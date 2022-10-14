Мастер по маникюру и ювелир, который не любит учиться. История Сергея Студзинскиса

Если бы я встретила на улице рижанина Сергея Студзинскиса, я бы точно ошиблась в его профессии. Может, охранник? Да, Сергей когда-то работал охранником, но сейчас его дни проходят только среди красивых вещей — чистых рук, маникюра и украшений. Поворотным моментом в жизни мужчины стало неудачное приземление после прыжка с парашютом — после перелома ноги вся его жизнь рухнула, но именно это событие приблизило его к будущей профессии. Сейчас Сергей — опытный мастер маникюра, мечтающий о собственной картинной галерее где-нибудь в теплых странах.

Сергею недавно исполнилось 50 лет. В свое время, сразу после школы, юноша начал работать, потому что хотел сразу зарабатывать. "Я подумал, что лучше сразу начать что-то делать, чем учиться", — сказал Сергей. Много лет он руководил оптовым бизнесом продуктов питания, даже создал некую успешную империю. Однако, чтобы развиваться дальше, Сергею пришлось бы учиться, а это не входило в его планы. "Это старая история — я не хотел учиться. Мне хотелось просто делать, поэтому я ушел из бизнеса. И тут в моей жизни случилась большая трагедия".

У Сергея всегда была мечта — прыгнуть с парашютом. И однажды ему удалось это осуществить. Прыжок был красивым, но из-за неудачного стечения обстоятельств мужчина сломал ногу при приземлении. Это был первый и последний прыжок с парашютом в жизни Сергея. "Все было здорово. Я смотрел, как мои товарищи прыгали первыми, а я последним. Они приземлились на асфальт, а я приземлился на вспаханное поле, так я сломал ногу. В тот момент все в моей жизни рухнуло… Перелом, депрессия, алкоголь… Алкоголиком не стал, но много пил, — вспоминает Сергей, который после несчастного случая полгода провел на костылях. — Я сделал все, чтобы испортить отношения с любимой женщиной. Она ушла от меня".