Любимчики судьбы: почему у одних есть все, а у других — ничего

И работает, и готовит вкусно, и машину водит, и дети умнички… Знаете таких? Почему одни умудряются добиваться успеха во всем, а у других в жизни ничего не получается? Объясняется все просто, считает врач, и изменить ситуацию вполне возможно, пишет doctorpiter.ru

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Представьте ситуацию. Две подруги решили похудеть. Обе вооружились знаниями — почитали полезную литературу, сдали анализы, сходили к врачам, даже поучаствовали в марафоне диетолога. Но спустя полгода оказалось, что одна из подруг сбросила 20 кг, другая — даже набрала лишних 5. Почему так произошло?

Дело в том, что одни люди привыкли делать, а другие — только рассуждать и ждать, когда жизнь все преподнесет им "на блюдечке", уверена врач-терапевт.

"Наш мозг работает по законам нейробиологии и нейрофизиологии, которые рационально все объясняют, — рассказала в своем телеграм-канале доктор Регина. — Тот, у кого получается похудеть, делает что-то, чтобы добиться результата, а другой — просто знает, что делать — например, есть меньше сладкого и заниматься спортом, — но не может себя заставить, замотивировать, попросту — боится".

Как отмечает эксперт, если человек успешен хотя бы в чем-то одном, скорее всего, он добивается результатов везде, куда прикладывает свои силы. А все потому, что у него есть привычка побеждать, которая формируется в детстве.

Проблема родом из детства

"С трех лет у ребенка формируются лобные доли мозга. Это — главный элемент побед и силы человека. Они отвечают за самоконтроль, скорость принятия решений, силу воли, — объясняет врач-терапевт, нефролог и диетолог. — Скорее всего, человек будет добиваться успеха в жизни, если в детстве взрослые ставили ему задачу с посылом: "Сегодня ты научишься новому делу!", отвечали на вопрос "а почему?" подробно и серьезно, прививали привычку соблюдать режим, приучаться к порядку, выполнять задания поэтапно и до конца.

А вот если ребенку родители ставили задачу как наказание: "Иди помой пол, тупица!", разрешали бросать начатое дело, отмахивались от надоедливых вопросов, то скорее всего у него не будут сформированы те зоны мозга, которые ответственны за достижение целей, уверена врач.

"Сколько я вижу ошибок в воспитании детей! Сейчас модно не заставлять ребенка, заявляя: "Хочет бросить занятие — пусть, значит, это не его. Надо много всего пробовать!" А в итоге у ребенка и потом у взрослого нигде нет фокуса — и нет успеха, — говорит доктор. — Хоть обклейся "картой желаний", если не включить зоны мозга, которые отвечают за достижение целей, человек никогда не начнет действовать".

Главное — делать хоть что-то

Эксперт отмечает, что на этих базовых механизмах построены целые системы мотивации.

"Если ты просто придешь на работу, то получишь хоть какие-то деньги, но если ты будешь работать усердно, вовлекаясь, получая результат, то получишь еще и премию, а если ты сверхкрутой — станешь управляющим или заберешь все годовые супербонусы, — объясняет эксперт. — И это зависит только от того, насколько эффективно вы используете свой мозг — который даже не нужно покупать. Он есть у вас уже сейчас — и совершенно бесплатно".