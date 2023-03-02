Мог бы работать в королевском дворце. Лучший сомелье мира — Раймонд Томсонс

В детстве он играл в футбол и учился в музыкальной школе в Рое. Никто и подумать не мог, что через три-четыре десятилетия этот парень станет чемпионом мира, но не в спорте. Он станет лучшим сомелье в мире. Это Раймонд Томсонс.

Для Раймонда, его семьи и коллег присуждение такого титула было ожидаемо, потому что они знали, как долго он над этим работал. Конечно, для многих это стало неожиданностью — теперь даже те, кто не пьет вино, знают, что лучшим в мире сомелье стал латыш.

Чемпионат мира среди сомелье организуется Международной ассоциацией сомелье (Association de la Sommellerie Internationale, ASI). Раймонд принимал в нем участие уже в четвертый раз и до этого ему не удалось получить высшую награду. Правда, в 2017 году Раймонд Томсонс завоевал титул лучшего сомелье Европы и Африки.

Чем занимается сомелье? Он знает о винах все и работает в ресторанах, рекомендуя посетителям наиболее подходящие вина к выбранной еде, настроению и по десяткам других "параметров". Рестораны всегда хотят найти хороших сомелье, и Раймонд Томсонс с победой на чемпионате вошел в мировую элиту. Он мог бы работать при дворе короля Англии, если бы монарху понадобился сомелье. Но Раймонд работает в Риге в ресторане Barents, и хочет здесь остаться.

Этот титул открывает перед вами все двери, в том числе и королевский дом?

Про королевские дома я не скажу, но двери определенно открылись. Я уже вижу это по количеству электронных писем и сообщений. Когда-то я пытался попасть в поле зрения очень известного производителя вина из очень эксклюзивного региона Франции, а теперь мы поменялись ролями. Он сам прислал мне поздравления и предложил сотрудничество. Как ни крути, Франция — это Святой Грааль вина, там лучшие белые вина, красные вина, игристые вина, все сравнивается с шампанским, бордо или бургундскими винами, это три краеугольных камня.

На чемпионате мира одним из самых выразительных моментов (по крайней мере, для зрителей) стало "опознание" четырех вин. Как это возможно?

Есть две стороны медали, одна — как это выглядит, а другая — как это происходит на самом деле. Возможно, это даже не самая сложная задача. Мне казалось, что я определил два вина, а с двумя другими ошибся.