В первые дни вторжения России в Украину соцсети и СМИ облетело фото с кормящей грудью женщиной на платформе киевского метро. Фотография стала не просто вирусной — по ее мотивам нарисовали картину, а потом и икону, которая находится в одном из храмов Неаполя.
Мадонна из киевского метро. Как фото женщины с младенцем стало иконой в храме Неаполя
В первые дни вторжения России в Украину соцсети и СМИ облетело фото с кормящей грудью женщиной на платформе киевского метро. Фотография стала не просто вирусной — по ее мотивам нарисовали картину, а потом и икону, которая находится в одном из храмов Неаполя.
Женщина с младенцем в метро — это киевлянка Татьяна Близняк с дочерью Маричкой, которой на момент фотографии только-только исполнилось два месяца. 25 февраля Татьяна с мужем Михаилом, дочерью и мопсом Фиби спустились в метро, когда в Киеве началась воздушная тревога.
Фото Татьяны, которая кормит младенца, прислонившись к холодной мраморной стене метрополитена, сделал венгерский журналист издания Teleks Андраш Фельдеш. Он опубликовал его в своем Instagram. Снимок моментально стал вирусным.
Фотография женщины с грудным ребенком, которая прячется от бомб, вдохновила художников.
Иллюстратор Марина Соломенникова из Днепра увидела фотографию Татьяны из Киева, листая ленту новостей.
"В моей голове сразу сложились все пазлы увиденного и прочитанного — эта женщина с ребенком была символом всех украинских матерей, которые должны скрываться от российского оружия в бомбоубежищах", — рассказывает Марина.
После этого иллюстрацию Марины опубликовал у себя на странице консультант ватиканского секретариата по связям с общественностью Джеймс Мартин.
Изображение женщины с нимбом назвали Киевской Мадонной, а Марина Соломенникова скромно говорит, что просто нарисовала хорошую иллюстрацию.
Our Lady of Kyiv, pray for us. pic.twitter.com/T5IRaMPP0F— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) March 14, 2022
Недавно Киевская Мадонна стала иконой в храме итальянского Неаполя, ее изображение находится в часовне при школе сестер-францисканок.
Фото иконы у себя в Facebook опубликовал украинский священник-иезуит Вячеслав Окунь, который сейчас учится в Риме.
Именно Вячеслав Окунь был инициатором создания такой иконы и получил разрешение Марины Соломенниковой использовать ее иллюстрацию.
По словам Вячеслава, украинцам, которые сейчас находятся в Италии или в других странах Европы, потому что были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, важно иметь что-то знаковое и знакомое из Украины. Киевская Мадонна стала именно таким изображением.
Прототип Киевской Мадонны Татьяна Близняк с дочерью, которой уже почти четыре месяца, и семьей находится в безопасности на западе Украины.