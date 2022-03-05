Найти опору: как человеку с онкологическим диагнозом устоять перед потоком плохих новостей

Сегодня я поговорю о влиянии сокрушительных окружающих новостей на заболевшего раком. Как устоять, сохранить эмоциональный настрой на лечение и найти новые опоры и смыслы.
Несколько дней я следила за сводками новостей в разных источниках, прыгала по ресурсам, каждую секунду сверялась с тем, что пишут или показывают информационные каналы, чтобы быть в курсе событий текущего дня. Зачем? Мой дом — это планета Земля, потому что мир сегодня настолько глобален, что невозможно отделить свою квартиру, город, страну от того, что происходит у соседей. И что же в итоге? Я почувствовала тревогу и страх. Эти чувства росли и усиливались по мере того, как я погружалась в информационное поле. Я читала обсуждение событий в соцсетях и читала комментарии к этим событиям — часть из них была на грани расчеловечивания и это опустошало. Несколько дней я не могла четко сформулировать, что со мной происходит. Мне показалось, что все вокруг резко утратило четкость и цвет. Возникло ощущение, что все другие события потеряли смысл. Я задавала себе вопрос: "Для чего нужна моя деятельность, если мы на пороге совершенно иного мира с совершенно иными болями и запросами?".
Сегодняшний вопрос в нашем чате группы взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" вернул мне спокойствие и порядок. Новая участница группы, которая только начинает лечение, спросила как приготовится к химиотерапии, нужно ли что-то принимать, например, средства народной медицины, на которые ее настраивают родные. И я поняла, что пока есть онкологические пациенты, которым нужна помощь и поддержка, смысл моей деятельности не может утратиться. Тем, кто именно сейчас лечится или проходит диагностику, вдвойне тяжелее. Попробуйте совместить шторм эмоций о своей сложной болезни и текущие новости о событиях в мире. Как такое выдержать? Такие переживания сбивают с ног, а нужно удержаться, найдя опору.
Последние пару лет лечение рака, да и любых других хронических заболеваний, было задвинуто на задний план из-за бушующей короновирусной инфекции. Онкологические отделения закрывались из-за вспышек болезни. Операции, химиотерапия, лучевая терапия — сдвигались по срокам и переносились. Обследования, начало лечения часто откладывали. Некоторые люди не приходили на профилактический осмотр и получали диагноз уже с серьезной стадией.
Все эти практические трудности сопровождались тяжелым эмоциональным фоном. Закрывались бизнесы, отправлялись на карантин или на удаленную работу целые коллективы. Менялись условия жизни и уровень дохода. Жизнь заболевшего раком менялась не только из-за длительного лечения, но из-за ситуации вокруг. Многие опоры были выбиты пандемией.
Буквально недавно показалось, что ситуация со своевременной диагностикой и последующим лечением рака выравнивается и налаживается. Приближалась весна и стало больше солнечных дней. Постепенно снимались короновирусные ограничения. Робко забрезжила надежда, что все испытания позади. Теперь можно будет сосредоточиться не на преодолении трудностей, а на нормальном ходе оказания лечения, диагностики, психологического сопровождения и реабилитации онкологических пациентов.
Но мир зашатался с новой, еще большей силой. Как со всем этим справится?
Для родственников и друзей заболевших
Для вашего близкого важно, очень важно побыть в иллюзорной, условно стабильной ситуации в течение всего курса лечения рака. Не обязательно обсуждать с ним все ваши опасения, делиться тревогой, переживаниями и ужасающими новостями. Больному достаточно его собственных страхов. Еще есть растущая опухоль, которая сильно влияет на эмоциональное состояние. Иначе получается, что на заболевшего ложится тройная нагрузка — ваша тревога, своя обеспокоенность или паника и растущая опухоль. Есть правило — "поддержка внутрь, а мусор наружу". Это означает, что мы пытаемся уберечь нашего любимого человека от плохих известий.
Все собственные беспокойства обсуждаем с кем-то другим (друзьями, родственниками, психологом), но не с онкологическим больным. Если пациент из-за собственных страхов находится в агрессивной позиции, то не нужно включаться и выяснять сейчас с ним отношения, давить на него или демонстрировать ответную собственную агрессию. Жизненно необходимо поддержать, сказав, что его негодование и злость в данный момент понятны и обоснованы. Заболевшему важно сосредоточиться на себе, на сложном лечении, найти сильную мотивацию для выздоровления, временно отстранившись от другого. Лечение сродни работе — это упорство и труд в достижении цели, здесь требуется концентрация. Если загрузить его своими или семейными текущими проблемами, вопросом краха мира, и все это в момент выматывающей долгой терапии, то есть риск просто задушить в нем мотивацию лечиться. Давайте вспомним традиции. Больные люди не идут на войну. Больные не держат христианские посты. Общество заботится о них и дает время выздороветь.
Будьте рядом со своим заболевшим. Станьте опорой и поддержкой.
Для пациента
- Важно слышать себя и осознавать границы собственных возможностей. У каждого есть свой предел по восприятию тревожащей и разрушающей информации. Нужно вовремя признать, что я не справляюсь. Признав, вспомнить, что период лечения требует бережного к себе отношения. Вспомнив, установить себе информационный мораторий, провести четкие границы. Объем собственных информационных ограничений может быть любым, но он должен быть.
- Важно высказывать свои чувства. Любые негативные эмоции имеют право на существование — и злость, и агрессия, и боль, и страх. Их сложно сдерживать. Поверьте, уговоры себя, что я не могу испытывать подобных "неправильных" чувств отнимают много сил. Это лишнее, не надо так. Важно их проговаривать тому, кто сможет справиться — у кого есть эмоциональные силы или опыт специалиста (психолог, например). Можно сказать вслух или прокричать все эмоции в одиночестве.
- Важно обратить внимание на телесное выражение страха или тревоги. Что появилось нового? Втягиваю ли я голову в плечи или постоянно непроизвольно сжимаю кулаки. Обычно все наши эмоции выражаются в теле. Можно подобрать любую практику по снятию телесного напряжения — от выдохов до медитации.
- Важно не обесценивать свою собственную жизнь и не рисовать апокалиптические сценарии. Ваша жизнь также ценна, как и жизнь любого другого человека. Поэтому это нормально и необходимо заботится о себе в ситуациях сильного стресса или болезни. Иногда кажется, что все вокруг настолько плохо, что дальше некуда. Поверьте, завтра наступит новый день, и появятся новые обстоятельства, возможности и шанс на изменения. Многие психологи советуют в ситуации стресса больше заниматься обыденными ежедневными делами, они ценны, потому что в них вся наша жизнь. Вкладывать в эти житейские действия особый смысл, значимость. Жизнь хрупка, но пока мы живы, мы дорожим тем, что вокруг нас и что составляет нашу жизнь.
- Важно быть внимательным к себе и в нужное время просить близких о помощи. Это не стыдно. Это правильно по отношению к себе и другим.
Закончу я цитатой из книги "Мое небесное счастье" Николь Рейш: "Даже после самой темной ночи наступает рассвет, а сильный дождь заканчивается радугой".
Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" (https://pardzivot.lv).
Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)