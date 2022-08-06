Муж, жена, рак, любовь: история об одном семейном подвиге

Случается, человек проигрывает раку. Редко, но случается. Рак бывает слишком агрессивным или не поддается лечению. Печально, но современная медицина пока не способна вылечить все случаи этой болезни.

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Очень грустно, когда жизнь молодого человека обрывается из-за онкологического заболевания. Сложно о таком говорить, читать и думать. Но я буду. Потому что огромному горю часто соседствуют любовь и сила духа. Об этом нужно знать и помнить.

Я хочу рассказать историю семейной пары, которые вдвоем старались вылечить агрессивный тип рака легких, но не смогли. Они вместе прожили все, что им как семье было отмерено, любя друг друга, заботясь и поддерживая. Историю о близости, поддержке и болезни. Историю о подвиге ради друг друга.

Я часто слышу, что начало роста опухоли сложно идентифицировать, нередко симптомы скачут и бывают слишком нехарактерные для какого-то конкретного вида рака. Эта история рака легких тоже начиналась нетипично. Она произошла с молодым человеком, 31 года, юристом, сделавшим карьеру самостоятельно, выкарабкавшись из голодного неблагополучного детства и получив два высших образования.

Сначала что-то случилось с иммунитетом, он перенес подряд несколько вирусных заболеваний. Это показалось странным для молодого мужчины в расцвете сил, и был сдан общий анализ крови и проверены онкомаркеры. В крови нашли воспаления, но онкомаркеры были в норме. Абсолютно не в норме было общее состояние здоровья, стали возникать разнообразные недомогания — болела голова, ухудшился сон, из-за внезапного обморока на работе вызвали скорую. И попали, наконец, к доктору, который начал масштабные исследования, а они показали опухоль в легком, уже на второй стадии. Никаких типичных симптомов, которые можно ожидать при раке легких у него не было. Самое главное, не было многолетней вредной привычки курения, которую можно было бы считать причиной, также не было ни кашля, ни одышки.

Он практически переехал в больницу — лечился и продолжал работать удаленно. Никакой применяемый в Латвии протокол химиотерапии не помогал. После каждой химии было короткое улучшение, а потом каждый раз наступало резкое ухудшение состояния. Семья решила, что нужно использовать любые возможности — продали машину, квартиру и поехали в легендарную клинику "Шарите" в Германии. Прошли все немецкие протоколы лечения, в том числе экспериментальное лекарство, собирали пожертвования на лечение через портал ziedot.lv. Не сдавались, пробовали все, что было доступно на тот момент. Два года продолжалась борьба с опухолью.