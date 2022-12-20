Нам нужно больше! Евродепутат Элис Кунке о том, как остановить гендерное насилие

Евросоюз должен усилить борьбу с гендерным насилием, считает Элис Кунке, депутат Европарламента от фракции "Зеленые — Европейский свободный альянс". Кунке — в прошлом известная в Швеции журналистка и министр культуры и демократии — уже много лет активно занимается феминисткой повесткой. Delfi поговорил с евродепутатом о том, как можно уменьшить число жертв домашнего насилия и что нужно сделать, чтоб снизить риск сексуальной эксплуатации женщин, в том числе бегущих сейчас из Украины.

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На Delfi вышла серия статей о домашнем насилии. Мы пишем о том, почему в Латвии мужчины так часто убивают своих жен и подруг; рассказываем о мифах вокруг домашнего насилия и о том, как украинские женщины спасаются от бомб и ракет, но оказываются в сексуальном рабстве. О том, как остановить гендерное насилие, рассказывает евродепутат Элис Кунке. И, наконец, может ли город (в частности, Рига) сделать жизнь женщин безопаснее?

Чем можно объяснить высокий уровень домашнего насилия в Европе?

Общепризнано, что социально-экономические условия, бедность, неравенство и социальная изоляция являются первопричиной гендерного насилия как внутри, так и вне дома. Также известно, что патриархальные структуры и культура усиливают негативные последствия этого явления в обществе. Добавьте к этому, что социально-экономический кризис, вызванный, например, пандемией Covid-19 и продолжающимся энергетическим кризисом, оказывает еще более негативное влияние на эти модели.

Гендерное насилие, в том числе случаи убийства, совершенные партнерами в семье, является частью этой более широкой картины и особенно распространено в обществах и культурах, где гендерное насилие как таковое не признается властями, а, следовательно, случаи насилия там могут происходить без риска каких-либо последствий и наказания со стороны полиции и судов, а в некоторых случаях — даже со стороны общества.

Помимо этого, если говорить в целом, гендерное насилие подпитывается от многих источников: опасные гендерные нормы (гендерные стереотипы иногда используются для оправдания насилие в отношении женщин), голод (подобно тому, как расширение прав и возможностей женщин может помочь искоренить голод, нехватка продовольствия приводит к росту гендерного насилия), войны и конфликты.

Как Европейский союз может защитить женщин с помощью законодательства?

Борьба с гендерным насилием должна осуществляться как на национальном уровне, так и на уровне ЕС. Важным шагом является признание гендерного насилия отягчающим вину обстоятельством. Следующая мера — предотвращение насилия путем предоставления надлежащей информации о том, как выдвигать обвинения против преступника, без каких-либо негативных последствий для жертвы.

Еще одним аспектом является признание торговли детьми и женщинами для сексуальной эксплуатации как вида гендерного насилия. Это поможет вести трансграничную борьбу с этим явлением.

Как вы оцениваете разработанный Еврокомиссией проект Директивы по борьбе с насилием в отношении женщин? Считаете ли вы, что этот документ поможет решить проблему на практике?

Определение и идентификация гендерного насилия, введение мер по защите жертв и создание превентивных мер посредством просвещения и информирования — все это делает директиву важным шагом в правильном направлении. Кроме того, усиление внимания к неравенству между мужчинами и женщинами в обществе является необходимым условием для уменьшению такого неравенства и снижения риска гендерного насилия.

Но нам нужно больше! Надо, в том числе, внести гендерное насилие в список преступлений ЕС, создать дополнительную правовую базу для криминализации и очищения общества от гендерного насилия.

Что Евросоюз может сделать, чтобы защитить бегущих сейчас в Европу украинских женщин от угрозы сексуальной и трудовой эксплуатации?

Если жертвы торговли людьми, в данном случае из Украины, не получают поддержки и существенной помощи, чтобы выбраться из своего уязвимого положения, риск снова вернуться к принудительному труду и жестокому обращению становится огромным.

Например, если человека задерживают без надлежащих документов (удостоверения личности или паспорта), он рискует быть идентифицированным как незаконный мигрант и отправлен обратно в страну своего происхождения — для жертв торговли людьми это может означать попадание в руки торговцев людьми, которые и являются настоящими преступниками.

Таким образом, ключевое значение имеет лучшая идентификация жертв торговли людьми и более оперативная поддержка, чтобы найти выход из ситуации. Другой и гораздо более сложный вопрос заключается в том, как обращаться со спросом на секс-услуги. В случае торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации нам необходимо ввести уголовную ответственность за покупку любых услуг у жертвы торговли людьми. Что касается сексуальной эксплуатации, то в моей стране (Швеции — прим. Delfi) покупка тела человека для секса является незаконной. Я хотела бы, чтобы так было и на европейском уровне.

Справка: что делать с проституцией?



Страны ЕС проводят разную политику в отношении проституции, которая считается одним из основных причин торговли людьми и сексуальной эксплуатции. Подготовленный по заказу Европарламента доклад выявил три подхода, которые используют страны ЕС.

В Германии и Нидерландах, например, покупка и продажа секса в определенных формах и местах разрешены. Те, кто занимается проституцией, теоретически могут извлечь выгоду из "трудовых контрактов", а проституция подчиняется трудовым нормам, как и в других "обычных" секторах труда. Секс-труженницы, наравне с прочими, могут получить доступ к социальным пособиям и пенсиям.

Шесть государств-членов ЕС легализовали проституцию, введя ее в строгие рамки. Правила при этом очень разнятся. Например, законы Греции предусматривают, что люди, занимающиеся проституцией, должны быть "одинокими, разведенными или овдовевшими" и придерживаться строгого, регулярного тестирования на заболевания, передаваемые половым путем.

16 стран ЕС придерживаются легализованного, но нерегулируемого подхода. Некоторые страны, например, криминализируют действия людей, которые покупают секс у жертв торговли людьми.

Остальные государства-члены внедряют различные варианты запрета проституции: в двух из них уголовная ответственность наступает для лиц, продающих секс, а в одном — наказывается как лицо, которое покупает секс, так и проститутка. Франция, Ирландия и Швеция приняли "скандинавскую модель", которая декриминализирует действия человека, продающего секс, признавая его жертвой эксплуатации, но криминализирует покупку секса, чтобы уменьшить спрос на секс-услуги.

По мнению экспертов, отсутствие сплоченности в ЕС в подходе к проституции усложняет борьбу с сексуальной эксплуатацией. Уровень проституции в Германии в 30-40 раз превышает уровень проституции в Швеции. В Нидерландах "торговля людьми все еще процветает за фасадом легализованного сектора проституции". Скандинавская модель "сухого закона", напротив, сократила масштабы торговли людьми в Норвегии и Швеции, а мужчин, покупающих секс, стало там значительно меньше. В докладе Европарламента делается вывод о том, что "в среднем уровень (идентифицированной) сексуальной торговли намного выше при модели легализации, чем при запрете".