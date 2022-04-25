Мадонна из киевского метро. Как фото женщины с младенцем стало иконой в храме Неаполя
Foto: Pixabay.com

В первые дни вторжения России в Украину соцсети и СМИ облетело фото с кормящей грудью женщиной на платформе киевского метро. Фотография стала не просто вирусной — по ее мотивам нарисовали картину, а потом и икону, которая находится в одном из храмов Неаполя.

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Мадонна из киевского метро. Как фото женщины с младенцем стало иконой в храме Неаполя

В первые дни вторжения России в Украину соцсети и СМИ облетело фото с кормящей грудью женщиной на платформе киевского метро. Фотография стала не просто вирусной — по ее мотивам нарисовали картину, а потом и икону, которая находится в одном из храмов Неаполя.

Женщина с младенцем в метро — это киевлянка Татьяна Близняк с дочерью Маричкой, которой на момент фотографии только-только исполнилось два месяца. 25 февраля Татьяна с мужем Михаилом, дочерью и мопсом Фиби спустились в метро, когда в Киеве началась воздушная тревога.

Фото Татьяны, которая кормит младенца, прислонившись к холодной мраморной стене метрополитена, сделал венгерский журналист издания Teleks Андраш Фельдеш. Он опубликовал его в своем Instagram. Снимок моментально стал вирусным.

Фотография женщины с грудным ребенком, которая прячется от бомб, вдохновила художников.

Иллюстратор Марина Соломенникова из Днепра увидела фотографию Татьяны из Киева, листая ленту новостей.

"В моей голове сразу сложились все пазлы увиденного и прочитанного — эта женщина с ребенком была символом всех украинских матерей, которые должны скрываться от российского оружия в бомбоубежищах", — рассказывает Марина.

Она изобразила Татьяну на фоне схемы движения поездов киевского метрополитена и с золотым нимбом над головой. "Украинские женщины самые храбрые и сильные", — подписала свою работу в Insagram Марина.

После этого иллюстрацию Марины опубликовал у себя на странице консультант ватиканского секретариата по связям с общественностью Джеймс Мартин.

Изображение женщины с нимбом назвали Киевской Мадонной, а Марина Соломенникова скромно говорит, что просто нарисовала хорошую иллюстрацию.

Недавно Киевская Мадонна стала иконой в храме итальянского Неаполя, ее изображение находится в часовне при школе сестер-францисканок.
Фото иконы у себя в Facebook опубликовал украинский священник-иезуит Вячеслав Окунь, который сейчас учится в Риме.

Именно Вячеслав Окунь был инициатором создания такой иконы и получил разрешение Марины Соломенниковой использовать ее иллюстрацию.
По словам Вячеслава, украинцам, которые сейчас находятся в Италии или в других странах Европы, потому что были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, важно иметь что-то знаковое и знакомое из Украины. Киевская Мадонна стала именно таким изображением.

Прототип Киевской Мадонны Татьяна Близняк с дочерью, которой уже почти четыре месяца, и семьей находится в безопасности на западе Украины.

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BBC News Русская служба:

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BBC News Русская служба

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