Маркетинговый ход. Почему "виагра для женщин" от Гвинет Пэлтроу не сработает

Актриса Гвинет Пэлтроу анонсировала запуск нового продукта. После успеха скандальных сексуальных свечей звезда предложила покупательницам своей интернет-платформы повысить либидо с помощью биологически-активной добавки DTF. По словам Гвинет Пэлтроу, новый продукт не только повысит либидо, но и усилит удовольствие от секса.

Гвинет Пэлтроу сделала новую попытку улучшить сексуальную жизнь пользовательниц своей интернет-платформы Goop. В 2020 году Гвинет порадовала поклонников запуском свечей для дома с ароматом вагины и оргазма. Раньше в каталоге сайта значились ароматические свечи "This Smells Like My Vagina" и "This Smells Like My Orgazm", а также вагинальные шарики. Теперь появился новейший продукт — DTF, добавка для усиления сексуального желания у женщин. DTF обещает не только повысить либидо, но усилить удовольствие от секса.

"Дело не только в сексе: дело в том, чтобы поддержать наше стремление к тому, чтобы получать больше удовольствия — и чаще", — заявила актриса. Она добавила, что в компании решили шуточно назвать новинку DTF — этой аббревиатурой в интернете обозначают стремление к сексу. "Мы не стесняемся говорить, что хотим превратить свой сексуальный механизм в работающий мотор. И мы знаем, что не одиноки — ежедневный стресс и тревога, гормональные перестройки и усталость могут сказываться на женском либидо и сексуальном здоровье", — объяснила Гвинет Пэлтроу.

В составе новой биодобавки — экстракты пажитника, шафрана и кистевидной спаржи. Как утверждает научно-исследовательская лаборатория Goop, пажитник и спаржа способствуют поддержанию сексуального желания у женщин, а шафран улучшает настроение в целом. Для достижения оптимального эффекта создатели новинки рекомендуют принимать по две капсулы в день на протяжении двух месяцев. Продукт, конечно же, не содержит глютена и подходит для веганов.

Foto: Shutterstock

По словам Натальи Терещенко, врача-психотерапевта, сексолога и автора книги о женских оргазмах, в составе кистевидной спаржи и правда есть растительные аналоги женских половых гормонов, которые могут влиять на либидо. Но все зависит от того, какая дозировка этих веществ содержится в препарате. А если она высока, то такую добавку нельзя покупать без назначения врача.

"Если количество фитоэстрогенов в продукте достаточно для того, чтобы повлиять на гормональную систему, назначать такой препарат должен только врач, и только после тщательного обследования пациентки. Как минимум, необходимо сделать маммографию и обследование шейки матки с мазками на онкоцитологию", — предупреждает Наталья Терещенко.

Консультант по сексологии Мария Кириллова считает, что новый продукт Гвинет Пэлтроу может оказаться полезным для профилактики депрессии, а вот либидо повысит вряд ли.

"Шафран помогает мозгу справляться с депрессией, улучшает настроение, действует как антиоксидант, то есть, по сути, оказывает общеукрепляющее действие, облегчает ПМС. Пажитник стимулирует выработку тестостерона, что, чисто теоретически, может улучшать сексуальную активность. Но для этого, по моему мнению, будет мало терапевтической дозы", — объясняет Мария Кириллова.

Специалисты не исключают возможности, что новый БАД может работать как плацебо. Но, по их мнению, действительно повысить либидо помогут медицинские обследования, терапия с психологом и совместная работа с партнером.

БАДы, которые продаются в сексшопах — не более, чем маркетинговый ход. Они безвредны, если нет какой-то индивидуальной непереносимости. Но не работают, ведь в их составе нет даже афродизиаков", — говорит Мария Кириллова.

Екатерина Гуреева, врач-эндокринолог, согласна с мнением сексологов и тоже считает, что повысить либидо только с помощью БАДов невозможно.

"Здоровый образ жизни, сбалансированное питание, полноценный сон, корректный режим физической активности, отсутствие хронического стресса и наличие рядом партнера, который отвечает сексуальным интересам — вот комплекс факторов, которые влияют на либидо", — говорит врач.

Эндокринолог также отметила, что при снижении либидо женщинам рекомендуется проверить уровень гормонов, витаминов D, A, C, E, а также проанализировать возможные психологические причины.