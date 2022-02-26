На разных языках: хорошо ли быть билингвом?

Недавно был Международный день родного языка. Мы решили воспользоваться этой датой как поводом для того, чтобы поговорить о детях, у которых родных языков два или более.

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Итак, легко ли в наши дни быть билингвом, полилингвом или даже полиглотом? Не секрет, что в многонациональной Европе сложно сегодня найти страну, где дети росли бы исключительно в монолингвальной среде. И когда речь заходит о би- или полилингвах, мы уже давно не имеем в виду исключительно Швейцарию или Бельгию.

В поисках компетентных ответов на наши вопросы мы обратились к профессорам, специализирующимся на изучении феномена многоязычия во всех его проявлениях и владеющих информацией об актуальных исследованиях, которые проводятся по всему миру.

Два родных языка — это круто!

Все опрошенные нами ученые однозначно сошлись в одном: билингвизм или полилингвизм от рождения — это, конечно, шанс по жизни, а не препятствие. И речь не только о том, насколько хорошо ребенок владеет тем или иным языком. Как говорит профессор Зальцбургского университета Таня Ангеловска, "общаться с детьми-билингвами на своем родном языке — это тот бесценный подарок, который родители могут им дать. Не надо разговаривать с детьми на иностранном языке, если он вам не родной, только потому, что вы думаете, что оценки в школе у ребенка от этого будут лучше. Лишая ребенка возможности общаться с вами на вашем родном языке, вы препятствуете его когнитивному развитию. Ни один языковой курс потом не сможет компенсировать этот утраченный дар, который родителям не стоит ни копейки".

По словам профессора Саарского университета Клаудии Польцин-Хауман, многое в жизни ребенка зависит от того, с кем и в каком объеме он общается на том или ином языке, и от того, как воспринимается это многоязычие его окружением: "Одно дело, когда оба родителя говорят на одном и том же языке, а за пределами родительского дома все люди говорят на другом. И другое, когда каждый из родителей говорит на своем родном языке и только один из этих языков совпадает с языком общения за пределами дома".