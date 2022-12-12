Миллион младенцев в год рождаются мертвыми из-за грязного воздуха, говорят ученые

Китайские и американские ученые установили, что ежегодно в мире почти миллион детей появляются на свет мертворожденными из-за высокого загрязнения воздуха, которым дышат их матери. Это означает, что около половины всех родов, в результате которых ребенок рождается мертвым, могут быть связаны с загрязнением воздуха.

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Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature, впервые сумели установить, какое именно влияние оказывает высокая концентрация микрочастиц в воздухе на число случаев смерти плода.

Ученые исследовали данные о 45 тысяч родов, произошедших в период с 1998 по 2016 год в 54 странах с низким и средним доходом.

Установленную ими зависимость они распространили на 137 стран Азии, Африки и Латинской Америки, на которые приходится 98% всех родов в мире, заканчивающихся появлением мертвого ребенка.

Россия в число этих 137 государств не входит. По данным Всемирной организации здравоохранения на 2019 год, в России на тысячу родов приходится в среднем 3,8 случая появления мертвых детей, а в странах, которые были предметом исследования, это соотношение составляет от 10 до 30 мертворождений на каждую тысячу новорожденных. Для сравнения — в Великобритании и США на каждую тысячу родившихся приходится 3 мертвых ребенка.

В исследовании изучается лишь связь между содержанием в воздухе PM 2,5 (крошечных частиц, способных проникать в кровь человека) и смертностью плода.

Его авторы не пытались показать, как именно микрочастицы PM2,5, которые чаще всего оказываются в воздухе из-за сжигания ископаемого топлива, влияют на организм матери и ребенка в ее утробе.

Но в последние годы этой теме были посвящены несколько других исследований, которые, продемонстрировали, в частности, как мелкие частицы попадают из легких матери в плаценту. Эти частицы были также найдены в легких, печени и головном мозге зародышей.

Попадая в плаценту, они могут "нанести непоправимый вред эмбриону" или помешать организму матери передавать ему кислород, предполагают авторы нынешнего исследования.