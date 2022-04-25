В первые дни вторжения России в Украину соцсети и СМИ облетело фото с кормящей грудью женщиной на платформе киевского метро. Фотография стала не просто вирусной — по ее мотивам нарисовали картину, а потом и икону, которая находится в одном из храмов Неаполя.

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Мадонна из киевского метро. Как фото женщины с младенцем стало иконой в храме Неаполя

В первые дни вторжения России в Украину соцсети и СМИ облетело фото с кормящей грудью женщиной на платформе киевского метро. Фотография стала не просто вирусной — по ее мотивам нарисовали картину, а потом и икону, которая находится в одном из храмов Неаполя.

Женщина с младенцем в метро — это киевлянка Татьяна Близняк с дочерью Маричкой, которой на момент фотографии только-только исполнилось два месяца. 25 февраля Татьяна с мужем Михаилом, дочерью и мопсом Фиби спустились в метро, когда в Киеве началась воздушная тревога.

Фото Татьяны, которая кормит младенца, прислонившись к холодной мраморной стене метрополитена, сделал венгерский журналист издания Teleks Андраш Фельдеш. Он опубликовал его в своем Instagram. Снимок моментально стал вирусным.

Фотография женщины с грудным ребенком, которая прячется от бомб, вдохновила художников.

Иллюстратор Марина Соломенникова из Днепра увидела фотографию Татьяны из Киева, листая ленту новостей.

"В моей голове сразу сложились все пазлы увиденного и прочитанного — эта женщина с ребенком была символом всех украинских матерей, которые должны скрываться от российского оружия в бомбоубежищах", — рассказывает Марина.