органов опухоль успела их распространить, тем и прогноз неутешительней.

Логично перейти ко второму мифу, потому что он связан с одним из этапов лечения.

Миф второй. Пугающая химиотерапия

Я сама дважды эмоционально как будто проваливалась в глубокую яму — первый раз, когда мне озвучили диагноз, а второй, когда объявили, что в плане моего лечения будет химиотерапия.

Почему меня это так напугало? Кадры из фильмов — лысые изможденные женщины, которые постоянно находятся в больнице, подключенные к системам жизнеобеспечения. Но жизни в них нет. Только ожидание смерти. Последние встречи и последние слова близким, раскаяния и примирения. Прощание с детьми. Драма и трагедия в самом мощном ее проявлении. Беспроигрышный вариант вызвать у зрителя сильные эмоции.

Кроме того, мне представлялось, что последствия химиотерапии будут сильными, и после лечения от меня останется практически недееспособный человек.

В реальности химиотерапия при раке груди выглядит иначе. Женщина приходит в больницу для лечения один раз в 21 день, находится в отделении для химиотерапии около 4 часов, а потом возвращается домой. Во время химиотерапии пациентке вводятся в вену несколько препаратов, которые действуют на опухоль и другие раковые клетки, которые есть в организме, а также дополнительно к лечению — препараты, уменьшающие тошноту и другие побочные эффекты химиотерапии. Основные побочные эффекты от химиотерапии — это облысение, климакс (у тех, кого сохранялась менструация до лечения), усталость, хрупкость слизистых, боли в мышцах, тошнота. В целом, плохое самочувствие длится неделю, затем можно вернуться к почти привычному для себя образу жизни. В настоящее время, химиотерапевты даже рекомендуют быстрее возвращаться к двигательной активности — прогулкам и спорту с легкой нагрузкой, потому что исследования показывают, что восстановление организма в движении происходит быстрее.

Болезненно переносимый женщинами побочный эффект от лечения — потеря волос, ресниц и бровей. Кажется, что без привычных атрибутов женской красоты, женщина становится менее привлекательной. Поспорю — это совсем не так. Довольно многим женщинам очень идет обнаженная голова — они выглядят нежными и хрупкими, трогательно беззащитными. Но в нашем обществе сложился образ красивой женщины с длинной прической. В нашей группе женщины по-разному примирялись к этому факту. Покупали парики, носили шапочки, крутили из платков чалму, использовали более яркий макияж. По большому счету, потеря волос — только эстетический побочный эффект, другие могут доставлять больше неудобств, к концу курса лечения многие из нас принимают отсутствие волос более спокойно.

Рак груди считается самым часто встречающимся типом рака, это заставляет научное сообщество обращать на него внимание и искать все более эффективные варианты его лечения. В настоящее время это заболевание, диагностированное на ранних стадиях, хорошо излечивается, поэтому все причастные к этому процессу специалисты рекомендуют женщинам проходить профилактические проверки и внимательно относится к своей груди, проводить регулярные самостоятельные осмотры и быть внимательными к своим ощущениям, возникающим в груди.

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем обращаться в общество взаимопомощи онкологических пациентов "Par Dzīvot/Про Жить" (https://pardzivot.lv).

Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)