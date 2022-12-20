Не бьет, значит, любит? Шесть мифов о семейном насилии

Согласно исследованию Центрального Статистического Управления, в Латвии каждая третья женщина, будучи в отношениях, подвергалась психологическому, физическому или сексуальному насилию или сразу нескольким формам насилия. Пандемия коронавируса и вызванные ей локдауны увеличили уровень семейного насилия во всем мире, включая Латвию. Тем не менее, в латвийском обществе до сих пор сильны стереотипы о семейном насилии. Delfi попробовал разобрать наиболее распространенные из них.

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На Delfi вышла серия статей о домашнем насилии. Мы пишем о том, почему в Латвии мужчины так часто убивают своих жен и подруг; рассказываем о мифах вокруг домашнего насилия и о том, как украинские женщины спасаются от бомб и ракет, но оказываются в сексуальном рабстве. О том, как остановить гендерное насилие, рассказывает евродепутат Элис Кунке. И, наконец, может ли город (в частности, Рига) сделать жизнь женщин безопаснее?

МИФ ПЕРВЫЙ. Если муж не бьет, значит, насилия нет



ФАКТ. На самом деле, насилие может иметь самые разные формы: принудительный контроль (модель запугивания, изоляции и контроля с применением или угрозой физического или сексуального насилия); психологическое и/или эмоциональное насилие; физическое или сексуальное насилие; финансовый шантаж; преследование (он-лайн и в реальной жизни). Насилие может негативно повлиять на физическое, психическое, сексуальное и репродуктивное здоровье женщин, а в некоторых случаях — увеличить риск заражения ВИЧ.

