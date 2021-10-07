"Мое тело — моя крепость": рижанам расскажут, как отодвинуть старость

В честь Международного дня пожилых людей и приближающегося Всемирного дня психического здоровья Департамент благосостояния Рижской думы организует День здоровья пожилых людей "Мое тело — моя крепость". Его цель: привлечь внимание к проблеме профилактики деменции и травм у пожилых людей.

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День здоровья состоится 8 октября 2021 года с 10:30 (начало регистрации) до 16:00 во Дворце культуры ВЭФ, (Рига, ул. Ропажу 2). Он будет сочетать лекции и творческие занятия.

Как больной деменцией видит мир и окружающих его людей? Как определить, что у человека когнитивные нарушения? Как домашняя обстановка и основы эргономики помогают снизить риск падений? Какую роль играет физическая активность в предотвращении деменции?

Специалисты в области здравоохранения поделятся своими знаниями и опытом по темам, важным для поддержания общего состояния здоровья пожилых людей: это будут Сандрис Петронис, председатель правления Рижской 2-й больницы, практикующий хирург, травматолог-ортопед, и Александра Коневнина, психиатр из Рижского центра психиатрии и наркологии.

Посетители Дня здоровья также смогут поучаствовать в практических и творческих мероприятиях — занятиях физкультурой под руководством физиотерапевта и занятиях танцами. Сеанс упражнений будет включать практические занятия на равновесие и силовые упражнения для предотвращения травм, также будет уделено внимание правильному выполнению упражнений и пользе движений для здоровья в целом.

Посетители мероприятия также примут участие в мастер-классе по изготовлению мыла, где узнают советы мастера, которые следует учитывать при изготовлении мыла в домашних условиях. После мастер-класса свои работы участники смогут забрать с собой.

Для участия в мероприятии необходимо заранее подать заявку, позвонив по телефону +371 25560050 (Виола) или написав электронное письмо на viola@onplate.lv

Подробную программу мероприятия можно получить по запросу или на месте.

ВНИМАНИЕ! В соответствии с государственными правилами эпидемиологической безопасности, участники должны будут предъявить действующий сертификат Covid-19, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного заболевания, и документ, удостоверяющий личность. Сертификат может быть представлен в печатном или в электронном виде (в виде изображения QR-кода или PDF-файла на смарт-устройстве).