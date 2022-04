Мадонна из киевского метро. Как фото женщины с младенцем стало иконой в храме Неаполя

После этого иллюстрацию Марины опубликовал у себя на странице консультант ватиканского секретариата по связям с общественностью Джеймс Мартин.

Изображение женщины с нимбом назвали Киевской Мадонной, а Марина Соломенникова скромно говорит, что просто нарисовала хорошую иллюстрацию.

Our Lady of Kyiv, pray for us. pic.twitter.com/T5IRaMPP0F