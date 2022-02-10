Лидеры не меняются: топ-10 самых популярных имен для девочек и мальчиков в прошлом году

Согласно статистике Регистра физических лиц, которую составляет Управление по делам гражданства и миграции, второй год подряд самыми распространенными именами для новорожденных были — Оливер для мальчиков и Эмилия для девочек.

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Всего в 2021 году имя Оливер дали 185 мальчикам, а Эмилия — 234 девочкам.

В прошлом году родители мальчиков чаще всего выбирали имена Марк (172), Роберт (170), Густав (153), Екаб (145), Эмил (134), Карлис (127), Адриан (124), Даниэль (124), Ральф (115).

В свою очередь, у новорожденных девочек самыми популярными именами были София (223), Алисе (210), Марта (158), Амелия (156), Паула (140), Анна (136), Эмма (128), Дарта (111), Эльза (106).

Имя Роберт уже более 20 лет находится в топе самых популярных имен, также оно было самым часто выбираемым именем для мальчиков в 2019 году. Также в последние годы Эмилия, София и Алиса имеют стабильные позиции в топе самых популярных имен для девочек.

На домашней странице Управления по делам гражданства и миграции размещена база данных личных имен, где любой желающий может узнать, сколько людей зарегистрировано в Регистре физических лиц с определенным именем, а также ознакомиться с исследованием Гуннарса Трейманиса о связи имени с характером человека.