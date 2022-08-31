Научная школа Laboratorium предлагает бюджетные места для учащихся 5-12 классов

Научная школа Laboratorium четвертый год подряд объявляет набор на 10 бюджетных мест, на которые могут претендовать все учащиеся 5-12 классов. Победители будут изучать химию, физику или электронику в классах по интересам бесплатно в течение одного учебного года.

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Критерии, по которым отбираются участники — мотивация и успешность студентов, а также достижения на конкурсах и олимпиадах в области естественных наук. Приоритет отдается учащимся из малообеспеченных или нуждающихся семей.

На уроках знающие преподаватели вызывают у учащихся интерес к науке и мотивируют их к изучению естественных и технических наук благодаря использованию экспериментов и теоретического материала. Программа школы является долгосрочной, поэтому ученики могут учиться в ней непрерывно до 12-го класса. Занятия проходят как очно в Риге, так и онлайн по всей Латвии один раз в неделю в течение всего учебного года.

Продолжительность одного занятия 1-1,5 часа, проводятся на латышском или русском языке, в небольших группах до 14 учеников. Руководитель Научной школы Laboratorium Мартиньш Гулбис считает, что "в Латвии много умных и одаренных детей и молодых людей, семьи которых не могут позволить себе платное образование. На мой взгляд, особенно важно дать этим детям возможность развивать свои навыки и знания, чтобы в будущем они стали способными специалистами, создающими реальную добавленную стоимость не только для латвийского общества, но, возможно, и для всего мира".

Одно бюджетное место покрывает обучение одного школьника по химии, физике или электронике в течение одного учебного года (то есть 30 практических занятий за 9-месячный период с середины сентября 2022 года по середину мая 2023 года).

На бюджетное место может претендовать любой ученик 5-12 класса до 12 сентября (включительно), который заполнит анкету и пришлет сведения и/или документы об успехах в школе, достижениях в конкурсах и олимпиадах, а также собственное мотивационное письмо и рекомендации от преподавателей. Все поданные заявки рассматриваются в соответствии с процедурой конкурса, победители на бюджетные места будут объявлены 19 сентября путем публикации списка победителей на сайте Научной школы Laboratorium и странице в Facebook, а информация будет сообщена родителям призеров лично.

В случае, если студент не приходит на занятия 3 раза подряд без уважительной причины, бюджетное место теряется и закрепляется за другим кандидатом. В последние годы бюджетные места в Научной школе Laboratorium получили 25 учащихся с 5 по 12 класс со всей Латвии. Все они активно участвовали и занимали призовые места в различных конкурсах и олимпиадах в области естественных наук и математики, таких как областные и районные олимпиады, "Открытый Рижский конкурс электроники", телевизионный конкурс "Умнее, еще умнее", конкурс по физике FIZMIX Eksperiments и многие другие.