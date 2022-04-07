Меня все бесит: почему это происходит и что с этим делать?

В нашей жизни ежедневно возникает тысяча мелких неприятностей, которые выводят из себя — от водителя, который не пропустил нас на пешеходном переходе, до плохо сваренного кофе или мокрого снега в апреле.
Большинство людей болезненно реагируют на каждый раздражитель и под конец дня чувствуют себя эмоционально опустошенными. А другие учатся справляться со своей раздражительностью. Как они это делают?
Раздражение — это реакция человека в ситуации, когда что-то пошло не по его плану: поведение окружающих, происходящие события, погода за окном, песня по радио. Любое, даже незначительное событие может вывести из себя и вызвать негативные эмоции. Психологи говорят, что классифицируют раздражение как начальную стадию гнева. Для раздраженного человека любая мелочь может переполнить "чашу терпения", после чего он начнет проявлять гнев или агрессию.
Гроздья гнева
Раздражительность, которая появляется время от времени — в принципе нормальное явление. Усталость, стрессы, отсутствие отдыха, жизнь в жестком графике приводят психику в "боевую готовность", из-за чего она не может полностью расслабиться и позволить событиям случаться. Постоянная раздражительность, агрессия в сторону окружающих — уже серьезная проблема, которую необходимо прорабатывать.
По мнению психологов, причины раздражительности — повышенная возбудимость психики и ее неустойчивость. Если человека бесит каждая мелочь, это означает, что он не умеет правильно и экологично выражать свои эмоции и работать с ними.
Представьте наше тело в виде пустого сосуда. В детстве этот сосуд заполняется разными эмоциями, которые взрослые запрещают детям выражать и демонстрировать: злость, раздражение, страх, печаль. Ребенок не может кричать на родителя, когда ему хочется, поэтому когда злится, чаще всего молчит. Мальчикам родители говорят: ты же будущий мужчина, плакать нельзя. В детстве родители не учат детей проявлять свои чувства, и многие из них остаются под запретом. Но запрет на выражение чувств не означает, что чувств нет.
Все эти чувства с детства начинают наполнять пустой сосуд человека. Когда заполненность становится слишком высокой, "сосуд" больше не может их вмещать. Они начинают выливаться в окружающий мир. И обычно человек не может контролировать этот поток. Он срывается (хотя, скорее всего, затем жалеет об этом).
Побейте грушу или займитесь бегом
Раздражительность и нервозность напрямую связаны с количеством накопленных внутри нас гнева, злости и страха. Надо научиться выражать эти чувства, а не копить их в себе. Наша психика работает так: чем больше мы что-то подавляем, тем сильнее это начинает рваться наружу. Подавлять что угодно — плохая тактика. Делать вид, что проблемы нет — это детский защитный механизм. Признайте свою раздражительность и начните работать с ней. В определенном смысле это сильная энергия. Ваша задача — направлять ее в мирное русло.
Учитесь ловить зарождение своего раздражения и ищите его истинную причину. Первое время может быть непросто притормозить и подумать. Важно научиться выражать свои эмоции, желания и потребности словами. Если этого не сделать, вы все время будете недовольны всем на свете.
Близкий человек обидел вас — скажите ему об этом, не делайте вид, что все в порядке. Чувствуете, что вы голодны или очень устали, поэтому бросаетесь на окружающих, — уберите источник раздражения. Возьмите отгул и расслабьтесь дома, приготовьте себе вкусный обед, прогуляйтесь вдоль моря (да или просто возле дома). Хорошо бы научиться медитировать — это помогает развить осознанность и расслабиться.