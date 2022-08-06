Муж, жена, рак, любовь: история об одном семейном подвиге

Случается, человек проигрывает раку. Редко, но случается. Рак бывает слишком агрессивным или не поддается лечению. Печально, но современная медицина пока не способна вылечить все случаи этой болезни.
Очень грустно, когда жизнь молодого человека обрывается из-за онкологического заболевания. Сложно о таком говорить, читать и думать. Но я буду. Потому что огромному горю часто соседствуют любовь и сила духа. Об этом нужно знать и помнить.
Я хочу рассказать историю семейной пары, которые вдвоем старались вылечить агрессивный тип рака легких, но не смогли. Они вместе прожили все, что им как семье было отмерено, любя друг друга, заботясь и поддерживая. Историю о близости, поддержке и болезни. Историю о подвиге ради друг друга.
Я часто слышу, что начало роста опухоли сложно идентифицировать, нередко симптомы скачут и бывают слишком нехарактерные для какого-то конкретного вида рака. Эта история рака легких тоже начиналась нетипично. Она произошла с молодым человеком, 31 года, юристом, сделавшим карьеру самостоятельно, выкарабкавшись из голодного неблагополучного детства и получив два высших образования.
Сначала что-то случилось с иммунитетом, он перенес подряд несколько вирусных заболеваний. Это показалось странным для молодого мужчины в расцвете сил, и был сдан общий анализ крови и проверены онкомаркеры. В крови нашли воспаления, но онкомаркеры были в норме. Абсолютно не в норме было общее состояние здоровья, стали возникать разнообразные недомогания — болела голова, ухудшился сон, из-за внезапного обморока на работе вызвали скорую. И попали, наконец, к доктору, который начал масштабные исследования, а они показали опухоль в легком, уже на второй стадии. Никаких типичных симптомов, которые можно ожидать при раке легких у него не было. Самое главное, не было многолетней вредной привычки курения, которую можно было бы считать причиной, также не было ни кашля, ни одышки.
Он практически переехал в больницу — лечился и продолжал работать удаленно. Никакой применяемый в Латвии протокол химиотерапии не помогал. После каждой химии было короткое улучшение, а потом каждый раз наступало резкое ухудшение состояния. Семья решила, что нужно использовать любые возможности — продали машину, квартиру и поехали в легендарную клинику "Шарите" в Германии. Прошли все немецкие протоколы лечения, в том числе экспериментальное лекарство, собирали пожертвования на лечение через портал ziedot.lv. Не сдавались, пробовали все, что было доступно на тот момент. Два года продолжалась борьба с опухолью.
Слишком агрессивным этот рак был, и слишком сильно и быстро мутировали клетки, подстраиваясь под лекарственные препараты.
Как принять известие, что больше нет никаких вариантов лечения после длинного и мучительного пути в 2 года? Это на грани невозможного. Для самого пациента и для его родственников.
Мужчина, после отказа в лечении, две недели не разговаривал с женой, вырвал из своего тела все подключенные системы, хотел уйти из больницы, впал в отчаянье. Злился, не хотел, чтобы его видели слабым и больным, особенно жена, протестовал против того, чтобы она выносила за ним судна, мыла его. Под действием препаратов, у которых в побочных эффектах была описана злость и агрессия, он бросался в жену кружкой, замахивался на нее рукой, а потом просил прощения, осознавая через несколько дней, что с ним было.
Жена проходила свои круги ада, она злилась на весь мир за то, что он забирает у нее молодого и красивого мужа, но дает возможность жить тем, кто жизнь совсем не ценит и убивает свое здоровье пьянством или наркотиками, или мечтает о самоубийстве. Она тогда практически жила с мужем в больнице. Пытаясь заглушить невыносимую боль и отчаянье, поняла, что стала выпивать алкоголь каждый день.
Остановилась в ужасе, когда это осознала, и потом несколько лет не прикасалась к спиртным напиткам. Она рассказала мне, что родственники онкологических пациентов, с которыми она разговаривала в больнице, пытались справиться с ситуацией по-разному. Кто-то бездумно шопоголил, даже не открывая пакеты с покупками, кто-то выпивал, почти все были на успокоительных препаратах. На психологическое состояние родственников фокуса внимания нет, врачи не обращают на них внимания, и они справляются так, как могут, так как у них получается выстоять и не сломаться. Хотя таких историй, когда родственники не выдерживают, много. Сильный пол чаще. Увы. Она говорила мне, что в соседней палате мужчина ходил навещать умирающую жену, и в один момент перестал, он сломался, не устоял и не появлялся до ее смерти.
Я склоняюсь в восхищении перед силой духа этой храброй и стойкой семьи. Они смогли принять неизбежное, не оплакивая и не хороня заранее еще не умершего человека, а продолжали жить до его последнего вздоха. Жена сказала мне, что любые положительные эмоции и внимание окружающих были кирпичиками состояния мужа. После принятия ситуации они стали много разговаривать, хотели успеть сказать друг другу все недосказанное.
Они вместе вспоминали радостные эпизоды совместной жизни, смотрели фотографии. Их друг детства даже отыскал и прислал старые снимки, из ранней юности. Вместе смотрели старые фильмы, не просмотренные когда-то из-за нехватки времени
Даже когда он совсем ослаб, устраивали праздники, спасибо тем друзьям, которые настоящие, они приехали из разных мест, и устроили мальчишник, вспоминали, смеялись и выпивали. К нему приводили гладить любимую собаку. Жена приносила нюхать любимые запахи из детства, сначала вспоминали какие, она отыскивала их, и они наслаждались вдвоем. За два последних дня до ухода мужа, она приносила ему кофе, он был кофеманом, обожал запах, она подносила ароматную кружку к носу, мазала напитком губы, пить в тот момент он уже не мог, но радовался запаху. Она держала и гладила его руку, и говорила с ним даже уже когда он был между мирами — скорее там, нежели здесь. В последний день, когда он внезапно пришел в себя, они все равно общались — он отвечал ей морганием глаз.
Я спросила, что сильнее всего обижало в реакции окружающих? Самым обидным было отгораживание и избегание. Люди как будто боялись заразиться и переставали общаться. Рак — это не стыдно и не заразно. Заболевший не виноват, что болеет. Это просто жизненная ситуация, в которую каждый из нас может попасть. Ее очень раздражало, когда люди делали вид, что ничего не происходит, никто не умирает и можно делать вид, что все хорошо, и все по-прежнему. Я понимаю, что это попытка защитить свою психику от неприятной информации. Но, если уж заболевший человек входит в ваше окружение, вы общались дружили до его болезни, то это простая человечность — протянуть ему руку. Ведь не нужно брать на себя повышенные обязательства, но написать, позвонить, рассказать, что там происходит за больничными стенами, мы все в состоянии. По крайней мере, можно спросить, как поучаствовать и что будет приятнее или полезнее для него. Всем нам рано или поздно умирать, с чистой совестью это сделать легче.
Женщина сказала, что понимает, что родственникам обязательно нужно искать себе помощь, поддержку, чтобы принять и выстоять, и чтобы вместо одного заболевшего не получилось два. Помощь можно искать любую, это очень индивидуально — у психолога, в группах поддержки, в церкви, в художественной терапии, на музыкальных концертах. Главное, не оставаться в одиночестве и не замалчивать свои чувства. Во время последнего периода жизни важно сказать друг другу слова любви, благодарности за все дни совместной жизни и попросить прощение, каждому из нас есть за что, верно? Критично важно потом отпустить человека, но это дается очень сложно. У молодой женщины это заняло 10 долгих лет. За плечами 8 лет терапии у психолога, и сегодня в ее жизнь снова пришли отношения и любовь. Я от всей души желаю ей счастья!
Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов и группу поддержки родственников онкопациентов "Про Жить" (https://pardzivot.lv).
Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)