Мороз и снег не проблема. Как ездить на самокате или велосипеде в холодное время года и не страдать

Не для всех рижан велосипед и электросамокат — исключительно сезонный транспорт. По данным организации "Город для людей", занимающейся подсчетом велосипедистов на улицах столицы, в последние годы даже в декабре в час-пик на самых популярных мостах были зафиксированы сотни велосипедистов. Гости подкаста "Отчаянный оптимист" — энтузиаст езды на электросамокате Григорий Голубев и заядлый велосипедист, продюсер подкаста Ксения Колесникова, — поделились своим опытом езды в "несезон". Rus.Delfi.lv рассказывает, что нужно знать, если планируешь ездить на велосипеде или электросамокате круглый год.

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Хотя "пик" активности велосипедистов все еще приходится на теплые месяцы, зимой графики подсчета велосипедистов не пустуют. То, что в Риге слишком холодно и мокро для того, чтобы ездить на велосипеде круглый год — это миф, считает общество "Город для людей". На севере Европы есть города с похожим или даже более суровым климатом, где жители ездят на велосипедах круглый год. Гости подкаста "Отчаянный оптимист" это подтверждают, главное — знать, как одеваться.

Езда в сухую погоду

Хорошие перчатки

Перчатки и лампочки (о них ниже) — единственные обязательные элементы экипировки для езды в холодное время. Даже в плюсовую температуру руки, которые статично расположены на руле, быстро замерзают. Здесь не помогут классические шерстяные перчатки, так как они пропускают ветер. Если среди запасов зимней одежды есть спортивные перчатки для походов, то самое время их оттуда достать. Если нет, то стоит прогуляться до ближайшего крупного магазина спортивной одежды или экипировки для туризма и поискать удобные зимние перчатки, которые защитят руки от ветра и холода. Важно, чтобы пальцы в них не теряли подвижности, так как они потребуются, чтобы жать на тормоза.

Непродуваемая куртка или пальто

Главный враг на улицах города в холодное время года это не холод, а ветер. Поэтому куртка, не пропускающая ветер, будет ценным приобретением. Это может быть как спортивная куртка, так и кожаная косуха, дождевик или плотное пальто. Главное правило в одежде для тех, кто собирается ездить на работу на велосипеде — в начале поездки должно быть прохладно. Если одеться слишком тепло, то приедешь на работу взмокшим. В случае с электросамокатами правило обратное — одеваться надо теплее, чем на прогулку. Водитель электросамоката во время поездки двигается мало, ему проще замерзнуть. В обоих случаях лучше одеваться многослойно - чтобы лишний слой одежды можно было снять, если за день воздух прогреется.

Шины

Пока на улицах плюсовая температура и сухо, можно вполне обойтись летним комплектом шин и ничего не менять. Однако если есть желание ездить в минусовую температуру и снег, то здесь пригодится зимний комплект резины. В случае велосипедов, он в магазине не обязательно будет маркирован как зимний, но важно, чтобы у шин был более глубокий протектор, чем у летнего комплекта. Это поможет не скользить и чувствовать себя увереннее. Если же хочется гарантированно хорошего сцепления, то можно поискать на переднее колесо зимнюю шину с шипами. Однако стоит учитывать, что такая шина будет дороже и медленнее. На электросамокат можно установить цельнорезиновые шины, которые избавят от проблемы снижения давления в шинах при перепаде температур. Такие шины тоже будут медленнее обычных.

Термобелье на случай мороза

Мороз не проблема для езды на велосипеде, но для электросамокатов ситуация отличается, так как в мороз батарея самоката садится быстрее. Термобелье может сделать зимнюю поездку по городу более комфортной, однако это не значит, что надо покупать сразу полный комплект. Обычно на велосипеде в мороз больше всего мерзнут ноги от лодыжки до бедра и помочь с этим могут обычные легинсы или прилегающие к телу тренировочные штаны, надетые под джинсы или брюки. Особо преданные велосипеду жители могут пробовать ездить и в сильный мороз, но тогда имеет смысл задуматься о покупке балаклавы, чтобы не мерзло лицо.

Езда в дождь

Дождевик

Хороший дождевик с капюшоном может стать решающим аргументом в пользу того, чтобы сделать велосипед или электросамокат своим основным средством передвижения. Стильный прорезиненный дождевик будет классно смотреться, но хуже дышит, а дождевик из гортекса на вид будет как обычная куртка, но прослужит очень долго и будет лучше дышать. Важно, чтобы у капюшона был козырек, тогда дождь не будет попадать в лицо.

Веломокасины или водонепроницаемые штаны

Чтобы защитить ноги от сырости и грязи, пригодятся либо высокие веломокасины до колена, либо водонепроницаемые штаны. Оба предмета надеваются поверх обычной одежды и защищают ее от брызг. Мокасины защитят не только голени, но и обувь, а штаны будут незаменимы в сильный дождь. И первые, и вторые можно найти в крупных спортивных магазинах или специализированных веломагазинах, а также заказать в интернете. Мокасины перед покупкой лучше примерить на обувь, в которой планируете ездить в холодный сезон, так как чем больше ботинки, тем больше будет размер необходимых мокасин.

Чехол для рюкзака или чехол для корзины

В зависимости от предпочитаемого способа перевозки вещей, нужно подобрать подходящий чехол, чтобы вещи в сумке или рюкзаке не вымокли в сильный дождь. Как альтернатива — купить рюкзак из прорезиненной ткани, но по опыту, чехол обойдется дешевле.

Другие нюансы зимней езды на велосипеде

Осенью и зимой темнеет рано, поэтому лампочки на велосипеде обязательны! Лучше хоть какая-то лампочка спереди и сзади, чем никакой. Покупка обойдется в пару евро, но является ключевой для безопасного передвижения по городу.

Соль не только враг собачьих лап и обуви, но и транспортных средств. Поэтому, чтобы велосипед или самокат служили долго, их нужно регулярно мыть или протирать от соли. В случае велосипеда это можно быстро и удобно сделать на автомойках самообслуживания. Однако нужно быть осторожным — вода на автомойках подается под высоким давлением, поэтому мыть велосипед надо с расстояния и избегать прямого попадания струи на втулки и другие соединения.

Так как в холодное время погода более сырая и непредсказуемая, важно регулярно смазывать цепь велосипеда смазкой для сырой погоды. После нанесения смазки нужно подождать и стереть излишки, в противном случае цепь быстро станет грязной и будет пачкать одежду.

И важно помнить, что ездить зимой не значит, что велосипед или электросамокат должен стать единственным средством передвижения. Свой путь можно начать с поездок в сухую, комфортную погоду и там уже смотреть, как далеко готовы зайти.