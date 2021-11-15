На удаленке: как организовать рабочее место и повысить продуктивность?

Если еще пару лет назад работа из дома казалась недостижимым идеалом, то сейчас она стала нормой для представителей многих профессий.

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Многие компании даже сообщили о том, что их работники и в дальнейшем, по окончании пандемии, смогут работать из дома или любой другой точки мира. Как дистанционная работа повлияла на продуктивность работников и что нужно сделать, чтобы повысить эту самую продуктивность — рассказывает консультант по вопросам организации Кристапс Кальва.

"Одной из наиболее распространенных проблем при работе из дома, является исчезновение границ между личной и профессиональной жизнью. Решения здесь могут быть разными, но вместо того, чтобы говорить об одном правильном "рецепте", важнее узнать, что именно вызывает это ощущение "слияния" сфер. Первым шагом может стать простой разговор с домашними, чтобы договориться о необходимом для работы времени и пространстве", — поясняет К. Кальва.

Рабочее место — прежде всего

Первым шагом, который поможет отделить рабочее время от свободного, является создание адаптированного для работы места. Эксперт говорит, что лучшим рабочим местом дома является закрытый кабинет со всем необходимым для работы оборудованием и окружающей атмосферой.

"Можно выделить несколько важных факторов: выбор оборудования и помещения, а также сопутствующие условия. Если специфика работы предполагает несколько видео собраний в день, то лучше выбрать помещение, где можно обеспечить необходимую конфиденциальность, достаточное освещение и циркуляцию воздуха. Например, если на кухне стоит самый подходящий для работы стол, следует учитывать, что в этом помещении будут регулярно присутствовать домашние, и это, возможно, может отвлекать внимание и мешать эффективно концентрироваться на работе".

Табуретка и журнальный столик — не решение

Учитывая, что чаще всего у нас ограничены возможности полностью приспособить жилое пространство к рабочим нуждам, полезно руководствоваться личными критериями и соответствующим образом адаптировать помещение, спросив у себя — что мне важно для того, чтобы работать из дома и как я могу это реализовать?

"Можно работать и сидя на табурете за журнальным столиком, но если это нужно делать на протяжении нескольких месяцев, то важно позаботиться о рабочем столе достаточной высоты, освещении и кресле. Для кого-то, возможно, вид из окна будет важнее высоты стола, а для кого-то — наоборот. Вполне вероятно, что наличие всего необходимого оборудования, в силу финансовых причин, будет невозможно обеспечить, однако реализовав хотя бы часть требуемого, будет определенно легче выполнять работу продуктивно", — напоминает К. Кальва.

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Индивидуальный подход

К. Кальва подчеркивает, что продуктивность работника формируется благодаря многим факторам: содержанием работы, благополучием самого человека, чертами личности, физическими и социальными обстоятельствами, а также другими факторами. Чтобы увеличить продуктивность в процессе дистанционной работы, важно понять специфические проблемы каждого работника компании и организовать их на рациональном уровне. Эксперт комментирует, что ключом может стать сотрудничество — чем больше компания будет сотрудничать с работниками в процессе поиска и внедрения решений, тем выше будет продуктивность работников.

"Думая о продуктивности в контексте работы, нужно следовать за своими ощущениями. Если вовремя заметить снижение интереса к содержанию работы, повышенную усталость, то сначала надо проинформировать об этом руководство. Иногда бывает трудно высказать работодателю столь личную информацию, потому что кажется, что таким образом мы продемонстрируем свою слабость и создадим плохое впечатление о себе.

Но тут важно помнить о том, что чем больше энергии мы вложим в то, чтобы конструктивно рассмотреть проблему и найти решение, тем выше вероятность того, что мы легче справимся с риском рабочего выгорания", — поясняет эксперт.

Главное — диалог

Кальва отмечает, что при большой нагрузке у работников может быть обостренное отношение к работе, однако здесь тоже важно общение с начальством: "Весьма вероятно, что в таких ситуациях у руководства отсутствует представление о реальном объеме работы или требованиях. Ключом снова является общение, и легче об этом говорить, упоминая конкретные факты: какие существуют задачи, сколько времени необходимо на выполнение каждой, в чем заключаются потенциальные конфликты интересов, что является приоритетами и где необходимо привлечь руководство. Хороший начальник, вероятнее всего, заинтересован в сохранении ресурсов своей рабочей силы, поэтому интерес к нормализации содержания работы должен быть обоюдным", — напоминает эксперт.

Конечно, в повышении продуктивности работы большую роль играет и отдых. Поэтому эксперт напоминает, что нужно регулярно уделять время себе и занятиям, которые помогают получить положительные эмоции.