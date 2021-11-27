"Нас трое: я, мой муж и мой рак". Когда мужчина готов заботиться о заболевшей жене, но не знает как

Стэн Барстоу, английский писатель, однажды сказал: "Одних испытания отбрасывают друг от друга в разные стороны, а других связывают еще крепче".

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Я буду сегодня говорить об онкологии в формате отношений, когда вас в семье временно становится "+ 1" и этот новый член семьи — рак. Кроме того, я буду смотреть на ситуацию, сузив взгляд — женщина больна, а мужчина здоров. По моему опыту, это более травматично нежели наоборот. Мне известны печальные истории разводов после выздоровления или даже еще во время лечения. Очень сложное время для отношений — вскрывается все лучшее и худшее. Прошедшие этот период вместе, сохранившие любовь и близость — великие люди.

Потом, в заключение, я поделюсь словами участниц нашей группы взаимопомощи "Про Жить". Словами, которые адресованы их мужьям.

Что происходит с женщиной?

Шок

Это "идеальный шторм" и ты внутри. Сначала волнами идут переживания от предположений об онкологическом заболевании, потом они усиливаются во время ожидания результатов обследований и достигают максимальной точки в момент подтверждения диагноза. Здесь — тот самый девятый вал, любимый художниками и режиссерами.

Как правило, предвестником был затяжной стресс, потом снижение иммунитета и ощущение общей слабости, возможно, травма, и окончательный приговор — рак.

Почему приговор? Потому что у многих в голове существует прочная связка — онкологический диагноз равен смертельному приговору. В действительности, возможный исход болезни зависит от многих деталей, но на момент объявления доктором онкологии, любой человек находится в состоянии потрясения. По ощущениям, в эпицентре идеального шторма.

Растерянность от неопределенности

Диагноз есть, уже прошла встреча с доктором и, часто, по итогу — неопределенность и тревога. Почему так? При описании протоколов лечения, онколог не спешит рассказывать про идеальные случаи или обнадеживать радужными перспективами. Мало времени времени на беседу, да, но также и осторожный подход к прогнозированию результата — потому что реакция человека на стандартный курс терапии индивидуальна. Гарантий, что все будет хорошо — нет.

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Принятие собственной внешности

Начинается химиотерапия. Сильно меняется внешность. Это крайне чувствительно для женщин, это влияет на самоощущение. Частыми побочными эффектами являются выпадение волос, ресниц и бровей, прибавка или чрезмерная потеря веса. Если была проведена операция, то приходится принимать свои телесные изменения, привыкать к новым особенностям организма, шрамам. Женщины в вопросе собственной внешности часто максимально требовательны, им хочется быть и красивыми, и здоровыми. Другие варианты вызывают печаль и уныние.

Плохое самочувствие

Лечение онкологического заболевание тем тяжелее, чем запущеннее стадия. Частыми спутниками лечения могут быть тошнота, рвота, слабость, озноб, отдышка. Женщины в детородном возрасте сталкиваются с симптомами, характерными для менопаузы: приливы, потливость, учащенное сердцебиение, сухость и ранимость слизистых, снижение или исчезновение либидо.

Иногда побочные реакции организма на химиотерапию такие сильные, что задаешься вопросом "пациент скорее жив, чем мертв, или скорее мертв, чем жив".

Что чувствует мужчина?

Онкопсихологи говорят, что очень часто мужья замыкаются в своих переживаниях, они чувствуют собственное бессилие, неподконтрольность ситуации, неуверенность в завтрашнем дне, теряются в непонятной информации, переживают от двойственности прогноза. Мужчины скрывают свою тревогу, не задают вопросов жене и врачам и нередко отстраняются от ситуации, что приводит в замешательство их подруг.

Что происходит между партнерами?

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Жена принимает молчание мужа за равнодушие. Он отстранен от ситуации. У нее сильные эмоциональные переживания. Появляются претензии. Возникают ссоры. Особенно, когда во время совместной жизни уже накопились непроговоренные вопросы — "скелеты в шкафу". Ситуация лечения, накопленные обиды ощутимо влияют на отношения. Часто в этот драматичный период происходит взаимная переоценка ценностей.

Женщина задается вопросом: "С тем ли я человеком, который готов быть со мной рядом, рука об руку, в болезни и в здравии?"

С другой стороны, мужчина тоже ищет ответы в себе, любит ли он женщину, которая рядом, готов ли и сможет ли он быть именно для нее опорой и каменной стеной.

Что делать?

Самый простой шаг вернуть близость — разговор. Честный. Если уже сейчас между партнерами все сложно, то спасти сможет лишь откровенность и доверие. Разговор, когда каждый может высказать, что у него на душе, а второй поймет и без осуждения примет сказанное.

Если пара осознает ценность друг друга и переживет тяжелый этап шока, то они становятся неуязвимыми для дальнейших испытаний.

Как позаботиться?

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Есть психологическое правило — лечащийся человек представляется в центре круга. Всеми своими эмоциями, в том числе негативными, жалобами, раздражением, он может делиться со всеми окружающими его близкими людьми, которые формируют этот круг. Сбрасывать свой негатив этот круг может друг другу или же выливать его за круг, например, рассказывать своим друзьям, семье, психологу. Заболевшему человеку нужно набраться сил и энергии, чтобы справится со своей болезнью, "переваривать" чужие негативные эмоции становится очень сложно, не хватает ресурсов для этого.

Но в то же время мужчине/мужу важно понимать и оценивать собственные силы, не должно быть так, чтобы уход за женой занимал 100% сил и времени. От такого перегруза вполне возможно как выгореть или заболеть самому, так и выдохнуться на полпути, а лечение занимает не менее полугода. Можно и нужно позволять себе отдых, переключение внимания. Насколько позволяет состояние лечащейся женщины, сохраняйте совместные занятия, приносящие удовольствие и делайте это как можно чаще. Вместе.

Помните, что ваша любимая женщина сейчас проходит очень сложное испытание, будьте рядом, держите за руку — физически и морально — ваша помощь и поддержка целительны. Вы — часть ее терапии.

Женщины в группе взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить", у которых мужья были надежной опорой, поделились своими эмоциями:

* Ольга, рак яичников, про мужа: "Поддержка мужа была просто колоссальная. Хоть я и ворчу на него часто. Он мне заменил всех друзей. Возложил на себя все заботы о детях, обо мне. И ему не важно, какой у меня был внешний вид во время болезни. Я 8 месяцев лечилась, можно сказать "ездила" на муже. Он — мое все. Он, дети и мама. Моя мощная группа поддержки".

* Кристина, рак молочной железы: "Огромный респект и благодарность моему мужу за то, что он есть, и он рядом! Он столько пережил, и сейчас переживает рядом со мной болезнь, и все сопутствующие закидоны, но при этом меньше любить не стал!"

* Юлия, рак матки: "Мой муж меня очень поддержал на всех этапах лечения. Он помог мне не сдаваться! Все терпел, и перепады настроения, и слезы, и все мои упреки (кто-то же должен быть виноватым). Он и моя подруга помогли мне встать на ноги после операции, в прямом и в переносном смысле. Это мой тыл! Мои самые близкие люди. Они прошли со мной весь путь, и я им очень благодарна".

* Диана, рак молочной железы: "Я про своего мужа тоже хочу словечко замолвить. Если бы не он, я бы не справилась, все было бы по-другому. На каждую химиотерапию, каждый сеанс лучевой терапии он отвозил меня на машине, терпеливо ждал, потом мы вместе возвращались домой. Когда я ногу сломала во время лечения, возил меня на коляске, пока химия моя капалась, сидел рядышком".

* Юлия, рак молочной железы: "Мужу по статусу положено быть рядом с женой и детьми, он клятву давал. А у меня нет мужа, но есть близкий друг, который узнав диагноз, не сбежал, а помогал во всем".

* Елена, рак кишечника: "Мой муж — моя крепость! Он был и психиатром, и подружкой, и поваром, и горничной. Он был моим диваном и мягким пледом. Он — любящий и заботливый муж и отец. Я ему очень благодарна за заботу, за то, что он предвосхищал мои мысли. Я люблю его очень".

* Даце, рак молочной железы: "Оба моих самых близких мужчины (папа и муж) нянчились со мной по очереди. Я лишь догадываться могу, насколько им было страшно. Не хотела бы я оказаться на их месте. Я выносливая и не нытик, но они заставляли меня быть слабой".

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" (https://pardzivot.lv).

Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)