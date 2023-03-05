Молодежи не надо искать наркотики. Их доставляют через Telegram

Попробовать то, что еще не пробовал. "Самолечение" от депрессии или тревоги. Вот некоторые из причин, по которым молодые люди употребляют наркотики. В Латвии их употребление растет, и эксперты винят в этом доступность и романтизацию наркотиков в поп-культуре.

Масла в огонь подлила и пандемия, заставив людей изолироваться и меньше общаться, что привело к ухудшению психического здоровья. Можно ли решить эту проблему и что делать, рассказывает Ярослав Приедеслайпа, врач-резидент по детской психиатрии Детской клинической университетской больницы.

Помимо работы в больнице, Ярослав Приедеслайпа также работает ментором в Ресурсном центре для подростков — программе для подверженных риску зависимости. Наиболее распространенные проблемы: расстройства пищевого поведения, тревожность, депрессия, членовредительство, высокий риск самоубийства и расстройство половой идентификации. По словам доктора, основное внимание уделяется не столько употреблению запрещенных веществ, сколько взаимодействию более серьезных факторов, которые приводят к употреблению.

В данных Детской больницы за 2021 год есть случай госпитализации ребенка после приема наркотических веществ, которому не было и 10 лет. Самый распространенный возраст для первой пробы наркотиков — 13 лет.

Почему молодые люди предпочитают употреблять наркотики во все более раннем возрасте?

Я думаю, это связано с возросшей доступностью поп-культуры и социальных сетей, что оказывает большое давление на подростка. Раньше, чтобы что-то получить, нужно было знать кого-то, идти куда-то. Теперь это легко доступно в интернете, вы можете получить практически все через группы Telegram — рецептурные препараты, марихуану, стимуляторы. Они даже привозят все это к вам домой.