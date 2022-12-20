Не бьет, значит, любит? Шесть мифов о семейном насилии

Согласно исследованию Центрального Статистического Управления, в Латвии каждая третья женщина, будучи в отношениях, подвергалась психологическому, физическому или сексуальному насилию или сразу нескольким формам насилия. Пандемия коронавируса и вызванные ей локдауны увеличили уровень семейного насилия во всем мире, включая Латвию. Тем не менее, в латвийском обществе до сих пор сильны стереотипы о семейном насилии. Delfi попробовал разобрать наиболее распространенные из них.
На Delfi вышла серия статей о домашнем насилии. Мы пишем о том, почему в Латвии мужчины так часто убивают своих жен и подруг; рассказываем о мифах вокруг домашнего насилия и о том, как украинские женщины спасаются от бомб и ракет, но оказываются в сексуальном рабстве. О том, как остановить гендерное насилие, рассказывает евродепутат Элис Кунке. И, наконец, может ли город (в частности, Рига) сделать жизнь женщин безопаснее?
МИФ ПЕРВЫЙ. Если муж не бьет, значит, насилия нет
ФАКТ. На самом деле, насилие может иметь самые разные формы: принудительный контроль (модель запугивания, изоляции и контроля с применением или угрозой физического или сексуального насилия); психологическое и/или эмоциональное насилие; физическое или сексуальное насилие; финансовый шантаж; преследование (он-лайн и в реальной жизни). Насилие может негативно повлиять на физическое, психическое, сексуальное и репродуктивное здоровье женщин, а в некоторых случаях — увеличить риск заражения ВИЧ.
Исследования Всемирной Организации Здравоохранения показывают, что для беременных женщин, подвергшихся насилию со стороны интимного партнера, вероятность выкидыша увеличивается на 16%, вероятность досрочных родов — на 41%.
МИФ ВТОРОЙ. Мужчины страдают от насилия со стороны партнеров не меньше, чем женщины
ФАКТ. Мужчины действительно могут быть жертвами бытового насилия, но происходит это намного реже. Причины: мужчины обычно физически сильнее, больше зарабатывают, имеют лучшие социальные контакты (женщины часто сидят в изоляции с детьми или пожилыми родственниками). Из полицейских решений о принудительной изоляции, вынесенных Государственной полицией Латвии за девять месяцев текущего года, женщина была жертвой семейного насилия в 452 случаях, мужчина — только в 14 случаях.
МИФ ТРЕТИЙ. Тема домашнего насилия искусственно раздута феминистками
ФАКТ. Данные о семейном насилии, наоборот, занижены. Исследования ООН показывают, что только 40% женщин, подвергающихся насилию, обращаются за какой-либо помощью. В большинстве случаев женщины, пережив насилие со стороны интимного партнера, обращаются за поддержкой к семье и друзьям и намного реже — к официальным учреждениям, таким как полиция и службы здравоохранения.
Только 10% тех, кто обратился за помощью, сделал это в полиции, говорится в докладе ООН.
МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ. Насилие в семье происходит только в неблагополучных семьях
ФАКТ. Насилие в семье происходит во всех семьях — богатых и бедных, живущих в столице и на селе, религиозных и светских, в каждой расовой, религиозной и возрастной группе. Состоятельные мужчины имеют больше инструментов для давления на жертву — экономические угрозы, шантаж детьми. Обычно у них есть хорошие адвокаты, вес в обществе и умение общаться с ответственными службами, которые могут прийти по вызову о факте насилия.
МИФ ПЯТЫЙ. Насилие в семейной паре не влияет на детей
ФАКТ. Те, кто жестоко обращается со своими партнерами, с большей вероятностью будут жестоко обращаться и с детьми, свидетельствуют международные исследования. Исследования, проведенные в США, доказывают, что те дети, которые становятся свидетелями эмоционального или физического насилия, сами подвергаются более высокому риску проблем со здоровьем. Они могут включать в себя психические заболевания (депрессия, беспокойства), проблемы с весом и пищевым поведением, болезни сердца и т.д. Как отмечают эксперты Европейского института гендерного равенства, дети, потерявшие мать в результате убийства, с большей вероятностью будут испытывать трудности на протяжении всей своей жизни, это скажется на уровне их образования и состоянии здоровья.
МИФ ШЕСТОЙ. Если женщина остается в абьюзивных отношениях, значит, ее все устраивает
ФАКТ. Одна из самых важных причин, по которой женщины не уходят, заключается в том, что это может быть невероятно опасно. Страх, который чувствуют женщины, очень реален: вероятность нового, причем, более жестокого акта насилия после ухода жертвы возрастает в разы. Статистика, собранная британской организацией Women's Aid, показывает, что 41% женщин, убитых партнером/бывшим партнером в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии в 2018 году, отделились или предприняли шаги, чтобы отделиться от них. При этом каждая третья женщина из их числа была убита в течение первого месяца раздельного проживания, остальные — в течение первого года.