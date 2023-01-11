Миссия выполнима: 8 способов произвести хорошее впечатление на начальника при удаленной работе
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Здорово иметь хорошие отношения со своими коллегами. Только главный приоритет многих людей на работе — произвести впечатление на босса. Если в офисе это не представляет большого труда, то при удаленке задача становится сложно выполнимой. Какими способами с ней легко справиться рассказывает sovets.net

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Держите камеру включенной


Видеозвонки покажут начальнику, что вы работаете, а не занимаетесь своими делами. Скорее всего, он будет впечатлен.

Одевайтесь профессионально на каждую встречу


Постарайтесь выглядеть прилично, хотя бы наполовину. Пижамные штаны можно оставить, но о прическе и макияже стоит позаботиться. Поддержание профессионального образа, даже во время работы дома, показывает преданность делу, пребывание в трудовом режиме.

Оставайтесь на связи


Если выдался день, когда нужно не высовываться, а доводить дела до конца, не прерывайте контактов с начальником, чтобы он знал, что вы работаете. Например, можно отправить сообщение, спросить, не требуется ли какая-то помощь? Постоянная связь с боссом говорит, что вы командный игрок, заботитесь о нем и выполняете свою задачу.

Приходите на видеоконференции пораньше


Это показывает, что вы соблюдаете график, позволяет установить более тесные социальные контакты со своими коллегами, включая начальника. Поговорите с другими людьми, задайте вопросы, обсудите проблемы до начала общего собрания.

Придерживайтесь графика


Удаленная работа дает людям столь необходимую гибкость. Родители могут потратить 30 минут, чтобы забрать детей из школы, а затем вернуться к назначенной встрече. Согласуйте график с начальником и придерживайтесь его. Будьте доступны в оговоренное время. Докажите, что вы цените гибкость, но не злоупотребляете ею.

Оперативно давайте ответы


Не избегайте сообщений в рабочее время. Сразу отвечайте на электронные письма и телефонные звонки. Приложите немного дополнительных усилий, если это пришлось делать после окончания смены. Начальник вспомнит о вас, когда придет время повышения.

Не откладывайте задания на потом


Дома слишком много отвлекающих факторов. Расставляйте приоритеты, лучше распоряжайтесь своим временем, соблюдайте сроки. Докажите, что вы легко справляетесь с удаленной работой.

Будьте активны


Проявляйте инициативу, указывайте на проблемы и говорите о методах их решения. Демонстрируйте, что думайте о будущем фирмы.

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