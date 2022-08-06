Муж, жена, рак, любовь: история об одном семейном подвиге
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Случается, человек проигрывает раку. Редко, но случается. Рак бывает слишком агрессивным или не поддается лечению. Печально, но современная медицина пока не способна вылечить все случаи этой болезни.

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Очень грустно, когда жизнь молодого человека обрывается из-за онкологического заболевания. Сложно о таком говорить, читать и думать. Но я буду. Потому что огромному горю часто соседствуют любовь и сила духа. Об этом нужно знать и помнить.

Я хочу рассказать историю семейной пары, которые вдвоем старались вылечить агрессивный тип рака легких, но не смогли. Они вместе прожили все, что им как семье было отмерено, любя друг друга, заботясь и поддерживая. Историю о близости, поддержке и болезни. Историю о подвиге ради друг друга.

Я часто слышу, что начало роста опухоли сложно идентифицировать, нередко симптомы скачут и бывают слишком нехарактерные для какого-то конкретного вида рака. Эта история рака легких тоже начиналась нетипично. Она произошла с молодым человеком, 31 года, юристом, сделавшим карьеру самостоятельно, выкарабкавшись из голодного неблагополучного детства и получив два высших образования.

Сначала что-то случилось с иммунитетом, он перенес подряд несколько вирусных заболеваний. Это показалось странным для молодого мужчины в расцвете сил, и был сдан общий анализ крови и проверены онкомаркеры. В крови нашли воспаления, но онкомаркеры были в норме. Абсолютно не в норме было общее состояние здоровья, стали возникать разнообразные недомогания — болела голова, ухудшился сон, из-за внезапного обморока на работе вызвали скорую. И попали, наконец, к доктору, который начал масштабные исследования, а они показали опухоль в легком, уже на второй стадии. Никаких типичных симптомов, которые можно ожидать при раке легких у него не было. Самое главное, не было многолетней вредной привычки курения, которую можно было бы считать причиной, также не было ни кашля, ни одышки.

Он практически переехал в больницу — лечился и продолжал работать удаленно. Никакой применяемый в Латвии протокол химиотерапии не помогал. После каждой химии было короткое улучшение, а потом каждый раз наступало резкое ухудшение состояния. Семья решила, что нужно использовать любые возможности — продали машину, квартиру и поехали в легендарную клинику "Шарите" в Германии. Прошли все немецкие протоколы лечения, в том числе экспериментальное лекарство, собирали пожертвования на лечение через портал ziedot.lv. Не сдавались, пробовали все, что было доступно на тот момент. Два года продолжалась борьба с опухолью.

Но врачи в какой-то момент сказали, что, к сожалению, медицина бессильна и больше нет никаких вариантов лечения и никаких шансов победить рак, медики сдались.

Слишком агрессивным этот рак был, и слишком сильно и быстро мутировали клетки, подстраиваясь под лекарственные препараты.

Как принять известие, что больше нет никаких вариантов лечения после длинного и мучительного пути в 2 года? Это на грани невозможного. Для самого пациента и для его родственников.

Мужчина, после отказа в лечении, две недели не разговаривал с женой, вырвал из своего тела все подключенные системы, хотел уйти из больницы, впал в отчаянье. Злился, не хотел, чтобы его видели слабым и больным, особенно жена, протестовал против того, чтобы она выносила за ним судна, мыла его. Под действием препаратов, у которых в побочных эффектах была описана злость и агрессия, он бросался в жену кружкой, замахивался на нее рукой, а потом просил прощения, осознавая через несколько дней, что с ним было.

Жена проходила свои круги ада, она злилась на весь мир за то, что он забирает у нее молодого и красивого мужа, но дает возможность жить тем, кто жизнь совсем не ценит и убивает свое здоровье пьянством или наркотиками, или мечтает о самоубийстве. Она тогда практически жила с мужем в больнице. Пытаясь заглушить невыносимую боль и отчаянье, поняла, что стала выпивать алкоголь каждый день.

Остановилась в ужасе, когда это осознала, и потом несколько лет не прикасалась к спиртным напиткам. Она рассказала мне, что родственники онкологических пациентов, с которыми она разговаривала в больнице, пытались справиться с ситуацией по-разному. Кто-то бездумно шопоголил, даже не открывая пакеты с покупками, кто-то выпивал, почти все были на успокоительных препаратах. На психологическое состояние родственников фокуса внимания нет, врачи не обращают на них внимания, и они справляются так, как могут, так как у них получается выстоять и не сломаться. Хотя таких историй, когда родственники не выдерживают, много. Сильный пол чаще. Увы. Она говорила мне, что в соседней палате мужчина ходил навещать умирающую жену, и в один момент перестал, он сломался, не устоял и не появлялся до ее смерти.

Я склоняюсь в восхищении перед силой духа этой храброй и стойкой семьи. Они смогли принять неизбежное, не оплакивая и не хороня заранее еще не умершего человека, а продолжали жить до его последнего вздоха. Жена сказала мне, что любые положительные эмоции и внимание окружающих были кирпичиками состояния мужа. После принятия ситуации они стали много разговаривать, хотели успеть сказать друг другу все недосказанное.

Муж стал признаваться в любви каждый день, хотя раньше, до болезни, это бы им обоим показалось чрезмерно романтичным, но в те дни за словами любви были реальные эмоции и чувства.

Они вместе вспоминали радостные эпизоды совместной жизни, смотрели фотографии. Их друг детства даже отыскал и прислал старые снимки, из ранней юности. Вместе смотрели старые фильмы, не просмотренные когда-то из-за нехватки времени

Даже когда он совсем ослаб, устраивали праздники, спасибо тем друзьям, которые настоящие, они приехали из разных мест, и устроили мальчишник, вспоминали, смеялись и выпивали. К нему приводили гладить любимую собаку. Жена приносила нюхать любимые запахи из детства, сначала вспоминали какие, она отыскивала их, и они наслаждались вдвоем. За два последних дня до ухода мужа, она приносила ему кофе, он был кофеманом, обожал запах, она подносила ароматную кружку к носу, мазала напитком губы, пить в тот момент он уже не мог, но радовался запаху. Она держала и гладила его руку, и говорила с ним даже уже когда он был между мирами — скорее там, нежели здесь. В последний день, когда он внезапно пришел в себя, они все равно общались — он отвечал ей морганием глаз.

Я спросила, что сильнее всего обижало в реакции окружающих? Самым обидным было отгораживание и избегание. Люди как будто боялись заразиться и переставали общаться. Рак — это не стыдно и не заразно. Заболевший не виноват, что болеет. Это просто жизненная ситуация, в которую каждый из нас может попасть. Ее очень раздражало, когда люди делали вид, что ничего не происходит, никто не умирает и можно делать вид, что все хорошо, и все по-прежнему. Я понимаю, что это попытка защитить свою психику от неприятной информации. Но, если уж заболевший человек входит в ваше окружение, вы общались дружили до его болезни, то это простая человечность — протянуть ему руку. Ведь не нужно брать на себя повышенные обязательства, но написать, позвонить, рассказать, что там происходит за больничными стенами, мы все в состоянии. По крайней мере, можно спросить, как поучаствовать и что будет приятнее или полезнее для него. Всем нам рано или поздно умирать, с чистой совестью это сделать легче.

Женщина сказала, что понимает, что родственникам обязательно нужно искать себе помощь, поддержку, чтобы принять и выстоять, и чтобы вместо одного заболевшего не получилось два. Помощь можно искать любую, это очень индивидуально — у психолога, в группах поддержки, в церкви, в художественной терапии, на музыкальных концертах. Главное, не оставаться в одиночестве и не замалчивать свои чувства. Во время последнего периода жизни важно сказать друг другу слова любви, благодарности за все дни совместной жизни и попросить прощение, каждому из нас есть за что, верно? Критично важно потом отпустить человека, но это дается очень сложно. У молодой женщины это заняло 10 долгих лет. За плечами 8 лет терапии у психолога, и сегодня в ее жизнь снова пришли отношения и любовь. Я от всей души желаю ей счастья!

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов и группу поддержки родственников онкопациентов "Про Жить" (https://pardzivot.lv).

Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)

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