Меня все бесит: почему это происходит и что с этим делать?

В нашей жизни ежедневно возникает тысяча мелких неприятностей, которые выводят из себя — от водителя, который не пропустил нас на пешеходном переходе, до плохо сваренного кофе или мокрого снега в апреле.

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Большинство людей болезненно реагируют на каждый раздражитель и под конец дня чувствуют себя эмоционально опустошенными. А другие учатся справляться со своей раздражительностью. Как они это делают?

Раздражение — это реакция человека в ситуации, когда что-то пошло не по его плану: поведение окружающих, происходящие события, погода за окном, песня по радио. Любое, даже незначительное событие может вывести из себя и вызвать негативные эмоции. Психологи говорят, что классифицируют раздражение как начальную стадию гнева. Для раздраженного человека любая мелочь может переполнить "чашу терпения", после чего он начнет проявлять гнев или агрессию.

Гроздья гнева



Раздражительность, которая появляется время от времени — в принципе нормальное явление. Усталость, стрессы, отсутствие отдыха, жизнь в жестком графике приводят психику в "боевую готовность", из-за чего она не может полностью расслабиться и позволить событиям случаться. Постоянная раздражительность, агрессия в сторону окружающих — уже серьезная проблема, которую необходимо прорабатывать.

По мнению психологов, причины раздражительности — повышенная возбудимость психики и ее неустойчивость. Если человека бесит каждая мелочь, это означает, что он не умеет правильно и экологично выражать свои эмоции и работать с ними.

Представьте наше тело в виде пустого сосуда. В детстве этот сосуд заполняется разными эмоциями, которые взрослые запрещают детям выражать и демонстрировать: злость, раздражение, страх, печаль. Ребенок не может кричать на родителя, когда ему хочется, поэтому когда злится, чаще всего молчит. Мальчикам родители говорят: ты же будущий мужчина, плакать нельзя. В детстве родители не учат детей проявлять свои чувства, и многие из них остаются под запретом. Но запрет на выражение чувств не означает, что чувств нет.

Все эти чувства с детства начинают наполнять пустой сосуд человека. Когда заполненность становится слишком высокой, "сосуд" больше не может их вмещать. Они начинают выливаться в окружающий мир. И обычно человек не может контролировать этот поток. Он срывается (хотя, скорее всего, затем жалеет об этом).