Лечение рака закончено. Как жить дальше, чтобы жить дольше?

Пациент выходит с последнего сеанса терапии рака радостным. Лечение закончено. Можно вернуться к своей любимой рутине, не прерываясь на процедуры. И не тошнит больше совсем, и почти нигде не болит. Но тут его настигают мысли, что он не понимает как именно дальше жить. Вдруг его образ жизни тоже повлиял на возникновение болезни? Добавил ту саму последнюю каплю.

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Сегодня я поговорю про желаемый образ жизни после окончания терапии.

Замечено, и это вполне понятно, что многие люди, узнавая свой онкологический диагноз, так сильно пугаются, что впадают в крайности в собственном питании и поведении.

А в момент лечения это нежелательно. Что именно я считаю крайностью? Отказ от традиционного лечения в пользу альтернативной медицины. Визиты к магам и целителям или паломничество по святым местам вместо химиотерапии. Сокращения ежедневного рациона питания до одного или нескольких продуктов. Голодание. Нет, увы, от этого опухоли не рассасываются. Ни какой-либо чудо-продукт, ни голодание, ни поездка в Тибет не помогут при уже обнаруженной опухоли. А следование таким рекомендациям очень опасно.

После окончания лечения, когда онколог объявляет — "вы здоровы, живите, как прежде", многие возвращаются к своим привычкам, но живут в постоянной тревоге "а вдруг снова начнется". Я считаю, что в скором будущем такой подход изменится и пациент, окончивший лечение, не будет выталкиваться за дверь с "живите, как прежде".

Для дальнейшей качественной реабилитации и устойчивой ремиссии должны подключаться другие специалисты. Физиотерапевт, реабилитолог, специалист по питанию, психолог. Они должны объяснить и интегрировать важные элементы в обычную повседневную жизнь вылечившегося человека.

Я против того, как это происходит сейчас — мол, ищите информацию сами, ищите где хотите, ищите да обрящите. Считаю, что когда вылечившемуся человеку говорят о том, что для его реабилитации и стойкой ремиссии необходимо сделать некий комплекс шагов, это даже психологически сделает его более устойчивым. Ведь когда я лечился, у меня был план — протокол лечения, по которому я следовал, и сейчас у меня есть план как восстанавливаться.

Отмечу с грустью, что даже для очень настойчивых людей, сейчас сложно вычленить действительно полезную и полную информацию. Очень многие онкопациенты в ремиссии говорят о том, что они восстанавливаются и живут дальше по наитию, и тревожатся о том, а правильно ли они действуют.

Важным пунктом для устойчивой ремиссии я считаю пересмотр своего образа жизни. Того образа жизни, который был до заболевания. Потому что именно он каким-то образом привел вас к опухоли. В таком случае, стоит ли к нему возвращаться? Я понимаю, и сама много раз писала о том, что нет прямой доказанной связи ни с одним из факторов, указанных в возможных причинах возникновения рака, но тем не менее. У вас был определенный образ жизни. Есть смысл разобраться и посмотреть на него очень пристально.

На что нужно обратить внимание после лечение:

Эмоциональная стабильность. Да, стрессы и крутые повороты судьбы будут у нас в дальнейшем. Такова наша жизнь. От них никак не укрыться в спасательной капсуле. Но наше поведение и эмоциональное реагирование на них очень важно. Важно распутать клубок отношений, проблем, внутренних установок и обычного поведения и подумать, что я могу исправить в своей жизни, чтобы не жить в постоянном стрессе. Для этого есть много помогающей литературы, специалистов, групп поддержки, виртуальных сообществ. Поищите тот формат, который поможет вам. Начните хотя бы интересоваться и искать информацию. И вы найдете и помощь, и ресурсы как сделать свою жизнь счастливее и не стрессовать в нон-стоп режиме. И поездка в Тибет, кстати, для баланса со своими чувствами вполне может быть работающим для вас инструментом гармоничного эмоционального состояния.

Двигательная активность. Важно быть активным, вне зависимости от последствий лечения. Я понимаю, что побочные эффекты лечения могут существенно ухудшить силу, активность и выносливость, но все равно, нужно стремиться, чтобы оставаться активным. Для женщин, излечивших рак молочной железы, важно заниматься разной физической активностью 5 раз в неделю. Знаменитый латвийский реабилитолог, эрготерапевт Рудольф Цешейко, защитивший докторскую диссертацию по реабилитации онкологических пациентов, предлагает включить в свой рацион активную ходьбу и упражнения на разные группы мышц. Ходьба должна быть с периодическим увеличением пульса. Это самое достижимое, что может сделать практически каждый, кто занимается своей реабилитацией и восстановлением.

Сон. У многих бывших онкологических пациентов есть проблемы со сном. Некоторые отмечают, что часто просыпаются, не могут потом заснуть и общее время сна может быть всего 3-4 часа. В таком режиме многие функционируют долгое время, не считая, что это нормально, но будучи уверенными, что от снотворного и от визита к психиатру, ужас ужасный, что случится. Это вредно. Многолетним режимом отсутствия полноценного отдыха, вы наносите колоссальный вред своему здоровью. Это приводит даже к изменению гормонального баланса. Организм и так каждый день не успевает восстанавливаться, а вы подстегиваете его литрами кофе, чтобы он работал на полных оборотах весь день, а перед самым сном сидите в гаджетах, читая новости или завидуя чужой постановочной инстаграмной жизни.

Питание. Пищевые привычки — важная часть нашего образа жизни. Ни один диетолог и специалист по питанию не ждет чудес и полного отказа от любимых салатов с майонезом, тортов, мяса с хрустящей корочкой или сосисочек. Но важно осознавать, что такое питание не может составлять ежедневный рацион питания. Побаловаться — да, можно. Но в ежедневном рационе питания должны преобладать овощи, особенно капуста любого вида, особенно брокколи. Затем важен белок и сложные углеводы. Белок важно получать в любом виде, не только мясной. Но, если мясо, то приготовленное дома: вспомните о любимых домашних блюдах. Спасибо пищевой промышленности за облегчение доступа к готовым блюдам, но лучшее питание — это домашнее, в нем нет излишков соли, пальмовых масел, консервантов. Очень желательно ограничивать потребления изделий с сахаром. В кишечнике сахар расщепляется до глюкозы, которая является источником энергии и важна для питания и репарации здоровых клеток. Организму все равно, откуда взять глюкозу для питания клеток, как раковых, так и здоровых, — из конфет, меда, макарон или картофеля. Однако, в организме для расщепления сахара нужен инсулин, а повышенный уровень инсулина в крови вызывает другую хроническую болезнь — диабет. Соответственно, лишать свой организм глюкозы нельзя, она нужна для работоспособности и восстановления, но в питании нужно отдавать привычным с детства углеводам — картофелю, цельнозерновому хлебу и крупам, а не сладким шедеврам кондитерского кулинарного искусства.

Алкоголь. Количество принимаемого алкоголя важно — чем меньше, тем лучше. Также важно, как часто вы его пьете. Ежедневный прием, как средство снятия стресса, запрещен. Есть много других техник расслабления, менее разрушительных для вашего организма.

Курение.

Оптимальный вес. Замечу, что вес стабилизируется, если вы будете следовать всем вышеперечисленным пунктам.

Нет прямой доказанной связи между образом жизни и возникновением раковой опухоли. Но образ жизни важен для поддержания здоровой иммунной системы, которая вполне способна справляться с атипичными клетками в нормальном состоянии и пропускает их в угнетенном, что и приводит к возникновению рака. Никто не знает, что станет тем фактором, который "добьет" именно ваш иммунитет. Поэтому придерживаться привычек здоровья хорошо и полезно. Поддерживать свое тело, как "храм души" в сбалансированном состоянии. Читала книгу и мне понравилось: "Обращайтесь с телом так, чтобы оно не стремилось убежать от жизни. Поддерживайте его так, чтобы ему хотелось бодрствовать" (Джагги Васудева "Внутренняя инженерия. Путь к радости. Практическое руководство от йога").

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в общество помощи онкологическим пациентов "Про Жить" (https://pardzivot.lv).

Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)