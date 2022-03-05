Найти опору: как человеку с онкологическим диагнозом устоять перед потоком плохих новостей

Сегодня я поговорю о влиянии сокрушительных окружающих новостей на заболевшего раком. Как устоять, сохранить эмоциональный настрой на лечение и найти новые опоры и смыслы.

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Несколько дней я следила за сводками новостей в разных источниках, прыгала по ресурсам, каждую секунду сверялась с тем, что пишут или показывают информационные каналы, чтобы быть в курсе событий текущего дня. Зачем? Мой дом — это планета Земля, потому что мир сегодня настолько глобален, что невозможно отделить свою квартиру, город, страну от того, что происходит у соседей. И что же в итоге? Я почувствовала тревогу и страх. Эти чувства росли и усиливались по мере того, как я погружалась в информационное поле. Я читала обсуждение событий в соцсетях и читала комментарии к этим событиям — часть из них была на грани расчеловечивания и это опустошало. Несколько дней я не могла четко сформулировать, что со мной происходит. Мне показалось, что все вокруг резко утратило четкость и цвет. Возникло ощущение, что все другие события потеряли смысл. Я задавала себе вопрос: "Для чего нужна моя деятельность, если мы на пороге совершенно иного мира с совершенно иными болями и запросами?".

Сегодняшний вопрос в нашем чате группы взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" вернул мне спокойствие и порядок. Новая участница группы, которая только начинает лечение, спросила как приготовится к химиотерапии, нужно ли что-то принимать, например, средства народной медицины, на которые ее настраивают родные. И я поняла, что пока есть онкологические пациенты, которым нужна помощь и поддержка, смысл моей деятельности не может утратиться. Тем, кто именно сейчас лечится или проходит диагностику, вдвойне тяжелее. Попробуйте совместить шторм эмоций о своей сложной болезни и текущие новости о событиях в мире. Как такое выдержать? Такие переживания сбивают с ног, а нужно удержаться, найдя опору.

Последние пару лет лечение рака, да и любых других хронических заболеваний, было задвинуто на задний план из-за бушующей короновирусной инфекции. Онкологические отделения закрывались из-за вспышек болезни. Операции, химиотерапия, лучевая терапия — сдвигались по срокам и переносились. Обследования, начало лечения часто откладывали. Некоторые люди не приходили на профилактический осмотр и получали диагноз уже с серьезной стадией.